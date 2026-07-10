'गिफ्ट मत लाना, सिर्फ कैश देना...' यहां शादी में वेन्यू पर ATM मशीन तक लगवा देते हैं दूल्हा-दुल्हन

शादी की परंपराएं हर देश में अलग होती हैं. कहीं दूल्हा घोड़ी पर आता है, कहीं दुल्हन सफेद गाउन पहनती है, तो कहीं पूरा समारोह कई दिनों तक चलता है. भारत में शादी को एक उत्सव की तरह लिया जाता है. लेकिन दक्षिण कोरिया की शादी की एक परंपरा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है.
यहां शादी में आने वाले मेहमानों से साफ कहा जाता है कि वे कोई फिजिकल गिफ्ट लेकर न आएं. उनकी तरफ से सबसे अच्छा तोहफा सिर्फ कैश माना जाता है. दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई मेहमान यह कहे कि वह कैश लाना भूल गया या उसे पैसे निकालने का समय तक नहीं मिला, तो उसके लिए भी शादी के वेन्यू पर ही व्यवस्था पहले से तैयार रहती है.
दक्षिण कोरिया में शादी के दौरान नकद पैसे देना एक सामान्य और लंबे समय से चली आ रही परंपरा है. यहां लोग बड़े लिफाफों में पैसे लेकर पहुंचते हैं और वही दूल्हा-दुल्हन को शुभकामनाओं के साथ देते हैं. वहां माना जाता है कि नई जिंदगी शुरू कर रहे जोड़े के लिए सबसे उपयोगी तोहफा पैसा होता है. इससे वे अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च कर सकते हैं, बजाय ऐसे गिफ्ट के जिनका शायद कभी इस्तेमाल ही न हो. यही वजह है कि यहां डिनर सेट, मिक्सर, टी-सेट या शोपीस जैसे गिफ्ट लगभग देखने को नहीं मिलते.
इस परंपरा की सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई शादी समारोहों में मेहमानों की सुविधा के लिए ATM मशीन तक लगवा दी जाती है. अगर कोई व्यक्ति कैश लेकर नहीं आया या रास्ते में निकालना भूल गया, तो वह सीधे वेन्यू पर मौजूद ATM से पैसे निकाल सकता है. इसके बाद कैश को लिफाफे में रखकर दूल्हा-दुल्हन को भेंट कर देता है. सोशल मीडिया पर इस व्यवस्था को देखकर कई लोग हैरान रह गए. कुछ लोगों ने इसे बेहद प्रैक्टिकल बताया, तो कुछ ने मजाक में कहा कि यहां 'नो कैश, नो एंट्री' जैसा माहौल लगता है.
दक्षिण कोरिया में शादी करना काफी महंगा माना जाता है. अच्छे वेन्यू, शानदार डेकोरेशन, फोटोग्राफी, रिसेप्शन और दूसरी तैयारियों में बड़ी रकम खर्च होती है. ऐसे में परिवार और दोस्त कैश देकर नए जोड़े की आर्थिक मदद भी करते हैं. माना जाता है कि इससे शादी का खर्च संभालने और नई जिंदगी शुरू करने में आसानी होती है. कई बार मिलने वाली रकम इतनी होती है कि शादी के खर्च का बड़ा हिस्सा उसी से पूरा हो जाता है.
भारत में शादी का मतलब सिर्फ रस्में ही नहीं, बल्कि गिफ्ट का भी लंबा सिलसिला होता है. यहां लोग महीनों पहले से सोचते हैं कि क्या देना है? कई बार घर में रखे नए या पुराने गिफ्ट पैक भी काम आ जाते हैं. लेकिन दक्षिण कोरिया में मामला बिल्कुल उल्टा है. वहां गिफ्ट चुनने की परेशानी नहीं होती. ज्यादातर लोगों को पहले से पता होता है कि उन्हें सिर्फ नकद राशि ही देनी है. इस वजह से अनचाहे या एक जैसे कई गिफ्ट मिलने की समस्या भी नहीं रहती.
जब दक्षिण कोरिया की शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो लोगों ने इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी. कई भारतीय यूजर्स ने लिखा कि अगर उनके यहां भी ऐसा सिस्टम हो जाए, तो गिफ्ट खरीदने की झंझट खत्म हो जाएगी. कुछ लोगों ने कहा कि इससे दूल्हा-दुल्हन को वही चीज खरीदने की आजादी मिलती है, जिसकी उन्हें वास्तव में जरूरत होती है. हालांकि, कुछ यूजर्स का मानना था कि शादी में गिफ्ट सिर्फ सामान नहीं होता, बल्कि उससे भावनाएं भी जुड़ी होती हैं. इसलिए हर देश की अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए.
दक्षिण कोरिया में सिर्फ शादी ही नहीं, बल्कि कई दूसरे खास मौकों पर भी कैश देने की परंपरा है. जन्मदिन, पारिवारिक समारोह और कई शुभ अवसरों पर लोग लिफाफे में पैसे देकर शुभकामनाएं देते हैं. इसे वहां सम्मान और सहयोग का प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि कैश गिफ्ट वहां की सामाजिक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है.
हर देश अपनी जरूरत और सोच के हिसाब से परंपराएं बनाता है. दक्षिण कोरिया का यह सिस्टम कुछ लोगों को अलग लग सकता है, लेकिन वहां के लोगों के लिए यह पूरी तरह सामान्य है. एक तरफ भारत में गिफ्ट देकर रिश्तों की मिठास दिखाई जाती है, तो दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया में कैश देकर नए जोड़े की आर्थिक मदद को ज्यादा अहम माना जाता है. यही वजह है कि वहां शादी में सबसे कीमती तोहफा कोई महंगा सामान नहीं, बल्कि लिफाफे में रखे कड़क नोट माने जाते हैं.
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