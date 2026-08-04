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दुनिया का सबसे अजीब Bar! 6 हजार साल पुराने पेड़ के तने में 15 लोग एक साथ बैठकर करते थे पार्टी, देखने वाले रह जाते थे हैरान

सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि दुनिया में एक ऐसा बार भी था, जो किसी होटल, पहाड़ या समुद्र के किनारे नहीं, बल्कि करीब 6,000 साल पुराने पेड़ के अंदर चलता था. शायद पहली बार में आपके लिए इस पर यकीन करना मुश्किल हो. लेकिन दक्षिण अफ्रीका में मौजूद बिग बाओबाब ट्री बार वास्तव में ऐसी ही एक अनोखी जगह थी. विशाल बाओबाब पेड़ के खोखले तने के अंदर बना यह बार सालों तक दुनिया भर के टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र रहा.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 04, 2026, 06:42 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:45 AM IST
दुनिया का सबसे अजीब Bar! 6 हजार साल पुराने पेड़ के तने में 15 लोग एक साथ बैठकर करते थे पार्टी, देखने वाले रह जाते थे हैरान
Image Credit: Image credit: instagram/@tripioapp

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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