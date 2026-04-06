फौजी पिता की रिटायरमेंट और बेटे का वो 'शाही' सैल्यूट! सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दिल जीत लेने वाला वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक बेटा अपने रिटायर फौजी पिता को भावपूर्ण सैल्यूट करता है. घर पहुंचते ही परिवार खुशी से भरा होता है. बेटे ने पिता को देश सेवा और सही रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद लिखा. वीडियो की सादगी और पिता-पुत्र का प्यार लोगों को भावुक कर रहा है.
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भावुक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के दिलों को छू लिया है. इस वीडियो में एक पिता के रिटायरमेंट के मौके पर उनका बेटा उन्हें सम्मानपूर्वक सैल्यूट करता है. छोटी सी यह घटना, लेकिन भावनाओं से भरी हुई है. लोग वीडियो में सिर्फ एक पारंपरिक सैल्यूट नहीं देख रहे हैं, बल्कि बेटे के अपने पिता के प्रति गर्व, प्यार और सम्मान को महसूस कर रहे हैं. वीडियो ने युवाओं और परिवारों के बीच तेजी से चर्चा पैदा कर दी है.
वीडियो में दिखाया गया है कि पिता कई सालों की सेवा के बाद आर्मी से रिटायर होकर घर लौटते हैं. घर पहुंचते ही परिवार उनका इंतजार कर रहा होता है और माहौल खुशी और उत्साह से भर जाता है. इसी खुशी के बीच बेटा अपने पिता के सामने खड़ा होकर पूरे सम्मान के साथ उन्हें सैल्यूट करता है. यह पल न केवल पारंपरिक फौजी सम्मान दिखाता है, बल्कि एक बेटे की भावनाओं और पिता के लिए गर्व को भी सामने लाता है.
वीडियो के साथ बेटे ने एक भावुक संदेश भी साझा किया, जिसमें उसने अपने पिता को धन्यवाद कहा. उसने लिखा कि पिता ने उसे देश की सेवा और सही रास्ता दिखाया. यह संदेश सरल लेकिन दिल को छू लेने वाला था. इंस्टाग्राम पर शेयर किए जाने के बाद, लाखों लोग इसे देख चुके हैं और हर कोई अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है. लोग पिता की सेवा और बेटे की भावनाओं के इस प्यारे तरीके को बेहद सराह रहे हैं.
वीडियो की खास बात इसकी सादगी है. कोई बड़ा समारोह नहीं, कोई दिखावा नहीं. बस एक परिवार और एक बेटा, जो अपने पिता के आने का इंतजार कर रहा था. यूजर्स ने वीडियो पर रिटायर फौजी को सलाम किया और उनके देश सेवा के लिए धन्यवाद कहा. कुछ लोगों ने खुद को उनके छात्र बताते हुए यादें साझा कीं. उन्होंने बताया कि कैसे इस फौजी ने उन्हें अनुशासन और जीवन के अहम सबक सिखाए. यही वजह है कि वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो रहा है.