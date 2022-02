पिता की मौत के बाद छोटे बच्चों ने संभाला रेस्टोरेंट, उनकी बातें सुनकर आपकी नम हो जाएंगी आंखें

उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Industrialist Anand Mahindra) अपनी दयालुता और एक्टिवनेस के कारण हर दिन चर्चा में रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक और ट्वीट कर एक रेस्टोरेंट में जाने का वादा किया. इस वीडियो को देखकर आनंद महिंद्रा का दिल पिघल गया और उन्होंने सार्वजनिक रूप से बच्चों से वादा किया कि वे जब भी अमृतसर आएंगे तो उनके रेस्टोरेंट में जरूर जाएंगे. पिछले गुरुवार को अमृतसर वॉकिंग टूर्स नाम के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया गया था. वीडियो 17 साल के जशनदीप सिंह और 11 साल के अंशदीप सिंह की कहानी को बतलाता है, जो अमृतसर में टॉप ग्रिल नाम से एक रेस्टोरेंट चलाते हैं.

बता दें कि दोनों ही बच्चों के पिता ने कुछ महीने पहले रेस्टॉरेंट शुरू किया था, लेकिन 26 दिसंबर 2021 को उनका निधन हो गया. अब दोनों बच्चे एक साथ रेस्टोरेंट चलाते हैं और उनके लिए किराया देना मुश्किल हो रहा है. वीडियो के आखिर में अंशदीप सिंह लोगों से उनके रेस्टॉरेंट में आने की अपील करते हुए नजर आया. इस 11 साल की मासूम की आवाज को सुनकर आनंद महिंद्रा ने दिल छू लेने वाला जवाब दिया. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra Viral Video) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक मैसेज लिखा.

These kids are amongst the pluckiest I’ve seen anywhere. May they soon have lines of people waiting to get in to the restaurant. I love Amritsar & usually look forward to the world’s best Jalebis in the city, but I’m going to add this place to my food binge when I’m next in town. pic.twitter.com/J4i3IPW3IO

— anand mahindra (@anandmahindra) February 5, 2022