'पहले लगा कुछ गड़बड़ हो गई...' भारतीय थिएटर की इस खास बात ने कोरियाई महिला को कर दिया हैरान, बाद में जमकर की तारीफ

भारत आने वाले विदेशी पर्यटक अक्सर यहां के खाने, ट्रैफिक, त्योहार या संस्कृति को देखकर हैरान हो जाते हैं. लेकिन इस बार चर्चा किसी सड़क, मंदिर या बाजार की नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमाघरों की हो रही है. चेन्नई में अपने परिवार के साथ रहने वाली दक्षिण कोरियाई महिला जंग ए ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत में पहली बार फिल्म देखने का अनुभव उनके लिए बिल्कुल अलग था.
उन्होंने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी किसी और चीज से नहीं, बल्कि भारतीय फिल्मों के बीच होने वाले इंटरवल से हुई. उनका कहना है कि यह सिस्टम उन्हें अपने देश से भी बेहतर लगा. इससे लोग आराम से बाहर जाकर स्नैक्स खरीद सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं और थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं.
जंग ए ने अपने वीडियो में बताया कि जब वह मल्टीप्लेक्स पहुंचीं तो शुरुआत में उन्हें लगा कि भारत और दक्षिण कोरिया के सिनेमाघरों में ज्यादा अंतर नहीं है. उन्होंने टिकट काउंटर, फिल्म के पोस्टर, एंट्री गेट और पॉपकॉर्न काउंटर दिखाए. उनका कहना था कि यह सब कुछ उन्हें अपने देश के थिएटर जैसा ही लगा. हालांकि, एक चीज अलग जरूर थी और वह थी एंट्री से पहले होने वाली सिक्योरिटी चेकिंग. उन्होंने बताया कि दक्षिण कोरिया में आमतौर पर सिनेमाघरों में इस तरह की सिक्योरिटी चेकिंग नहीं होती.
जंग ए ने बताया कि असली हैरानी उन्हें फिल्म शुरू होने के कुछ समय बाद हुई. उन्होंने कहा कि अचानक स्क्रीन काली हो गई, हॉल की लाइटें जल उठीं और लोग अपनी सीटों से उठकर बाहर जाने लगे. उन्हें लगा कि शायद बिजली चली गई है या फिर कोई तकनीकी खराबी आ गई है. कुछ पल के लिए उन्हें यह भी लगा कि कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं हो गई. लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें समझ आया कि यह तो इंटरवल है.
जंग ए ने बताया कि दक्षिण कोरिया में फिल्म चाहे दो घंटे की हो या तीन घंटे की, उसे बिना किसी ब्रेक के पूरा दिखाया जाता है. अगर किसी दर्शक को वॉशरूम जाना हो या बाहर निकलना हो तो वह चुपचाप हॉल से बाहर चला जाता है. फिल्म के बीच में पूरे हॉल के लिए अलग से ब्रेक नहीं दिया जाता. यही वजह थी कि भारत में पहली बार इंटरवल देखकर वह पूरी तरह चौंक गई थीं.
हालांकि, शुरुआत में उन्हें यह तरीका अजीब लगा, लेकिन कुछ समय बाद उनकी राय बदल गई. उन्होंने कहा कि अब उन्हें लगता है कि भारतीय सिनेमाघरों का यह सिस्टम काफी अच्छा है. इंटरवल के दौरान लोग आराम से बाहर जाकर स्नैक्स खरीद सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं और फिर आराम से फिल्म का दूसरा हिस्सा देख सकते हैं. उनका मानना है कि इससे लंबी फिल्मों को देखना ज्यादा आसान हो जाता है.
भारत में इंटरवल सिर्फ दर्शकों की सुविधा के लिए ही नहीं होता, बल्कि फिल्मों की कहानी का भी अहम हिस्सा माना जाता है. कई फिल्मों में इंटरवल से ठीक पहले ऐसा सीन रखा जाता है, जो दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा देता है. यही वजह है कि इंटरवल के बाद दर्शक और ज्यादा दिलचस्पी के साथ फिल्म का दूसरा हिस्सा देखते हैं. भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में यह परंपरा कई दशकों से चली आ रही है.
जंग ए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. कई भारतीय यूजर्स ने कहा कि इंटरवल भारतीय फिल्मों की पहचान है. एक यूजर ने लिखा कि इंटरवल बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे दर्शकों को थोड़ा आराम मिल जाता है. दूसरे यूजर ने कहा कि ब्रेक के दौरान लोग अब तक की कहानी पर सोचते हैं और फिर दूसरे हिस्से का और ज्यादा मजा लेते हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा कि भारतीय फिल्मों में इंटरवल की टाइमिंग भी बहुत सोच-समझकर रखी जाती है, जिससे दर्शकों की उत्सुकता बनी रहती है.
दुनिया के अलग-अलग देशों में फिल्म देखने का तरीका भी अलग होता है. कहीं फिल्म बिना रुके दिखाई जाती है तो कहीं दर्शकों की सुविधा के लिए बीच में ब्रेक दिया जाता है. भारत में इंटरवल सिर्फ एक छोटी-सी रुकावट नहीं, बल्कि फिल्म देखने के पूरे अनुभव का हिस्सा माना जाता है. यही वजह है कि कई विदेशी पर्यटक पहली बार भारतीय सिनेमाघर में इंटरवल देखकर हैरान हो जाते हैं.
जंग ए ने अंत में कहा कि भारत आने के बाद उन्होंने कई नई चीजें देखीं, लेकिन भारतीय सिनेमाघरों का इंटरवल उनके लिए सबसे अलग अनुभव रहा. जो चीज उन्हें शुरुआत में सबसे ज्यादा अजीब लगी थी, वही अब उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आने लगी है. उनका मानना है कि लंबे समय तक लगातार फिल्म देखने के बजाय बीच में मिलने वाला छोटा-सा ब्रेक दर्शकों को ज्यादा आरामदायक अनुभव देता है. उनकी यह कहानी एक बार फिर दिखाती है कि अलग-अलग देशों की छोटी-छोटी परंपराएं भी किसी विदेशी के लिए बड़ा कल्चर शॉक बन सकती हैं, लेकिन समय के साथ वही अनुभव पसंदीदा यादों में भी बदल जाते हैं.
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