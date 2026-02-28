चिल्लर जोड़कर मां के लिए खरीदे 'झुमके', बच्चे की बात सुन दुकानदार भी हो गई भावुक

Emotional Video Viral: यूं तो आपने मां और बेटे के प्यार भरे वीडियो खूब देखे होंगे. एक मां अपने राजा बेटे के लिए क्या नहीं करती है. एक बेटे का अपनी मां के प्रति प्रेम भाव का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपकी आंखें भर आएंगी. इस वीडियो ने इंटरनेट पर सबका दिल जीत लिया. एक बेटा दुकान पर जाता है और अपनी मां के लिए झुमके खरीदता है. इस दौरान दुकानदार भी भावुक हो जाती है. लड़के के इस सच्चे प्यार और अपनी मां को सरप्राइज देने की कोशिश ने वीडियो को वायरल कर दिया है. यूजर्स मां-बेटे के इस अटूट रिश्ते की तारीफ कर रहे हैं और इसे पारिवारिक प्रेम का एक प्यारा उदाहरण बता रहे हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले बच्चा एक जोड़ी झुमके पसंद करता है और उन्हें पैक करने के लिए कहता है. दुकान मालिक पूछती है कि ये आप अपनी मम्मा के लिए लेकर जा रहे हो? तो बच्चा 'हां' में जवाब देता है. इसके बाद बच्चे ने 40 रुपये के झुमके खरीदे. ये लड़का अपनी जेब से चिल्लर निकालकर 40 रुपये पूरे करने की कोशिश करता दिखा. लड़के के इस भोलेपन और नेक इरादे से दुकान मालिक भी भावुक हो जाती और कहती है, 'आपके पास जितने रुपये हैं, आप उतने ही दे दो.' इसके बाद ये लड़का पूरे 40 रुपये देता है और अपनी मां के लिए झुमके लेकर जाता है.

वीडियो के कैप्शन में दी गई ये जानकारी?

वीडियो इंस्टाग्राम यूजर @adishri6796 द्वारा शेयर किया गया. दुकान मालिक ने पोस्ट को कैप्शन दिया, 'आज एक प्यारा कस्टमर अपनी मां के लिए गिफ्ट लेने मेरी दुकान पर आया. सच में मां के लिए प्यार ऐज नहीं देखता है. छोटे से हाथों पर मम्मी के लिए सबसे बड़ा प्यार.'

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में तारीफ कर रहे हैं और भावुक रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'ये पक्का मां बाप की सेवा करेगा. ऐसे बच्चे सब को दे भगवान.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'आपकी मां बहुत लक्की होगी.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.