I LOVE INDIAN ARMY... साउथ अफ्रीकन शख्स की भारतीय जवान ने मदद तो खुशी से चिल्लाने लगा, VIDEO हुआ वायरल

Indian Army Viral Video: वायरल हो रहे इस वीडियो में एक साउथ अफ्रीकन टूरिस्ट भारतीय जवानों के साथ नजर आता है. वह कैमरे की ओर देखकर पूरे जोश के साथ कहता है I Love Indian Army. उसके चेहरे की खुशी साफ दिखाती है कि जवानों की छोटी सी मदद ने उसके दिल को छू लिया. यह पल सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को भावुक कर रहा है.
जवानों ने कैसी मदद की?
बताया जा रहा है कि यह टूरिस्ट कहीं फंसा हुआ था, तभी भारतीय सेना के जवानों ने उसे तुरंत लिफ्ट दी. बिना किसी सवाल या औपचारिकता के उन्होंने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने का भरोसा दिया. यही छोटी सी इंसानियत उस विदेशी मेहमान के लिए बहुत बड़ी बात बन गई. जब कोई अनजान देश में मुश्किल में होता है और वहां के सुरक्षाबल मदद के लिए आगे आते हैं, तो वह पल दिल को छू जाता है. टूरिस्ट ने खुद कहा कि उसने इतनी सादगी और अपनापन पहले कभी महसूस नहीं किया था, इसलिए उसकी जुबान से अपने आप “I Love Indian Army” निकल पड़ा.
सोशल मीडिया पर क्या रिएक्शन आया?
जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोग भारतीय जवानों की तारीफ करने लगे. हजारों यूजर्स ने कमेंट किया कि भारतीय सेना सिर्फ देश की रक्षा ही नहीं करती बल्कि इंसानियत की भी मिसाल है. कुछ ने लिखा कि यही भारत की असली पहचान है. आज के दौर में जब नकारात्मक खबरें ज्यादा दिखती हैं, ऐसे वीडियो दिल को सुकून देते हैं. एक साधारण मदद और एक विदेशी मेहमान की सच्ची खुशी ने लोगों को याद दिलाया कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि दिल में होती है. एक साउथ अफ्रीकन टूरिस्ट की खुशी ने भारत के करोड़ों दिलों को गर्व से भर दिया है.