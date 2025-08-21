बेटे ने 100 साल की मां को कंधे पर बिठाकर 220 KM घुमाया, इस मंदिर में कराया दर्शन; मॉडर्न श्रवण कुमार की अनोखी कहानी
Advertisement
trendingNow12890061
Hindi Newsजरा हटके

बेटे ने 100 साल की मां को कंधे पर बिठाकर 220 KM घुमाया, इस मंदिर में कराया दर्शन; मॉडर्न श्रवण कुमार की अनोखी कहानी

Modern Shravan Kumar: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग अपने माता-पिता और परिवार को समय देने में मुश्किल महसूस करते हैं, वहीं कर्नाटक के बेलगावी जिले के केम्पट्टी गांव से एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 21, 2025, 07:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेटे ने 100 साल की मां को कंधे पर बिठाकर 220 KM घुमाया, इस मंदिर में कराया दर्शन; मॉडर्न श्रवण कुमार की अनोखी कहानी

Unique Story: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग अपने माता-पिता और परिवार को समय देने में मुश्किल महसूस करते हैं, वहीं कर्नाटक के बेलगावी जिले के केम्पट्टी गांव से एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है. यहां के 55 साल के श्रीसदाशिव बाणे ने अपनी 100 वर्षीय मां सत्‍तेव्वा लक्ष्मण बाणे को कंधे पर बैठाकर 220 किलोमीटर पैदल यात्रा की. इस यात्रा का उद्देश्य था मां की इच्छा पूरी करना कि वह पंढरपुर के विट्ठल मंदिर में दर्शन कर सकें.

यह भी पढ़ें: चीन में बच्चों ने रोबोट से ऐसे खेला जैसे इंसान हो… वायरल वीडियो ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया

मां को कंधे पर लेकर क्यों निकले बेटे सदाशिव?

सदाशिव बाणे पिछले 15 सालों से पंढरपुर विट्ठल के भक्त हैं और हर साल पैदल यात्रा करते आए हैं. लेकिन उनका सपना था कि एक दिन वह अपनी मां को कंधे पर बैठाकर इस यात्रा में शामिल करें. आखिरकार उनकी यह इच्छा पूरी हुई और उन्होंने परंपरागत दिंडी पदयात्रा में अपनी मां को कंधे पर बिठाकर 220 किलोमीटर की दूरी तय की. इस सफर में उन्हें 9 दिन लगे.

 

 

पंढरपुर मंदिर की क्या खासियत है?

पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रमुख तीर्थस्थल है जो भगवान विट्ठल (भगवान विष्णु का अवतार) और उनकी पत्नी रुक्मिणी को समर्पित है. हर साल लाखों श्रद्धालु यहां पदयात्रा करके पहुंचते हैं. सदाशिव का यह कदम न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि मां के प्रति उनके कर्तव्य और सम्मान का भी संदेश देता है. स्थानीय अखबारों में जब यह खबर छपी तो सोशल मीडिया पर भी यह कहानी वायरल हो गई. एक यूजर ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “55 साल का बेटा अपनी 100 साल की मां को कंधे पर बैठाकर 220 किलोमीटर की पदयात्रा करके पंढरपुर विट्ठल मंदिर दर्शन के लिए गया.” लोगों ने इसे आधुनिक श्रवण कुमार की मिसाल बताया.

यह भी पढ़ें: मुंबई बारिश में जब बॉस ने कहा- ऑफिस आओ, तो Gen Z ने दिया करारा जवाब; Viral हुआ स्क्रीनशॉट

एक और बेटे की अनोखी यात्रा

सिर्फ सदाशिव ही नहीं, बल्कि पहले भी कई बेटे अपनी मां के लिए असाधारण कदम उठा चुके हैं. तमिलनाडु के दक्षिणमूर्ति कृष्ण कुमार ने अपनी 73 वर्षीय मां के साथ ‘मातृ सेवा संकल्प यात्रा’ शुरू की थी. उन्होंने 2001 मॉडल के स्कूटर पर 16 जनवरी 2018 से यात्रा शुरू की और 5 सालों में 66,000 किलोमीटर का सफर किया. इस दौरान मां-बेटे की जोड़ी नेपाल, भूटान और म्यांमार समेत भारत के ज्यादातर धार्मिक शहरों में घूमी.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

viraltrending

Trending news

कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
Pet Dogs News
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
weather update
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
DNA
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
online gaming
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
DNA Analysis
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
gaming
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
National Defence University
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आरोपों पर भारत की दो टूक, बताया- गलत और बेबुनियाद
bangladesh
यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आरोपों पर भारत की दो टूक, बताया- गलत और बेबुनियाद
शिकारा रेस से कयाकिंग तक.. डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
Khelo India Water Sports Festival 2025
शिकारा रेस से कयाकिंग तक.. डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
जम्मू-कश्मीर में अब रिहायशी इलाकों से हटेगी सेना, तैनात होंगे CRPF के जवान
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में अब रिहायशी इलाकों से हटेगी सेना, तैनात होंगे CRPF के जवान
;