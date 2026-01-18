बेटा कर रहा पिच पर बैटिंग और साड़ी पहने मां पकड़ रही कैच, यूजर्स बोले- पाकिस्तानी फिल्डर से तो...

Viral Video: मां बाप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते हैं. हर माता पिता अपने बच्चों को सफल बनाने के लिए अपने सपनों और इच्छाओं को मार देते हैं. बच्चे की कामयाबी में ही माता पिता अपनी कामयाबी देखते हैं और सच में माता पिता खुद को कामयाब उसी दिन मानते हैं जब उनके बच्चे कामयाब हो जाते हैं. इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो थोड़ा फनी भी है, भावुक कर देने वाला भी है और एक मां की मेहनत को भी दिखाता है. दरअसल, बच्चा क्रिकेट खेल रहा है और वो बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है तो इस दौरान मां कैच पकड़ रही है. मां ने इतने शानदार कैच पकड़े कि यूजर्स कहने लगे कि पाकिस्तानी फील्डर से तो काफी अच्छा है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

कैसे कैच पकड़ रही थी मम्मी?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि मैदान में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं. इस दौरान पिच पर एक बच्चा शॉट मारने की प्रेक्टिस कर रहा है और दूर खड़ी उसकी मां कैच पकड़ रही है. वीडियो में दिखता है कि ये लड़का प्लास्टिक के बल्ले से शॉट मारता है. इस दौरान एक व्यक्ति बॉलिंग करता है और बेटा शॉट पर शॉट जड़ता है. सामने घास के मैदान पर साड़ी पहने मां खड़ी है जो हर शॉट को खूबसूरती से कैच में बदलती है. बेटा भी टैलेंटेड है मां की तरफ ही शॉट मार रहा है जिससे मां को कैच करने की प्रेक्टिस हो जाए. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @arya_00075 नाम के हैंडल पर शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखकर यूजर्स खूब कमेंट कर रहे हैं और मां के कैच पकड़ने की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "पाकिस्तानी फील्डर से तो अच्छा है." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई माता जी की कैचिंग सही है, लेकिन लड़का भी टैलेंटेड है हर बॉल हाथ में ही जा रही है." तीसरे यूजर ने लिखा, "हजार माताएं देखीं रील में लेकिन इसके जैसी नहीं." चौथे यूजर ने लिखा, "मां को देखकर ही दिल खुश हो जाता है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.