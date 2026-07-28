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बेटे ने खरीदी चमचमाती BMW, नई कार में बैठते ही खिल उठा मां का चेहरा! सोशल मीडिया पर छा गया Video

सोशल मीडिया पर इस समय एक मां और बेटे का प्यारा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो में एक बेटा अपनी नई BMW कार में पहली बार अपनी मां को बैठाता है और उन्हें कार के फीचर्स दिखाता है. शुरुआत में मां थोड़ी झिझकती हैं, लेकिन कुछ ही पलों में उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आ जाती है, जिसने लाखों लोगों को भावुक कर दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 28, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:19 PM IST
बेटे ने खरीदी चमचमाती BMW, नई कार में बैठते ही खिल उठा मां का चेहरा! सोशल मीडिया पर छा गया Video
Image Credit: Image credit: instagram/@tax.w.six.packs

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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