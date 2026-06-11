/अखबार के फ्रंट पेज पर क्यों बिखरा था खून? नजारा देख कांप गए थे लोग, अब सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ

विज्ञापन वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की भी बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने इसे हाल के वर्षों का सबसे शानदार मार्केटिंग कैंपेन बताया. लोगों का कहना है कि आज के समय में बहुत कम ऐड ऐसे होते हैं, जो लोगों का ध्यान खींचने के साथ-साथ किसी सामाजिक मुद्दे पर चर्चा भी शुरू कर दें. एक यूजर ने लिखा कि ऐसे विज्ञापन लोगों को रुककर सोचने पर मजबूर कर देते हैं. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि यह सिर्फ एक विज्ञापन नहीं, बल्कि एक मजबूत सामाजिक संदेश है. इसे लेकर कई लोगों ने दक्षिण अफ्रीका की एडवरटाइजिंग इंडस्ट्री की भी तारीफ की. उनका कहना था कि वहां के विज्ञापन अक्सर दुनिया भर के बड़े अवॉर्ड जीतते हैं और यह कैंपेन भी उसी स्तर का नजर आता है.