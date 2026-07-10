Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /गिफ्ट मत लाना, सिर्फ कैश देना... यहां शादी में वेन्यू पर ATM मशीन तक लगवा देते हैं दूल्हा-दुल्हन

'गिफ्ट मत लाना, सिर्फ कैश देना...' यहां शादी में वेन्यू पर ATM मशीन तक लगवा देते हैं दूल्हा-दुल्हन

भारत में शादी का न्योता मिलते ही लोग गिफ्ट खरीदने की तैयारी शुरू कर देते हैं. कोई डिनर सेट देता है तो कोई होम डेकोर का सामान. लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश भी है, जहां शादी में गिफ्ट ले जाना लगभग बेकार माना जाता है. यहां दूल्हा-दुल्हन मेहमानों से सिर्फ कैश की उम्मीद रखते हैं. इतना ही नहीं, अगर कोई नकद लाना भूल जाए तो शादी के वेन्यू पर ATM मशीन तक लगा दी जाती है, जिससे कोई खाली हाथ न लौटे.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 10, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:30 AM IST
'गिफ्ट मत लाना, सिर्फ कैश देना...' यहां शादी में वेन्यू पर ATM मशीन तक लगवा देते हैं दूल्हा-दुल्हन
Image Credit: Image credit: instagram/@jayd_korea

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आज योगिनी एकादशी व्रत और चंद्रमा का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें बन रहे कौन से योग
Panchang1 hr ago
2
rashifal by ajay bhambi1 hr ago
3
FIFA World Cup 20262 hrs ago
4
Rashifal2 hrs ago
5
FIFA World Cup 20263 hrs ago