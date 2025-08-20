बेटे की शादी में 'बहू' ही निकली सगी बेटी! मां ने फिर भी कराई दोनों की शादी क्योंकि…
Advertisement
trendingNow12888788
Hindi Newsजरा हटके

बेटे की शादी में 'बहू' ही निकली सगी बेटी! मां ने फिर भी कराई दोनों की शादी क्योंकि…

Viral Wedding: सोशल मीडिया पर इन दिनों चीन के सूजौ शहर की एक शादी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. लेकिन ये तस्वीरें किसी सजावट, ड्रेस या ग्रैंड पार्टी की वजह से नहीं बल्कि एक अनोखी और इमोशनल कहानी के कारण चर्चा में हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 20, 2025, 09:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेटे की शादी में 'बहू' ही निकली सगी बेटी! मां ने फिर भी कराई दोनों की शादी क्योंकि…

China Wedding Story: सोशल मीडिया पर इन दिनों चीन के सूजौ शहर की एक शादी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. लेकिन ये तस्वीरें किसी सजावट, ड्रेस या ग्रैंड पार्टी की वजह से नहीं बल्कि एक अनोखी और इमोशनल कहानी के कारण चर्चा में हैं. साल 2021 की इस शादी में अचानक माहौल बदल गया जब दूल्हे की मां ने दुल्हन में अपनी खोई हुई बेटी को पहचान लिया.

यह भी पढ़ें: एग्जाम देने आया था, बीच में ही सो गया स्टूडेंट... टीचर ने आकर किया ऐसा काम, लोग तारीफ करते नहीं थक रहे

शादी में क्यों रो पड़े दूल्हे-दुल्हन के घरवाले?

जश्न के बीच दूल्हे की मां ने दुल्हन के हाथ पर एक जन्मचिह्न (Birthmark) देखा. यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उनकी गुमशुदा बेटी का था, जो सालों पहले बचपन में उनसे बिछड़ गई थी. वह तुरंत दुल्हन के परिवार से पूछ बैठीं कि क्या वह गोद ली हुई है. यह सुनकर सब चौंक गए और दुल्हन के माता-पिता ने सच्चाई बताई कि हां, उन्होंने उसे बचपन में गोद लिया था.

यह भी पढ़ें: अगर मुर्गा-मछली खाते हो... प्रेमानंद जी महाराज ने भक्तों को क्यों दी चेतावनी! जरा आप भी समझ लीजिए

सच सामने आते ही क्या हुआ?

जैसे ही यह राज सामने आया, दूल्हे की मां फूट-फूट कर रो पड़ीं और दुल्हन भी अपने आंसू रोक नहीं सकी. दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया और सालों पुरानी दूरी पल भर में मिट गई. दुल्हन ने बताया कि वह भी अपनी जैविक मां को ढूंढ रही थी और अब जाकर उसकी तलाश खत्म हुई.

शादी रुकी या हुई पूरी?

सबके मन में यह सवाल आया कि अब शादी होगी या नहीं. लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, शादी रुकी नहीं. वजह यह थी कि दूल्हा असल में गोद लिया बेटा था. यानी खून का कोई रिश्ता नहीं था, इसलिए शादी जारी रही. इस तरह यह शादी एक परिवार मिलन का मौका बन गई.

दुल्हन के माता-पिता ने कैसे पाया था उसे?

एशियनफीड की रिपोर्ट के मुताबिक, दुल्हन के माता-पिता ने बताया कि उन्हें वह बच्ची सड़क किनारे छोड़ी हुई मिली थी. तब वह शिशु अवस्था में थी और वे उसे घर ले आए और अपनी बेटी की तरह पाला. उन्हें यह अंदाज़ा भी नहीं था कि एक दिन उनकी बेटी की असली मां उसके सामने खड़ी होगी. इस पूरी घटना ने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान और भावुक कर दिया. किसी ने कहा कि यह कहानी किसी टीवी ड्रामा जैसी लगती है, तो किसी ने दुल्हन के बचपन की गुमशुदगी के बारे में और जानने की इच्छा जताई. कुछ लोगों ने इसे किस्मत का खेल बताया तो कुछ ने इसे जिंदगी की सबसे इमोशनल रीयूनियन कहा.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

wedding news

Trending news

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, जानें पूरी डिटेल्स
rekha gupta
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, जानें पूरी डिटेल्स
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
Maharashtra Best Elections
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
Shashi Tharoor
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
SPG Commando
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Weather
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Aaj Ki Taza Khabar Live: स्कूल बंद, जीवन त्रस्त...समुद्र में उठने वाली हैं 3.87 मीटर ऊंची लहरें, भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र में कोहराम का अलर्ट!
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: स्कूल बंद, जीवन त्रस्त...समुद्र में उठने वाली हैं 3.87 मीटर ऊंची लहरें, भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र में कोहराम का अलर्ट!
नेताओं की खत्म होगी मनमानी, गिरफ्तारी के 30 दिन बाद चला जाएगा पद; आज पेश होगा बिल
Sansad News in Hindi
नेताओं की खत्म होगी मनमानी, गिरफ्तारी के 30 दिन बाद चला जाएगा पद; आज पेश होगा बिल
सीधी उड़ान बहाल करेंगे भारत-चीन, कैलाश यात्रा का होगा विस्तार; दोनों में बनी सहमति
india china news
सीधी उड़ान बहाल करेंगे भारत-चीन, कैलाश यात्रा का होगा विस्तार; दोनों में बनी सहमति
केरल में क्यों हो रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोटा बनाने की साजिश, किस बात का डर
DNA
केरल में क्यों हो रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोटा बनाने की साजिश, किस बात का डर
RBI से लेकर राफेल बनाने वाले और EC-CBI-ED, राहुल गांधी और अखिलेश किस-किसको देख लेंगे
DNA
RBI से लेकर राफेल बनाने वाले और EC-CBI-ED, राहुल गांधी और अखिलेश किस-किसको देख लेंगे
;