पत्नी ने पूछा, 'कितने का है?' पति ने तुरंत निकाल लिया बटुआ... साउथ कोरिया के राष्ट्रपति का Video जीत रहा दिल

दुनिया के बड़े नेताओं की तस्वीरें अक्सर सरकारी कार्यक्रमों, भाषणों या सुरक्षा घेरे के बीच देखने को मिलती हैं. लेकिन कभी-कभी ऐसे छोटे पल सामने आ जाते हैं, जो लोगों को नेताओं का बिल्कुल अलग चेहरा दिखाते हैं. इन दिनों साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग और उनकी पत्नी किम ह्ये-क्योंग का ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.
इस वीडियो में कोई बड़ा राजनीतिक संदेश नहीं है, न ही कोई आधिकारिक कार्यक्रम. यह सिर्फ एक आम पति-पत्नी की तरह बाजार में खरीदारी का पल है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया. दोनों के इस सहज अंदाज वाले वीडियो को देखकर लोग कह रहे हैं कि बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी सादगी और अपनापन नहीं बदला.
सियोल इकोनॉमिक डेली के अनुसार, राष्ट्रपति ली जे-म्युंग अपनी पत्नी के साथ 25 जून को साउथ कोरिया के सुवॉन शहर स्थित प्रसिद्ध पलडलमुन मार्केट पहुंचे थे. यह दौरा पहले से तय नहीं था, इसलिए बाजार में मौजूद दुकानदार और लोग उन्हें अचानक अपने बीच देखकर हैरान रह गए. दोनों ने बाजार में घूमते हुए स्थानीय लोगों से बातचीत की, दुकानदारों का हालचाल पूछा और कई पारंपरिक खाने-पीने की चीजें भी खरीदीं.
वायरल वीडियो में सबसे ज्यादा चर्चा जिस पल की हो रही है, वह कुछ ही सेकंड का है. वीडियो में राष्ट्रपति की पत्नी, फर्स्ट लेडी, एक सड़क किनारे लगी दुकान पर रुकती हैं और किसी खाने की चीज का दाम पूछती हैं. दुकानदार जवाब भी पूरा नहीं दे पाता कि तभी राष्ट्रपति ली जे-म्युंग अपनी जेब से तुरंत पर्स निकाल लेते हैं, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि अब खरीदारी होने वाली है. उनका यह सहज और स्वाभाविक रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया. यही छोटा-सा पल अब सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को पसंद आ रहा है.
वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे बेहद प्यारा और सादगी भरा बताया. कई लोगों ने लिखा कि राष्ट्रपति का अपनी पत्नी के दाम पूछते ही पर्स निकाल लेना बिल्कुल हर आम पति की आदत जैसा लगा. एक यूजर ने लिखा कि पद चाहे कितना भी बड़ा हो, पति तो आखिर पति ही रहता है. दूसरे ने लिखा कि यही छोटी-छोटी बातें नेताओं को आम लोगों से जोड़ती हैं. एक अन्य यूजर ने मजाक में कहा कि लगता है, उन्हें पहले से पता था कि कीमत पूछने का मतलब खरीदना तय है.
बाजार घूमने के दौरान राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने सिर्फ तस्वीरें नहीं खिंचवाईं, बल्कि कई दुकानों से सामान खरीदकर स्थानीय कारोबारियों का भी हौसला बढ़ाया. रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने बाजार से बकव्हीट चिप्स, पफ्ड राइस, सूखी छोटी ऑक्टोपस, ड्राइड स्क्विड, ब्रेड स्टिक, डोनट, मूंगफली से बने स्नैक्स और चेस्टनट ब्रेड जैसी कई चीजें खरीदीं. इतना ही नहीं, दोनों ने रास्ते में मिलने वाले कुछ लोगों को ये स्नैक्स खिलाए भी.
जिस पलडलमुन मार्केट का वीडियो वायरल हुआ है, वह सुवॉन शहर के सबसे पुराने और लोकप्रिय बाजारों में गिना जाता है. यह बाजार ऐतिहासिक सुवॉन ह्वासेओंग किले के पास स्थित है और यहां रोज बड़ी संख्या में स्थानीय लोग खरीदारी करने आते हैं. यहां पारंपरिक कोरियन फूड, कपड़े और रोजमर्रा की जरूरत का सामान मिलता है. राष्ट्रपति का यहां बिना ज्यादा औपचारिकता के पहुंचना भी लोगों को काफी पसंद आया.
आज के दौर में जब बड़े नेताओं के दौरे अक्सर भारी सुरक्षा और औपचारिक कार्यक्रमों के बीच होते हैं, ऐसे में राष्ट्रपति ली जे-म्युंग का यह अंदाज लोगों को अलग लगा. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा कि यह सिर्फ खरीदारी का वीडियो नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि देश का सर्वोच्च नेता भी आम लोगों के बीच सहज होकर समय बिता सकता है. कई यूजर्स ने यह भी कहा कि छोटे कारोबारियों से खरीदारी करना उनके लिए सम्मान की बात होती है और इससे लोकल बिजनेस को भी बढ़ावा मिलता है.
महज कुछ सेकंड का यह वीडियो अब दुनियाभर में शेयर किया जा रहा है. लोगों का कहना है कि किसी नेता की लोकप्रियता सिर्फ बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि ऐसे छोटे और मानवीय व्यवहार से भी बनती है. राष्ट्रपति ली जे-म्युंग का बिना दिखावे के पत्नी के साथ बाजार में घूमना, दुकानदारों से बातचीत करना और सामान खरीदना लोगों को बेहद पसंद आ रहा है. यही वजह है कि यह वीडियो अब सिर्फ साउथ कोरिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला एक प्यारा पल बन गया है.