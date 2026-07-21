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5 रुपये बचाने के लिए पैदल ऑफिस जाते थे पिता, बेटे ने पहली बार कराई वंदे भारत की सैर; भावुक कर देगा Video

अगर किसी बेटे की सबसे बड़ी खुशी अपने माता-पिता के चेहरे पर मुस्कान देखना है, तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो उसी एहसास की कहानी बयां करता है. एक कंटेंट क्रिएटर ने अपने पिता को पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस की यात्रा कराई. वीडियो में सिर्फ ट्रेन का सफर नहीं, बल्कि उन वर्षों की मेहनत, त्याग और संघर्ष की झलक दिखाई देती है, जिसने लाखों लोगों को भावुक कर दिया है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 21, 2026, 07:19 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:19 AM IST
5 रुपये बचाने के लिए पैदल ऑफिस जाते थे पिता, बेटे ने पहली बार कराई वंदे भारत की सैर; भावुक कर देगा Video
Image Credit: Image credit: instagram/@bhukkhad_musafir

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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