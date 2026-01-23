Advertisement
I LOVE INDIAN ARMY... साउथ अफ्रीकन शख्स की भारतीय जवान ने मदद तो खुशी से चिल्लाने लगा, VIDEO हुआ वायरल

South African Tourist: भारतीय सेना की मदद पाकर एक साउथ अफ्रीकन टूरिस्ट खुशी से चिल्ला उठा “I Love Indian Army” और यह वीडियो सोशल मीडिया पर भारत की इंसानियत और फौजी दिलों की मिसाल बन गया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 23, 2026, 08:43 AM IST
Indian Army Viral Video: वायरल हो रहे इस वीडियो में एक साउथ अफ्रीकन टूरिस्ट भारतीय जवानों के साथ नजर आता है. वह कैमरे की ओर देखकर पूरे जोश के साथ कहता है I Love Indian Army. उसके चेहरे की खुशी साफ दिखाती है कि जवानों की छोटी सी मदद ने उसके दिल को छू लिया. यह पल सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को भावुक कर रहा है.

जवानों ने कैसी मदद की?

बताया जा रहा है कि यह टूरिस्ट कहीं फंसा हुआ था, तभी भारतीय सेना के जवानों ने उसे तुरंत लिफ्ट दी. बिना किसी सवाल या औपचारिकता के उन्होंने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने का भरोसा दिया. यही छोटी सी इंसानियत उस विदेशी मेहमान के लिए बहुत बड़ी बात बन गई. जब कोई अनजान देश में मुश्किल में होता है और वहां के सुरक्षाबल मदद के लिए आगे आते हैं, तो वह पल दिल को छू जाता है. टूरिस्ट ने खुद कहा कि उसने इतनी सादगी और अपनापन पहले कभी महसूस नहीं किया था, इसलिए उसकी जुबान से अपने आप “I Love Indian Army” निकल पड़ा.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सोशल मीडिया पर क्या रिएक्शन आया?

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोग भारतीय जवानों की तारीफ करने लगे. हजारों यूजर्स ने कमेंट किया कि भारतीय सेना सिर्फ देश की रक्षा ही नहीं करती बल्कि इंसानियत की भी मिसाल है. कुछ ने लिखा कि यही भारत की असली पहचान है. आज के दौर में जब नकारात्मक खबरें ज्यादा दिखती हैं, ऐसे वीडियो दिल को सुकून देते हैं. एक साधारण मदद और एक विदेशी मेहमान की सच्ची खुशी ने लोगों को याद दिलाया कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि दिल में होती है. एक साउथ अफ्रीकन टूरिस्ट की खुशी ने भारत के करोड़ों दिलों को गर्व से भर दिया है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Indian Armysouth africaviraltrending

