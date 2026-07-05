/बचपन में खिलौना देख मां से किया था वादा, बड़ा होकर कराई हेलिकॉप्टर की सैर; मां की खुशी देख भर आईं लोगों की आंखें

सोशल मीडिया पर रोज हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ कहानियां सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं. यह वीडियो भी उन्हीं में से एक है. इसमें न कोई दिखावा है और न ही कोई बनावटीपन. सिर्फ एक बेटे का अपनी मां से किया गया वादा, वर्षों की मेहनत और उसे पूरा करने की खुशी है. शायद यही वजह है कि यह वीडियो लोगों को सिर्फ पसंद नहीं आ रहा, बल्कि उन्हें अपने माता-पिता के साथ बिताए पलों की याद भी दिला रहा है. यह कहानी एक बार फिर बताती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी वही होती है, जब अपने माता-पिता की आंखों में खुशी और चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे.