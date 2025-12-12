Advertisement
मां के मौत के बाद उनके बिस्तर पर सोने लगा बेटा! फिर अचानक हुई ऐसी बीमारी, डॉक्टर ने दे डाली चेतावनी

मां के मौत के बाद उनके बिस्तर पर सोने लगा बेटा! फिर अचानक हुई ऐसी बीमारी, डॉक्टर ने दे डाली चेतावनी

Son Sleeping on Late Mother Bed: चीन में एक बेटे ने अपनी दिवंगत मां की आत्मा को शांति देने की स्थानीय परंपरा निभाई, लेकिन उसी बिस्तर पर सोने से उसे घातक टिक-जनित वायरस लग गया. यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा कारण बनी है.

 

Last Updated: Dec 12, 2025, 08:33 AM IST
मां के मौत के बाद उनके बिस्तर पर सोने लगा बेटा! फिर अचानक हुई ऐसी बीमारी, डॉक्टर ने दे डाली चेतावनी

Traditional Ritual in China: चीन के झेजियांग प्रांत के एक ग्रामीण इलाके में रहने वाले 60 वर्षीय चेन अपनी 86 वर्षीय मां के निधन से टूट चुके थे. मां हमेशा स्वस्थ थीं और रोज खेतों में काम करती थीं, लेकिन ऑटम सीजन फेस्टिवल के बाद अचानक दस्त और उल्टी के चलते उनकी मौत हो गई. दुख में डूबे चेन ने स्थानीय रिवाज निभाते हुए कई दिनों तक मां के बिस्तर पर सोना शुरू कर दिया.

क्या होती है ‘घोस्ट बेड’ की यह परंपरा?

झेजियांग के कुछ गांवों में इसे प्रेसिंग द घोस्ट्स बेड कहा जाता है. यह परंपरा व्यक्ति की मृत्यु के बाद 35वें दिन तक जारी रहती है. माना जाता है कि इससे मृतक की आत्मा को अगले जीवन की ओर शांतिपूर्वक मार्ग मिलता है. चीनी संस्कृति में ‘सात’ का अंक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हर सात दिन का चक्र आत्मा को अंतिम विदाई की ओर ले जाता है.

अचानक क्या हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी?

मां के निधन के दसवें दिन तक बिस्तर पर सोते-सोते चेन को कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, दस्त और उल्टी होने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनकी मां को मृत्यु से पहले हुआ था. हालत बिगड़ने पर वे अस्पताल पहुंचे जहां जांच में पता चला कि उन्हें टिक-बोर्न एक खतरनाक वायरस हो गया है. डॉक्टरों का कहना है कि चेन की मां को संभवतः किसी टिक के काटने से यह वायरस लगा. उनकी मौत के बाद बिस्तर पर मौजूद रह गए शरीर के तरल अंश वही माध्यम बने जिनसे चेन भी संक्रमित हो गए. यह वायरस तेज बुखार, पेट की समस्या और गंभीर मामलों में इम्यून सिस्टम फेल होने जैसी स्थितियां पैदा कर सकता है.

डॉक्टरों ने लोगों को क्या चेतावनी दी?

समय रहते इलाज मिलने पर चेन की हालत सुधर गई. डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि टिक काटने पर तुरंत उसके मुख वाले हिस्से को हटाना चाहिए और कीट-रोधी दवाओं का इस्तेमाल करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचने के लिए वैज्ञानिक समझ अपनाना ही बेहतर है. कहानी जैसे ही सोशल मीडिया पर पहुंची, चर्चा तेज हो गई. एक यूजर ने लिखा कि चेन का अपनी मां के प्रति सम्मान भाव समझा जा सकता है, लेकिन बीमारी उनकी मां भी नहीं चाहतीं.

कई लोगों ने कहा कि पुराने रिवाजों की जगह वैज्ञानिक सोच अपनानी चाहिए. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि मृत्यु के बाद सामान जलाने की परंपरा अंधविश्वास नहीं बल्कि बीमारियों के फैलाव को रोकने का तरीका हो सकती है.

