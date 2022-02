सोनू सूद फिर बने मसीहा, रोड एक्सीडेंट में घायल शख्स को गोद में लेकर दौड़े; पहुंचाया अस्पताल

Sonu Sood Video: एक्टर सोनू सूद एक बार फिर मसीहा बनकर सामने आए हैं. उन्होंने रोड एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल एक युवक की जिंदगी बचाई है. यह रोड एक्सीडेंट देर रात पंजाब के मोगा-बठिंडा रोड पर हुआ था. दो कारों की भयंकर टक्कर के बाद एक युवक कार के अंदर बुरी तरह फंसा हुआ था. इस दौरान सोनू सूद अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे. जैसे ही उन्होंने यह एक्सीडेंट देखा वैसे ही नीचे उतरे और युवक की जान बचाई.

इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक कार के अंदर फंसा हुआ था. वह भयंकर तरीके से घायल है. इस दौरान वहां से गुजर रहे सोनू सूद तुरंत ही गाड़ी रोककर युवक की मदद करने पहुंच गए. उन्होंने खुद किसी तरह कार को खोलकर युवक को बाहर निकाला. इसके बाद उसे उठाकर अपनी गोद में लेकर दौड़ पड़े.

ये भी पढ़ें- दुल्हन को देख बेकाबू हुए दूल्हे ने की ऐसी हरकत, सड़क पर होता तो घसीट-घसीटकर पीटते लोग

वीडियो में देखा जा सकता है कि सोने सूद उस युवक को अपनी कार में लेकर हॉस्पिटल गए. समय रहते अस्पताल पहुंचने से युवक की जिंदगी बच गई. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभी युवक की हालत खतरे से बाहर है. बताया जाता है कि मोगा-बठिंडा रोड पर दो कारों के बीच भयंकर टक्कर हुई थी. इसके बाद दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. जिस गाड़ी में युवक फंसा हुआ था, उसका टक्कर लगते ही सेंट्रल लॉक लग गया था. जिस कारण नह गाड़ी के अंदर ही फंस गया था. देखें वीडियो-

Accident of 2 vehicles occured in Moga. Sonu Sood himself took out the unconscious boy from the car and took him to the hospital in his car. #sonusood pic.twitter.com/BM7fjvighU

— Gagandeep Singh (@Gagan4344) February 8, 2022