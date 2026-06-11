/अखबार के फ्रंट पेज पर क्यों बिखरा था खून? नजारा देख कांप गए थे लोग, अब सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ

South African Blood Soaked Newspaper Front Page: सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों तस्वीरें और वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ कैंपेन ऐसे होते हैं जो लोगों को सिर्फ देखने पर मजबूर नहीं करते, बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं. इन दिनों दक्षिण अफ्रीका के एक अखबार में छपा ऐसा ही एक विज्ञापन इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रहा है. पहली नजर में इसे देखने वाले लोगों को लगा कि अखबार की प्रिंटिंग में कोई बड़ी गड़बड़ी हो गई है.
दरअसल, अखबार के पहले पन्ने पर एक बड़ा लाल धब्बा दिखाई देता है, जो बिल्कुल खून के निशान जैसा नजर आता है. यह धब्बा पूरे पेज पर फैला हुआ दिखता है और ऐसा लगता है जैसे किसी वजह से अखबार खराब हो गया हो. लेकिन जब लोगों ने इसे ध्यान से देखा तो उन्हें समझ आया कि यह कोई गलती नहीं, बल्कि एक बेहद सोच-समझकर तैयार किया गया ऐड था.
यह विज्ञापन दक्षिण अफ्रीका के मशहूर अखबार The Star में प्रकाशित हुआ था. इसकी तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की गई, जिसके बाद यह कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच गई. लोगों को शुरुआत में लगा कि यह कोई प्रिंटिंग एरर है, लेकिन असलियत सामने आने के बाद इसकी चर्चा और तेज हो गई. फ्रंट पेज पर बने लाल धब्बे के नीचे एक लाइन लिखी थी, 'What If Your Pad Could Last 5 Years?' इसका मतलब है, 'अगर आपका सैनिटरी पैड 5 साल तक चल सके तो?' इसी सवाल ने पूरे विज्ञापन का मकसद साफ कर दिया.
इस विज्ञापन को तैयार करने वालों ने अखबार की स्याही फैलने जैसी आम समस्या को एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया. लाल धब्बा पीरियड्स के दौरान होने वाले लीकेज की ओर इशारा करता है. यह वही स्थिति है, जिससे दुनिया भर की कई महिलाएं सार्वजनिक जगहों पर असहज महसूस करती हैं. कैंपेन का मकसद सिर्फ किसी प्रोडक्ट का प्रचार करना नहीं था, बल्कि लोगों को यह समझाना भी था कि पीरियड्स कोई शर्म या छिपाने की चीज नहीं है. महिलाओं को हर महीने जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उन्हें समाज के सामने लाने की कोशिश इस ऐड कैंपेन के जरिए की गई. इसके साथ ही इसमें महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों और घरेलू हिंसा पर भी बात की गई.
विज्ञापन वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की भी बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने इसे हाल के वर्षों का सबसे शानदार मार्केटिंग कैंपेन बताया. लोगों का कहना है कि आज के समय में बहुत कम ऐड ऐसे होते हैं, जो लोगों का ध्यान खींचने के साथ-साथ किसी सामाजिक मुद्दे पर चर्चा भी शुरू कर दें. एक यूजर ने लिखा कि ऐसे विज्ञापन लोगों को रुककर सोचने पर मजबूर कर देते हैं. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि यह सिर्फ एक विज्ञापन नहीं, बल्कि एक मजबूत सामाजिक संदेश है. इसे लेकर कई लोगों ने दक्षिण अफ्रीका की एडवरटाइजिंग इंडस्ट्री की भी तारीफ की. उनका कहना था कि वहां के विज्ञापन अक्सर दुनिया भर के बड़े अवॉर्ड जीतते हैं और यह कैंपेन भी उसी स्तर का नजर आता है.
हालांकि, हर किसी को यह आइडिया पसंद नहीं आया. कुछ लोगों ने इसे जरूरत से ज्यादा चौंकाने वाला बताया. उनका कहना था कि अखबार के फ्रंट पेज पर इस तरह का विजुअल इस्तेमाल करना कई पाठकों को असहज कर सकता है. कुछ यूजर्स ने यह भी सवाल उठाया कि क्या ऐसे संवेदनशील विषयों को सामने लाने के लिए इतना आक्रामक तरीका अपनाना जरूरी था. हालांकि, ऐसे लोगों की संख्या कम रही और ज्यादातर प्रतिक्रियाएं विज्ञापन के पक्ष में दिखाई दीं.
मार्केटिंग और ब्रांडिंग से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कैंपेन अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल रहा. आमतौर पर अखबारों में छपे विज्ञापनों पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन इस विज्ञापन ने लोगों को रुककर देखने और फिर उसके बारे में बात करने पर मजबूर कर दिया. एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी विज्ञापन की सबसे बड़ी सफलता यही होती है कि वह लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाए. यह विज्ञापन न सिर्फ वायरल हुआ, बल्कि पीरियड्स जैसे विषय पर खुलकर बातचीत शुरू कराने में भी कामयाब रहा.
आज भी दुनिया के कई हिस्सों में पीरियड्स को लेकर खुलकर बात नहीं की जाती. कई महिलाएं इस विषय पर चर्चा करने में शर्म महसूस करती हैं. ऐसे में यह विज्ञापन सिर्फ एक मार्केटिंग कैंपेन नहीं, बल्कि सामाजिक सोच को चुनौती देने वाली एक पहल बन गया. यही वजह है कि एक साधारण अखबार का फ्रंट पेज अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है. लोगों का मानना है कि अगर किसी विज्ञापन की वजह से समाज में जरूरी मुद्दों पर बातचीत शुरू हो जाए, तो उसे अपने मकसद में सफल माना जा सकता है.
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