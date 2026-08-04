/दुनिया का सबसे अजीब Bar! 6 हजार साल पुराने पेड़ के तने में 15 लोग एक साथ बैठकर करते थे पार्टी, देखने वाले रह जाते थे हैरान

दुनिया में अलग-अलग थीम वाले बार और रेस्तरां की कमी नहीं है. कहीं बर्फ से बने कैफे हैं, कहीं समुद्र के नीचे डाइनिंग का इंतजाम है, तो कहीं पहाड़ों की चोटियों पर बैठकर लोग खाना खाते हैं. लेकिन दक्षिण अफ्रीका के लिम्पोपो प्रांत में मौजूद यह बार इन सबसे अलग था.
यहां किसी ने इमारत नहीं बनाई थी. बल्कि प्रकृति ने खुद एक ऐसी जगह तैयार की थी, जिसे बाद में इंसानों ने बार का रूप दे दिया. विशाल सनलैंड बाओबाब पेड़ के अंदर बने इस बार ने दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई. यहां लोग बैठकर ड्रिंक का आनंद लेते, तस्वीरें खिंचवाते और नेचर के बीच एक अलग ही अनुभव महसूस करते थे. हालांकि, अब यह बार बंद हो चुका है, लेकिन इसकी कहानी आज भी लोगों को हैरान कर देती है.
जिस पेड़ के अंदर यह बार बनाया गया था, उसे सनलैंड बाओबाब कहा जाता था. माना जाता है कि इसकी उम्र करीब 6,000 साल थी. बाओबाब पेड़ अपनी मोटे और विशाल तने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यह पेड़ सामान्य पेड़ों से कहीं ज्यादा बड़ा था. इसका तना इतना चौड़ा था कि उसके अंदर आराम से इंसान खड़े हो सकते थे. यही वजह रही कि बाद में इसके प्राकृतिक खोखले हिस्से को एक छोटे, लेकिन बेहद खास बार में बदल दिया गया.
इस बार की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि यहां आने वाले लोग किसी लकड़ी की झोपड़ी या सीमेंट की इमारत में नहीं, बल्कि एक जीवित पेड़ के अंदर बैठते थे. अंदर का हिस्सा लकड़ी की प्राकृतिक बनावट से भरा हुआ था. पेड़ की दीवारें, उसकी बनावट और ठंडा वातावरण लोगों को अलग ही एहसास देता था. कई टूरिस्ट कहते थे कि यहां बैठना किसी कहानी की दुनिया में पहुंचने जैसा लगता था.
पेड़ के अंदर बने इस बार की ऊंचाई करीब 13 फीट बताई जाती थी. अंदर इतनी जगह थी कि लगभग 15 लोग एक साथ बैठकर आराम से बातचीत कर सकते थे. यहां बीयर समेत कई तरह के ड्रिंक परोसे जाते थे. लोग घंटों बैठकर दोस्तों के साथ समय बिताते थे. कई पर्यटक सिर्फ इस अनोखे अनुभव के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहां पहुंचते थे.
समय के साथ बिग बाओबाब ट्री बार सोशल मीडिया और ट्रैवल मैगजीन में खूब चर्चा में रहने लगा. दक्षिण अफ्रीका घूमने आने वाले विदेशी पर्यटक अपनी ट्रिप में इस जगह को जरूर शामिल करते थे. यहां आने वाले लोग सिर्फ ड्रिंक पीने नहीं आते थे, बल्कि दुनिया के सबसे अनोखे बार को अपनी आंखों से देखने और उसके अंदर कुछ पल बिताने का अनुभव लेने पहुंचते थे. कई लोगों के लिए यह उनकी पूरी यात्रा का सबसे यादगार हिस्सा बन जाता था.
करीब 6,000 साल तक मजबूती से खड़े रहने वाले इस पेड़ में साल 2016 और 2017 के दौरान बदलाव दिखने लगे. पेड़ के कुछ बड़े हिस्से टूटकर गिरने लगे, जिससे उसकी मजबूती कम होने लगी. एक्सपर्ट्स का मानना था कि इतनी पुरानी प्राकृतिक संरचना में समय के साथ कमजोरियां आना स्वाभाविक था. जैसे-जैसे नुकसान बढ़ा, वैसे-वैसे पेड़ के अंदर लोगों का जाना भी कम होने लगा.
जब पेड़ का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त होने लगा, तब प्रशासन और संचालकों ने लोगों की सुरक्षा को सबसे पहले रखा. आखिरकार फैसला लिया गया कि इस अनोखे बार को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए. इसके बाद यहां पहले जैसी चहल-पहल खत्म हो गई. आज भी पेड़ का कुछ हिस्सा मौजूद है, लेकिन उसके अंदर बैठकर पार्टी करने का मौका अब किसी को नहीं मिलता.
बार बंद होने के बाद भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई. समय-समय पर इसकी पुरानी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. कई लोग पहली बार इन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं कि किसी जीवित पेड़ के अंदर भी बार बनाया जा सकता है. ट्रैवल लवर्स आज भी इसे दुनिया के सबसे अनोखे टूरिस्ट स्पॉट्स में गिनते हैं.
बिग बाओबाब ट्री बार सिर्फ एक बार नहीं था, बल्कि यह इस बात का उदाहरण भी था कि प्रकृति और इंसानी सोच मिलकर कितनी अलग दुनिया बना सकते हैं. आज भले ही वहां पहले जैसी रौनक नहीं रही, लेकिन यह जगह हमेशा उन लोगों की यादों में जिंदा रहेगी, जिन्हें हजारों साल पुराने पेड़ के अंदर बैठकर दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिला. दुनिया के सबसे अनोखे बारों की बात होगी, तो दक्षिण अफ्रीका का यह पेड़ हमेशा सबसे अलग पहचान के साथ याद किया जाएगा.