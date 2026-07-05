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बचपन में खिलौना देख मां से किया था वादा, बड़ा होकर कराई हेलिकॉप्टर की सैर; मां की खुशी देख भर आईं लोगों की आंखें

बचपन में मां से किया गया एक छोटा-सा वादा जब सालों बाद सच हुआ, तो यह पल लाखों लोगों का दिल छू गया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक बेटा अपनी मां को पहली बार हेलिकॉप्टर की सैर कराता नजर आता है. उड़ान से पहले मां डरी हुई थीं, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उनके चेहरे पर आई मुस्कान ने सोशल मीडिया यूजर्स की आंखें नम कर दीं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 05, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:57 AM IST
बचपन में खिलौना देख मां से किया था वादा, बड़ा होकर कराई हेलिकॉप्टर की सैर; मां की खुशी देख भर आईं लोगों की आंखें
Image Credit: Image credit: instagram/@yogeshrawat04Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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