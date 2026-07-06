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पत्नी ने पूछा, 'कितने का है?' पति ने तुरंत निकाल लिया बटुआ... साउथ कोरिया के राष्ट्रपति का Video जीत रहा दिल

साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग और उनकी पत्नी किम ह्ये-क्योंग का एक छोटा-सा वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का दिल जीत रहा है. बाजार में खरीदारी के दौरान जैसे ही फर्स्ट लेडी ने किसी सामान की कीमत पूछी, राष्ट्रपति बिना देर किए अपना बटुआ निकालने लगे.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 06, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:07 PM IST
पत्नी ने पूछा, 'कितने का है?' पति ने तुरंत निकाल लिया बटुआ... साउथ कोरिया के राष्ट्रपति का Video जीत रहा दिल
Image Credit: Image credit: instagram/@instaviral.inmSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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