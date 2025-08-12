नागपुर में कलयुगी बेटे ने बूढ़े पिता को पीटा, थप्पड जड़े और बाल खींचे, पुलिस आई तो भी पिता ने शिकायत से किया इनकार
Nagpur Viral Video: नागपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जो रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला है. बेटा अपने बूढ़े पिता को बेरहमी से पीटता है. पिता हाथ जोड़कर विनती करता है, लेकिन बेटा रुकने का नाम नहीं लेता. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 12, 2025, 11:03 PM IST
Nagpur News: सोशल मीडिया पर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना महाराष्ट्र के नागपुर से सामने आई है. जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने ही बूढ़े पिता को बेरहमी से पीटा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वहीं पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाई. यह दिल दहला देने वाला वीडियो नागपुर के शांतिनगर इलाके के मुदलियार चौक का बताया जा रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है और आरोपी बेटे की निंदा कर रहा है. 

बूढ़े पिता को पीटा
वायरल वीडियो में एक बेटा सोफे पर बैठे अपने बूढ़े पिता के गालों पर बार-बार थप्पड़ मार रहा है. इस दौरान पिता हाथ जोड़कर उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता. बेटा कभी पिता के बाल खींचता है तो कभी गर्दन पर वार करता है. पिता की आंखों में दर्द और बेबसी साफ दिखाई देती है. सबसे दुखद बात यह है कि यह सब उसकी मां के सामने हो रहा है. मां एक बार उठकर बेटे को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन बेटा नहीं रुकता है. मां के चेहरे पर घबराहट और बेरुखी साफ दिख रही थी, मानो वह खुद इस क्रूरता से हैरान हो. 

पुलिस की तत्परता, पिता ने शिकायत से किया इनकार
जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ तो नागपुर पुलिस ने तुरंत इसका संज्ञान लिया. पुलिस इंस्पेक्टर गजानन तामथे के नेतृत्व में एक टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घटना के बारे में पिता से पूछा, लेकिन अपमान झेलने वाले पिता ने खुद ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर दिया. 

मां ने बताया घरेलू मामला
पिता के मना करने के बावजूद पुलिस ने शिकायत दर्ज करने में तत्परता दिखाई, लेकिन इसी दौरान बेटे की मां ने पुलिस से सीधे कहा कि यह उनका घरेलू मामला है और अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा है, तो पुलिस इसमें क्यों दखल दे रही है. हालांकि इसके बाद पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाते हुए बेटे को कड़ी चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

समाज के लिए एक बड़ा सवाल
हालांकि यह कोई एक परिवार की घटना नहीं है. इस तरह की कई घटनाएं अनगिनत बुजुर्गों के साथ होती हैं. बुजुर्ग अपने ही बच्चों से शारीरिक और मानसिक यातनाएं सहते हैं. हालांकि वह चाहें तो पुलिस के पास जा सकते हैं और उन्हें न्याय भी मिल सकता है, लेकिन समाज और रिश्ते उन्हें ऐसा करने से रोक लेते हैं. वहीं यह घटना समाज के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या सिर्फ चेतावनी से ऐसी सोच और आदत पर लगाम लग सकती है? यह एक गंभीर मुद्दा है जिस पर समाज और सरकार दोनों को ध्यान देने की आवश्यकता है. 

ललित किशोर

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

