/बेटे का कमाल! मां को मिला जिंदगी का सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट, रातोंरात अकाउंट में आए 47 लाख

Birthday Gift For Mother: जन्मदिन पर लोग अक्सर केक, कपड़े या कोई गैजेट गिफ्ट करते हैं, लेकिन अमेरिका के मैरीलैंड में एक बेटे ने अपनी मां को ऐसा तोहफा दिया कि उनकी किस्मत ही बदल गई. बेटे ने अपनी मां को उनके जन्मदिन पर एक लॉटरी टिकट दिया, जिससे मां ने पूरे 50,030 डॉलर यानी करीब 47 लाख रुपये जीत लिए. यह कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.
यह हैरान कर देने वाला मामला अमेरिका के एनी अरुंडेल काउंटी का है. यहाँ रहने वाले एक शख्स ने अपनी मां के पसंदीदा यानी लकी नंबरों का इस्तेमाल करके मई के महीने में कुछ लॉटरी टिकट खरीदे थे. उसने ग्लेन बर्नी के एक स्टोर से 'बोनस मैच 5', 'पिक 3' और 'पिक 4' गेम के टिकट लिए थे. उसे अंदाजा भी नहीं था कि मां के ये नंबर उन्हें इतना बड़ा जैकपॉट दिला देंगे.
अगले ही दिन पता चला सच
टिकट खरीदने के अगले ही दिन जब बेटे ने नतीजों की जांच की, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं. 'बोनस मैच 5' के टिकट में सभी पांचों नंबर आपस में मैच कर गए थे, जिससे सीधे 50,000 डॉलर का इनाम पक्का हो गया. इसके साथ ही बाकी के टिकटों से भी 30 डॉलर की एक्स्ट्रा जीत हुई. यानी कुल मिलाकर इनाम की राशि 50,030 डॉलर हो गई.
जून तक छुपा कर रखा राज
लॉटरी जीतने के बाद भी बेटे ने तुरंत अपनी मां को यह बात नहीं बताई. उसने सोचा कि क्यों न इसे एक बड़े सरप्राइज में बदला जाए. बेटे ने बताया कि वह टिकट को देखकर बैठ गया और उसने तुरंत फैसला किया कि वह जून में आने वाले मां के जन्मदिन पर ही उन्हें यह खुशखबरी सुनाएगा. उसने करीब एक महीने तक इस राज को छुपा कर रखा.
कार्ड खोलते ही मिला सरप्राइज
जब जून में मां का जन्मदिन आया, तो बेटे ने उन्हें एक प्यारा सा बर्थडे कार्ड दिया. इस कार्ड के अंदर उसने एक छोटा सा नोट छुपाया था, जिसमें इस मोटी रकम के जीतने की बात लिखी हुई थी. मां ने जैसे ही नोट पढ़ा, वह खुशी से उछल पड़ीं. हालांकि, मां ने हंसते हुए बताया कि सेहत से जुड़ी दिक्कतों की वजह से उन्होंने अपनी खुशी को थोड़ा काबू में रखा, वरना वह खुशी के मारे गुलाटियां मारने लग जातीं.
अब आएगी नई कार
इस बंपर जीत से मां और बेटा दोनों बेहद खुश हैं. जब मैरीलैंड लॉटरी के अधिकारियों ने महिला से पूछा कि वह इन पैसों का क्या करेंगी, तो उन्होंने एक प्यारी सी इच्छा जताई. विजेता मां ने कहा कि इस इनाम के पैसों से वे अपने लिए एक शानदार नई कार खरीदने जा रही हैं, जिसकी उन्हें काफी समय से जरूरत थी.