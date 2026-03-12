Advertisement
करोड़ों की जायदाद के लिए कसाई बना बेटा! मां-बाप की 'लाश' देख चेहरे पर आई मुस्कान, पर आगे जो हुआ...

एक 22 साल के युवक ने अपनी ही अमीर मां-बाप और छोटी बहन को मरवाने के लिए हिटमैन हायर करने की साजिश रची. पुलिस को भनक लगी तो उन्होंने ऐसा जाल बिछाया कि बेटा खुद ही फंस गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 12, 2026, 01:03 PM IST
Chilling Full Story: रूस में एक 22 साल के लड़के ने ऐसा खौफनाक प्लान बनाया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. पुलिस के मुताबिक युवक अपने अमीर मां-बाप और 10 साल की छोटी बहन को मरवाना चाहता था ताकि वह उनकी संपत्ति और विरासत का मालिक बन सके. इसके लिए उसने एक हिटमैन यानी कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करने की कोशिश की. लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस व्यक्ति को वह हत्यारा समझ रहा है, वह असल में पुलिस का अंडरकवर अधिकारी था.

पुलिस को साजिश का पता कैसे चला?

जांच के दौरान पुलिस को इस खौफनाक योजना की जानकारी मिल गई. इसके बाद अधिकारियों ने एक चालाक योजना बनाई ताकि युवक को रंगे हाथ पकड़ा जा सके. पुलिस ने परिवार के घर में नकली मर्डर सीन तैयार किया. इतना ही नहीं, युवक के मां-बाप ने भी पुलिस के साथ मिलकर अपने मरने का नाटक किया. इस नकली घटना की तस्वीरें भी ली गईं ताकि बेटे को यकीन हो जाए कि उसका प्लान सच में पूरा हो गया है.

यह भी पढ़ें: मौत के 1 घंटे बाद हुआ जिंदा... फिर बोला- मैंने स्वर्ग में दादाजी को देखा! डॉक्टर ने फिर क्या कहा?

बेटे ने हत्या की पूरी योजना कैसे बनाई थी?

पुलिस के मुताबिक लड़के ने कथित हिटमैन को विस्तार से बताया था कि उसके परिवार की हत्या कैसे और कहां करनी है. उसने घर का एक नक्शा भी बनाकर दिया था, जिसमें सेक्युरिटी कैमरों की लोकेशन और गार्ड डॉग से बचने के तरीके बताए गए थे. इतना ही नहीं, उसने तीनों लोगों की हत्या के बदले करीब 38 हजार पाउंड (करीब 47 लाख रुपये) देने की बात भी तय कर ली थी. उसने हत्यारे से यह भी कहा था कि काम पूरा होने के बाद उसे तस्वीरें जरूर दिखाए.

नकली तस्वीरें देखकर बेटे ने कैसी प्रतिक्रिया दी?

पुलिस ने युवक को एक कार में बुलाकर उन तस्वीरों को दिखाया जिनमें उसके माता-पिता खून से लथपथ मृत पड़े हुए नजर आ रहे थे. यह सब एक पुलिस ऑपरेशन का हिस्सा था. लेकिन युवक को यह सच्चाई पता नहीं थी. तस्वीरें देखने के बाद उसने खुशी जाहिर की और कहा कि जैसे ही उसे विरासत मिलेगी, वह तय रकम दे देगा. पुलिस के अनुसार यह देखकर अधिकारियों को पूरा यकीन हो गया कि युवक सच में अपने परिवार की हत्या करवाना चाहता था.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि युवक पहले भी दो बार अपने माता-पिता को मारने की कोशिश कर चुका था. उसने इंटरनेट पर हत्या के तरीके खोजे थे. एक बार उसने पानी की केतली में जहर मिलाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसके पिता को कुछ शक हो गया. इसके बाद उसने कार में थर्मामीटर तोड़कर पारे की गैस से जहर देने का प्लान बनाया, लेकिन आखिरी समय पर वह डर गया और योजना पूरी नहीं कर पाया.

अब इस मामले में आगे क्या होगा?

तस्वीरें देखने के बाद जैसे ही युवक पैसे देने की बात करने लगा, पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह कई महीनों से इस योजना पर काम कर रहा था क्योंकि उसे लगता था कि उसके माता-पिता उसे पैसे नहीं देते और उसकी बात नहीं समझते. पुलिस के अनुसार परिवार इस घटना से पूरी तरह टूट गया है. अगर अदालत में वह दोषी साबित होता है तो उसे लगभग 15 साल तक की जेल हो सकती है.

