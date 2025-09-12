मर्द को भी मिलेगा हक! इस देश की अदालत का बड़ा फैसला, पति भी ले सकेंगे पत्नी का सरनेम

Viral News: दक्षिण अफ्रीका की अदालत ने पति को भी पत्नी का सरनेम अपनाने का अधिकार दिया है. इसे पुराने भेदभाव वाले कानून को रद्द कर बराबरी का कदम बताया गया. अब पुरुष और महिलाएं दोनों अपनी पसंद से नाम चुन सकेंगे.
Viral News: दक्षिण अफ्रीका की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया गया है. अब पति भी अपनी पत्नी का सरनेम इस्तेमाल कर सकते हैं. पहले एक कानून के कारण पुरुषों को यह अधिकार नहीं मिलता था, जबकि महिलाएं आसानी से अपना नाम बदल सकती थीं. दो जोड़ों ने अदालत में याचिका देकर कहा कि यह नियम भेदभाव वाला है और बराबरी के खिलाफ है. अदालत ने उनकी बात मानते हुए कहा कि यह कानून पुराने समय का है और इसे बदलना जरूरी है. अब इसे रद्द कर दिया गया है और जल्द ही कानून में बदलाव कर पति-पत्नी दोनों को बराबरी का अधिकार मिलेगा.
कानून में बदलाव होगा
अदालत ने कहा है कि संसद को अब बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी जन्म और मृत्यु रिकॉर्ड से जुड़ा कानून बदलना होगा. साथ ही नियमों में भी संशोधन करना होगा ताकि यह फैसला लागू हो सके. यह कानून पहले दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक शासन के समय लागू किया गया था. तब महिलाओं को ही अपने पति का नाम अपनाना होता था. अब इसे हटाकर बराबरी का अधिकार दिया जाएगा. सरकार के मंत्रियों ने भी अदालत के फैसले का समर्थन किया और कहा कि यह कानून पुराने समय की सोच पर आधारित था. इसे अब बदलना जरूरी है.
बराबरी के अधिकार की दिशा में बड़ा कदम
अदालत ने कहा कि कई अफ्रीकी संस्कृतियों में महिलाएं शादी के बाद भी अपना जन्म का नाम रखती थीं और बच्चों का सरनेम मां के कुल नाम पर आधारित होता था. लेकिन यूरोपीय उपनिवेशवादियों और मिशनरियों के आने के बाद यह सोच बदल गई. अदालत ने कहा कि महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों को भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए. यह फैसला दक्षिण अफ्रीका में जेंडर इक्वालिटी यानी लिंग समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है. अब यह कानून नहीं रहेगा जो सिर्फ महिलाओं के लिए अधिकार देता था और पुरुषों को इससे वंचित रखता था.
समाज में बदलाव की उम्मीद
फ्री स्टेट सोसाइटी ऑफ एडवोकेट्स ने अदालत में इस फैसले का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि यह कानून पुरुषों को अपनी पत्नी का नाम अपनाने से रोकता था और समाज में गलत सोच को बढ़ावा देता था. दोनों जोड़ों ने भी कहा कि यह नियम पुराना और पितृसत्तात्मक है. अदालत ने माना कि दक्षिण अफ्रीका ने जेंडर समानता की दिशा में बहुत प्रगति की है, लेकिन ऐसे पुराने कानून अब भी मौजूद हैं. इस फैसले से पुरुषों और महिलाओं दोनों को अपनी पसंद से नाम चुनने का अधिकार मिलेगा, जिससे समाज में बराबरी और सम्मान बढ़ेगा.