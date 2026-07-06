पत्नी ने पूछा, 'कितने का है?' पति ने तुरंत निकाल लिया बटुआ... साउथ कोरिया के राष्ट्रपति का Video जीत रहा दिल

वायरल वीडियो में सबसे ज्यादा चर्चा जिस पल की हो रही है, वह कुछ ही सेकंड का है. वीडियो में राष्ट्रपति की पत्नी, फर्स्ट लेडी, एक सड़क किनारे लगी दुकान पर रुकती हैं और किसी खाने की चीज का दाम पूछती हैं. दुकानदार जवाब भी पूरा नहीं दे पाता कि तभी राष्ट्रपति ली जे-म्युंग अपनी जेब से तुरंत पर्स निकाल लेते हैं, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि अब खरीदारी होने वाली है. उनका यह सहज और स्वाभाविक रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया. यही छोटा-सा पल अब सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को पसंद आ रहा है.