अचानक निकल पड़ी चीखें, जब हवा में एक-दूसरे से टकराए फाइटर प्लेन! अंदर पायलट कर रहे थे ये काम

F-15 Fighter Jet Collision: सड़क पर गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना खतरों को दावत देना है, यह तो हम सब जानते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में करोड़ों के फाइटर जेट उड़ाते समय भी कोई सेल्फी के चक्कर में जान जोखिम में डाल सकता है? दक्षिण कोरिया से एक ऐसी ही चौंकाने वाली खबर आई है, जहां दो F-15 लड़ाकू विमानों की टक्कर सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि पायलट अपनी यादगार फोटो खींचने में बिजी थे.

आसमान में सेल्फी और तबाही का मंजर

यह घटना साल 2021 की है, लेकिन इसकी विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट अब सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है. दक्षिण कोरिया की वायुसेना (ROKAF) के दो F-15K लड़ाकू विमान डेगू के पास एक ट्रेनिंग मिशन से वापस लौट रहे थे. तभी अचानक दोनों विमानों के बीच हवा में जोरदार टक्कर हो गई. रिपोर्ट के अनुसार, यह कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि पायलटों की 'फोटो क्लिक' करने की चाहत का नतीजा था.

आखिरी उड़ान को यादगार बनाने की जिद

जांच में पता चला कि सीनियर लेफ्टिनेंट 'ए' का उस यूनिट के साथ वह आखिरी मिशन था. उन्होंने मिशन शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि वे अपनी इस याद को कैमरे में कैद करना चाहते हैं. जैसे ही मिशन पूरा हुआ, उन्होंने अपना पर्सनल मोबाइल निकाला और फोटो खींचने लगे. हद तो तब हो गई जब लीड पायलट ने भी उन्हें मना करने के बजाय खुद वीडियो बनाने की पेशकश कर दी.

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हवा में खतरनाक पैंतरेबाजी और टक्कर

बेहतर फोटो एंगल के चक्कर में सीनियर लेफ्टिनेंट ने अपने विमान को अचानक ऊपर की ओर चढ़ाया और लीड विमान के ठीक ऊपर लाने के लिए उसे उल्टा कर दिया. यह पैंतरा इतना अचानक और खतरनाक था कि दोनों विमान एक-दूसरे के बेहद करीब आ गए. खुद को बचाने की कोशिश में विमानों के पंख और स्टेबलाइजर आपस में टकरा गए. गनीमत रही कि इतनी बड़ी टक्कर के बावजूद दोनों विमान सुरक्षित लैंड करने में कामयाब रहे और किसी की जान नहीं गई.

5 करोड़ का भारी नुकसान और जुर्माना

विमान तो बच गए, लेकिन उनकी मरम्मत में करीब 880 मिलियन वोन (लगभग 5 करोड़ रुपये से ज्यादा) का खर्चा आया. वायुसेना ने पहले पायलट को पूरी राशि भरने का आदेश दिया था. हालांकि, बोर्ड ऑफ ऑडिट एंड निरीक्षण ने पाया कि वायुसेना में उड़ान के दौरान फोटो खींचना एक आम बात बन चुकी थी और इसके खिलाफ कोई सख्त नियम नहीं थे. इस आधार पर पायलट के जुर्माने को घटाकर 10% यानी करीब 50 लाख रुपये कर दिया गया.

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वायुसेना की ढिलाई और नया सबक

यह रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद दक्षिण कोरियाई वायुसेना ने जनता से माफी मांगी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पायलटों का इस तरह पर्सनल फोन इस्तेमाल करना सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है. आरोपी पायलट अब रिटायर होकर एक प्राइवेट एयरलाइंस में काम कर रहा है, लेकिन इस एक सेल्फी ने उसके करियर और देश की संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया, वह लंबे समय तक एक सबक की तरह याद रखा जाएगा.