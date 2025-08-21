बेटे ने 100 साल की मां को कंधे पर बिठाकर 220 KM घुमाया, इस मंदिर में कराया दर्शन; मॉडर्न श्रवण कुमार की अनोखी कहानी

Unique Story: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग अपने माता-पिता और परिवार को समय देने में मुश्किल महसूस करते हैं, वहीं कर्नाटक के बेलगावी जिले के केम्पट्टी गांव से एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है. यहां के 55 साल के श्रीसदाशिव बाणे ने अपनी 100 वर्षीय मां सत्‍तेव्वा लक्ष्मण बाणे को कंधे पर बैठाकर 220 किलोमीटर पैदल यात्रा की. इस यात्रा का उद्देश्य था मां की इच्छा पूरी करना कि वह पंढरपुर के विट्ठल मंदिर में दर्शन कर सकें.

मां को कंधे पर लेकर क्यों निकले बेटे सदाशिव?

सदाशिव बाणे पिछले 15 सालों से पंढरपुर विट्ठल के भक्त हैं और हर साल पैदल यात्रा करते आए हैं. लेकिन उनका सपना था कि एक दिन वह अपनी मां को कंधे पर बैठाकर इस यात्रा में शामिल करें. आखिरकार उनकी यह इच्छा पूरी हुई और उन्होंने परंपरागत दिंडी पदयात्रा में अपनी मां को कंधे पर बिठाकर 220 किलोमीटर की दूरी तय की. इस सफर में उन्हें 9 दिन लगे.

पंढरपुर मंदिर की क्या खासियत है?

पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रमुख तीर्थस्थल है जो भगवान विट्ठल (भगवान विष्णु का अवतार) और उनकी पत्नी रुक्मिणी को समर्पित है. हर साल लाखों श्रद्धालु यहां पदयात्रा करके पहुंचते हैं. सदाशिव का यह कदम न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि मां के प्रति उनके कर्तव्य और सम्मान का भी संदेश देता है. स्थानीय अखबारों में जब यह खबर छपी तो सोशल मीडिया पर भी यह कहानी वायरल हो गई. एक यूजर ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “55 साल का बेटा अपनी 100 साल की मां को कंधे पर बैठाकर 220 किलोमीटर की पदयात्रा करके पंढरपुर विट्ठल मंदिर दर्शन के लिए गया.” लोगों ने इसे आधुनिक श्रवण कुमार की मिसाल बताया.

एक और बेटे की अनोखी यात्रा

सिर्फ सदाशिव ही नहीं, बल्कि पहले भी कई बेटे अपनी मां के लिए असाधारण कदम उठा चुके हैं. तमिलनाडु के दक्षिणमूर्ति कृष्ण कुमार ने अपनी 73 वर्षीय मां के साथ ‘मातृ सेवा संकल्प यात्रा’ शुरू की थी. उन्होंने 2001 मॉडल के स्कूटर पर 16 जनवरी 2018 से यात्रा शुरू की और 5 सालों में 66,000 किलोमीटर का सफर किया. इस दौरान मां-बेटे की जोड़ी नेपाल, भूटान और म्यांमार समेत भारत के ज्यादातर धार्मिक शहरों में घूमी.