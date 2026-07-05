/बचपन में खिलौना देख मां से किया था वादा, बड़ा होकर कराई हेलिकॉप्टर की सैर; मां की खुशी देख भर आईं लोगों की आंखें

मां के लिए हर बेटा कुछ न कुछ करने का सपना जरूर देखता है. कोई उन्हें दुनिया घुमाना चाहता है तो कोई उनकी हर इच्छा पूरी करना चाहता है. लेकिन जब बचपन में किया गया कोई वादा सालों बाद सच होता है, तो उसकी खुशी अलग ही होती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है, जिसमें एक बेटे ने अपनी मां से किया गया बचपन का वादा आखिरकार पूरा कर दिखाया.
वीडियो में दिखाई देने वाला यह भावुक पल सिर्फ हेलिकॉप्टर की सैर का नहीं, बल्कि एक बेटे के प्यार, मेहनत और अपनी मां के लिए सम्मान का है. यही वजह है कि इस वीडियो को देखने के बाद हजारों लोग भावुक हो रहे हैं और इसे लगातार शेयर भी कर रहे हैं.
यह वीडियो कंटेंट क्रिएटर योगेश रावत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो की शुरुआत में वह बताते हैं कि बचपन में उन्होंने अपनी मां से कहा था कि एक दिन बड़े होकर उन्हें हेलिकॉप्टर में जरूर बैठाएंगे. उस समय यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन उन्होंने उसे कभी भुलाया नहीं. सालों बाद जब जिंदगी में वह मौका आया, तो योगेश ने सबसे पहले अपनी मां का सपना पूरा करने का फैसला किया. उन्होंने हेलिकॉप्टर की टिकट बुक कराई और मां को इस खास सफर पर लेकर पहुंचे.
वीडियो में जैसे ही मां हेलिकॉप्टर के पास पहुंचती हैं, उनके चेहरे पर खुशी के साथ-साथ हल्की घबराहट भी साफ दिखाई देती है. वह मुस्कुराते हुए कहती हैं कि उन्हें डर लग रहा है. योगेश उन्हें प्यार से समझाते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं. वह बार-बार कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है और यह सफर यादगार होने वाला है. बेटे की बात सुनकर मां भी धीरे-धीरे खुद को संभाल लेती हैं और हेलिकॉप्टर में बैठ जाती हैं.
हेलिकॉप्टर ने जैसे ही उड़ान भरी, शुरुआत में मां थोड़ी सहमी हुई नजर आईं. वह बेटे का हाथ और पैर पकड़कर बैठी रहीं. लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उनका डर खत्म होने लगा. वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि मां अब मुस्कुरा रही हैं. वह खिड़की से बाहर झांककर पहाड़ों और घाटियों का खूबसूरत नजारा देखती हैं. कुछ देर बाद कैमरे की तरफ हाथ हिलाकर अपनी खुशी भी जाहिर करती हैं. योगेश भी मजाक करते हुए कहते हैं कि शुरुआत में डर रही थीं, लेकिन अब तो पूरे स्वैग में सफर का मजा ले रही हैं.
हेलिकॉप्टर की उड़ान के दौरान योगेश अपने गांव की खूबसूरती भी कैमरे में दिखाते हैं. चारों तरफ फैले पहाड़, हरियाली और बादलों के बीच बसा गांव देखकर कोई भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता. वीडियो में वह कहते हैं कि उनका गांव किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है. ऊपर से दिखने वाला उत्तराखंड का खूबसूरत नजारा इस वीडियो को और भी खास बना देता है. प्रकृति की खूबसूरती के साथ मां के चेहरे पर खुशी देखने वालों का दिल जीत लेती है.
वीडियो का सबसे भावुक हिस्सा आखिर में आता है. योगेश कहते हैं कि इस सफर का सबसे बड़ा आनंद उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उनके अंदर का वह 10 साल का बच्चा आज बहुत खुश था, जिसने कभी अपनी मां से एक छोटा-सा वादा किया था. वह कहते हैं कि मां को घुमाने ले जाना तो खुशी की बात थी ही, लेकिन बचपन की बात को सच होते देखना जिंदगी के सबसे खास पलों में से एक बन गया. जब सफर खत्म होने के बाद वह मां से पूछते हैं कि हेलिकॉप्टर की सैर कैसी लगी, तो मां मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहती हैं, 'बहुत अच्छा.'
यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लाखों लोग इसे देख चुके हैं, जबकि हजारों यूजर्स इस पर कमेंट कर चुके हैं. एक यूजर ने लिखा कि असली सफलता वही है, जब इंसान अपने माता-पिता की आंखों में खुशी देख सके. दूसरे यूजर ने लिखा कि मां के चेहरे की मुस्कान ही सबसे बड़ी कमाई है. कई लोगों ने कहा कि आज के समय में, जहां लोग अपनी सफलता दिखाने में लगे रहते हैं, वहीं इस बेटे ने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी मां के साथ बांटी. यही बात इस वीडियो को बाकी वायरल वीडियो से अलग बनाती है.
वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स ने अपने माता-पिता को लेकर भावुक बातें भी लिखीं. किसी ने कहा कि वह भी जल्द अपने माता-पिता को ऐसी ही किसी यादगार यात्रा पर लेकर जाएंगे. वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि जिंदगी में सबसे पहले मां-बाप के सपने पूरे करने चाहिए. कई लोगों ने यह भी कहा कि महंगी कार, बड़ा घर या आलीशान जिंदगी से ज्यादा खुशी उस पल में होती है, जब माता-पिता के चेहरे पर गर्व और मुस्कान दिखाई देती है.
सोशल मीडिया पर रोज हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ कहानियां सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं. यह वीडियो भी उन्हीं में से एक है. इसमें न कोई दिखावा है और न ही कोई बनावटीपन. सिर्फ एक बेटे का अपनी मां से किया गया वादा, वर्षों की मेहनत और उसे पूरा करने की खुशी है. शायद यही वजह है कि यह वीडियो लोगों को सिर्फ पसंद नहीं आ रहा, बल्कि उन्हें अपने माता-पिता के साथ बिताए पलों की याद भी दिला रहा है. यह कहानी एक बार फिर बताती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी वही होती है, जब अपने माता-पिता की आंखों में खुशी और चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे.
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