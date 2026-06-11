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अखबार के फ्रंट पेज पर क्यों बिखरा था खून? नजारा देख कांप गए थे लोग, अब सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ

South African Blood Soaked Newspaper Front Page: दक्षिण अफ्रीका के The Star अखबार का खून से सना दिखने वाला फ्रंट पेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. बाद में पता चला कि यह पीरियड्स, महिलाओं की सुरक्षा और घरेलू हिंसा को लेकर जागरूकता फैलाने वाले एक खास अभियान का हिस्सा था.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 11, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:14 AM IST
अखबार के फ्रंट पेज पर क्यों बिखरा था खून? नजारा देख कांप गए थे लोग, अब सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ
Image Credit: Image credit: instagram/@menstruationfoundationza

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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