नशे में चोर बना 'ईमानदार'; गिटार शॉप से मंडोलिन चुराए, होश आया तो किया ऐसा काम कि...

नशे में चोर बना ‘ईमानदार’; गिटार शॉप से मंडोलिन चुराए, होश आया तो किया ऐसा काम कि...

नशे में चोरी करने वाला शख्स होश आने पर ईमानदार बन गया. गिटार शॉप से चुराए गए कीमती मंडोलिन उसने खुद लौटाए और माफी का नोट छोड़ गया. यह अनोखी घटना सोशल मीडिया पर वायरल होकर इंसानियत की मिसाल बन गई.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 03, 2026, 08:42 AM IST
नशे में चोर बना ‘ईमानदार’; गिटार शॉप से मंडोलिन चुराए, होश आया तो किया ऐसा काम कि...

Viral Video: कभी-कभी असली फिल्मों से भी अजीब कहानियां सामने आ जाती हैं. सोचिए चोरी हो, पुलिस तलाश में हो और अचानक चोर खुद ही सामान लौटाकर गायब हो जाए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसने लोगों को हैरान करने के साथ मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया. नशे में की गई एक गलती, होश आने पर ईमानदारी में बदल गई. गिटार शॉप से चोरी किए गए कीमती मंडोलिन कुछ दिनों बाद अचानक दुकान के बाहर मिलते हैं, वो भी एक माफी भरे नोट के साथ. इस अनोखे घटनाक्रम को लोग “रियल लाइफ मूवी सीन” कह रहे हैं.

 होश आया तो बदल गया मन

दरअसल, यह मामला एक विंटेज म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट स्टोर से जुड़ा है, जहां कुछ दिन पहले दो कीमती मंडोलिन चोरी हो गए थे. शुरुआती जांच में यह एक सामान्य चोरी जैसा ही लग रहा था. दुकान मालिक और पुलिस दोनों ही चोर की तलाश में जुटे थे. लेकिन कहानी ने तब अजीब मोड़ ले लिया, जब कुछ दिनों बाद वही चोरी किए गए वाद्य यंत्र अचानक दुकान के बाहर दिखाई दिए. सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि चोर ने चोरी का सामान लौटाने के साथ एक माफी भरा नोट भी छोड़ा. इस हरकत ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हर चोर का दिल पूरी तरह पत्थर का नहीं होता.

 दरवाजे पर रखे मिले मंडोलिन और माफी की चिट्ठी

दुकान के बाहर दो शॉपिंग बैग में रखे मंडोलिन मिले, जिनके साथ एक हाथ से लिखा नोट भी था. नोट में लिखा था कि “Sorry, I been drunk, Merry Christmas. You are good man.” यानी चोर ने साफ तौर पर कबूल किया कि उसने नशे में यह हरकत की थी और अब उसे पछतावा है. यह नोट पढ़कर दुकान मालिक भी कुछ पल के लिए अवाक रह गए. पुलिस को भी इस तरह की वापसी की उम्मीद नहीं थी. बिना किसी गिरफ्तारी और हंगामे के चोरी का सामान वापस मिल जाना, अपने आप में एक दुर्लभ घटना बन गई.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

