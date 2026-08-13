Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /मॉल नहीं, पूरा शहर बसा है अंदर! आइस रिंक से लेकर गोल्फ कोर्स तक; जानिए दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल की खासियत

मॉल नहीं, पूरा शहर बसा है अंदर! आइस रिंक से लेकर गोल्फ कोर्स तक; जानिए दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल की खासियत

मॉल का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में आमतौर पर कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेस्टोरेंट और सिनेमा जैसी चीजें आती हैं. लेकिन दक्षिण कोरिया के बुसान में मौजूद Shinsegae Centum City इन सबसे काफी आगे निकल गया है. यह इतना बड़ा है कि यहां लोग सिर्फ शॉपिंग करने नहीं, बल्कि स्पा, गेम, आर्ट, स्केटिंग और आराम करने के लिए भी पहुंचते हैं. यहां 22 हॉट पूल और 13 तरह के स्टीम रूम वाला स्पा भी है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 13, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 12:36 PM IST
मॉल नहीं, पूरा शहर बसा है अंदर! आइस रिंक से लेकर गोल्फ कोर्स तक; जानिए दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल की खासियत
Image Credit: दुनिया का सबसे बड़ा मॉल या पूरा शहर? Image credit: X/@KoreanTravel

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रीमा लांबा से मल्लिका तक का सफर, छोटी उम्र में तलाक, खिलाफ जाकर की बॉलीवुड एंट्री
2
3
4
5