/मॉल नहीं, पूरा शहर बसा है अंदर! आइस रिंक से लेकर गोल्फ कोर्स तक; जानिए दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल की खासियत

दक्षिण कोरिया का 'शिनसेगा सेंटम सिटी' आकार के मामले में किसी छोटे शहर से कम नहीं लगता. यह बुसान के सेंतुम सिटी इलाके में बना एक बेहद बड़ा शॉपिंग और एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स है. Guinness World Records के मुताबिक, यह दुनिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है. इसका कुल फ्लोर एरिया करीब 31 लाख 63 हजार वर्ग फीट बताया जाता है, यानी करीब 2.94 लाख वर्ग मीटर.
यह कॉम्प्लेक्स साल 2009 में खुला था. इसके बाद से यह सिर्फ दक्षिण कोरिया ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के टूरिस्ट्स के लिए आकर्षण बन गया. यहां आने वाला व्यक्ति सिर्फ खरीदारी करके वापस नहीं जाता, बल्कि एक ही जगह पर कई तरह के एक्सपीरियंस ले सकता है.
शिनसेगा सेंटम सिटी की बिल्डिंग करीब 16 मंजिलों में फैली है. अंदर जाने के बाद इसकी विशालता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है. यहां 700 से ज्यादा अलग-अलग स्टोर बताए जाते हैं, जिनमें फैशन, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान और लग्जरी ब्रांड्स से लेकर कई दूसरी चीजें मिलती हैं. इसका मतलब अगर किसी को शॉपिंग का शौक है तो उसके लिए यहां ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है. खास बात यह है कि मॉल का डिजाइन इस तरह किया गया है कि खरीदारी के अलावा लोग लंबे समय तक यहां रुककर अलग-अलग एक्टिविटीज भी कर सकें.
इस मॉल की सबसे चर्चित सुविधाओं में से एक है Spa Land. यह कोई सामान्य स्पा नहीं है, बल्कि पारंपरिक कोरियाई जिमजिलबांग कल्चर का मॉडर्न रूप है. यहां अलग-अलग तापमान के 22 हॉट पूल और 13 तरह के स्टीम रूम बताए जाते हैं. इसका मतलब दिनभर शॉपिंग करने के बाद अगर पैरों में थकान हो गई तो मॉल छोड़कर कहीं और जाने की जरूरत नहीं. इसी कॉम्प्लेक्स में जाकर आराम किया जा सकता है. यहां गर्म पानी के पूल में बैठने से लेकर अलग-अलग तरह के स्टीम रूम में समय बिताने तक के ऑप्शंस मिलते हैं.
Spa Land की खासियत सिर्फ इसकी सुविधाएं नहीं हैं. यहां आने वाले लोगों में स्थानीय और विदेशी पर्यटकों का भी अच्छा मिक्स देखने को मिलता है. मीडिया रिपोर्ट से जानकारी के मुताबिक, यहां करीब 50 फीसदी लोकल और 50 फीसदी विदेशी विजिटर्स पहुंचते हैं. टूरिस्ट्स के लिए यहां कई बेसिक चीजों की भी व्यवस्था की गई है. शैम्पू और बॉडी क्लींजर जैसी चीजें मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं. फेस वॉश के लिए वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर किसी को बॉडी स्क्रब कराना है तो उसके लिए स्लॉट बुक करना पड़ता है.
स्पा में जाने वाले ग्राहकों को अपनी जरूरी चीजें साथ लेकर चलने की भी ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती. यहां हर ग्राहक को कलाईबैंड के साथ दो तौलिए, शॉर्ट्स और टी-शर्ट दी जाती है, जिससे विजिटर अपनी शॉपिंग के बाद सीधे स्पा का रुख कर सकता है और कुछ देर रिलैक्स कर सकता है. यही सुविधा इस जगह को सामान्य मॉल से अलग बनाती है.
Busan Shopping Guide｜Shinsegae Department Store Centum City
If you want to enjoy shopping, dining, leisure, and entertainment all in one place in Busan,Shinsegae Department Store Centum City is the perfect destination.
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— VisitKorea (@KoreanTravel) July 14, 2026
अगर आपको लगता है कि इस जगह पर सिर्फ शॉपिंग और स्पा ही है तो कहानी अभी बाकी है. शिनसेगा सेंटम सिटी में आर्ट गैलरी भी है, जहां कला पसंद करने वाले लोग समय बिता सकते हैं. इसके अलावा यहां आइस रिंक भी मौजूद है, जहां गर्मियों में भी लोग बर्फ पर स्केटिंग का मजा ले सकते हैं. गोल्फ पसंद करने वालों के लिए 60-टी वाला गोल्फ ड्राइविंग रेंज भी है. इसके साथ ही मॉल में मूवी थिएटर जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं.
यह जगह सिर्फ युवाओं या शॉपिंग करने वालों के लिए नहीं है. परिवार और बच्चों के लिए भी यहां काफी कुछ मौजूद है. मॉल में एक पब्लिक पार्क बनाया गया है, जिसे डायनासोर और पाइरेट थीम पर डिजाइन किया गया है. ऐसे में माता-पिता शॉपिंग करते समय बच्चों को भी अलग तरह का एक्सपीरियंस दे सकते हैं. यही वजह है कि यह जगह एक सामान्य डिपार्टमेंटल स्टोर की बजाय फैमिली आउटिंग स्पॉट जैसी नजर आती है.
शिनसेगा सेंटम सिटी की एक खास बात यह भी है कि यहां मॉडर्न सुविधाओं के साथ कोरिया की पारंपरिक लाइफस्टाइल की झलक भी दिखाई देती है. इसका जिमजिलबांग हिस्सा कोरियाई स्पा कल्चर से जुड़ा है, जहां अलग-अलग पुरुष और महिला स्नान क्षेत्र और रिलैक्सेशन स्पेस की व्यवस्था होती है. इसका मतलब एक ही जगह पर आपको मॉडर्न शॉपिंग मॉल का माहौल भी मिलता है और कोरिया की पुरानी स्पा परंपरा का एक्सपीरियंस भी.
शिनसेगा सेंटम सिटी की कहानी सिर्फ इसके बड़े साइज तक सीमित नहीं है. यह कॉम्प्लेक्स बिजनेस के मामले में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुका है. अभी तक उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इस स्टोर ने लगातार दो साल 2 ट्रिलियन वोन से ज्यादा का सालाना कारोबार दर्ज किया, जो करीब 1.38 अरब डॉलर के बराबर बताया गया है. यानी यह जगह सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में शामिल नहीं है, बल्कि बिजनेस के लिहाज से भी बेहद सफल मॉडल बन चुकी है.
शिनसेगा सेंटम सिटी को देखकर यही समझ आता है कि आज के समय में मॉल सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं रह गए हैं. यहां लोग खरीदारी के साथ खाना, फिल्म, आर्ट, स्पोर्ट्स, स्पा और आराम जैसी कई चीजों का मजा लेना चाहते हैं. बुसान का यह विशाल कॉम्प्लेक्स इसी सोच का बड़ा उदाहरण है. करीब 31 लाख वर्ग फीट से ज्यादा के एरिया में फैली यह जगह अपने 700 से ज्यादा स्टोर्स, 22 हॉट पूल, 13 स्टीम रूम, आइस रिंक, गोल्फ रेंज और दूसरी सुविधाओं के साथ सच में एक छोटे शहर जैसी लगती है. यही वजह है कि इसे देखने और इसका एक्सपीरियंस लेने के लिए देश-विदेश से लोग यहां पहुंचते हैं.