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'पहले लगा कुछ गड़बड़ हो गई...' भारतीय थिएटर की इस खास बात ने कोरियाई महिला को कर दिया हैरान, बाद में जमकर की तारीफ

भारत में रहने वाली दक्षिण कोरियाई महिला जंग ए ने सोशल मीडिया पर बताया कि भारतीय सिनेमाघरों में फिल्म देखते समय उन्हें सबसे बड़ा कल्चर शॉक इंटरवल से मिला. शुरुआत में उन्हें लगा कि फिल्म के बीच में कोई तकनीकी खराबी या इमरजेंसी हो गई है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि भारत में इंटरवल फिल्म देखने का एक अहम हिस्सा है. अब उनका कहना है कि यह सिस्टम उन्हें अपने देश से भी बेहतर लगा.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 17, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:32 PM IST
'पहले लगा कुछ गड़बड़ हो गई...' भारतीय थिएटर की इस खास बात ने कोरियाई महिला को कर दिया हैरान, बाद में जमकर की तारीफ
Image Credit: Image credit: instagram/@wonny_brothers

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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