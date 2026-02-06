दुनिया की वो खूंखार जनजातियां, जहां जवान होते ही काट देते हैं महिलाओं का ये खास 'अंग'

World's Most Dangerous Tribes: दुनिया में कई ऐसी जनजातियां हैं जो आज भी पुराने रीति-रिवाजों को मानती हैं. इनमें कुछ परंपराएं बेहद कठिन और दर्दनाक होती हैं. इनका उद्देश्य अपने कबीले की सुरक्षा, ताकत दिखाना या देवताओं को प्रसन्न करना माना जाता है. ऐसे रिवाजों में शरीर पर गहरे घाव करना, खतरनाक जानवरों के बीच रहना या दर्द सहने की क्षमता दिखाना शामिल होता है. ये रस्में अक्सर किसी बड़े त्योहार या समारोह का हिस्सा होती हैं.
दुनिया की सबसे खतरनाक जनजातियों में इथियोपिया की खूंखार मुर्सी जनजाति भी शामिल है. यह जनजातिया दक्षिण इथियोपिया और सूडान बॉर्डर पर स्थित ओमो घाटी में रहने वाली मुर्सी जनजाति अपनी खूंखार परंपराओं और खतरनाक जीवनशैली के लिए जानी जाती है. यहां हत्या करना मर्दानगी की निशानी माना जाता है और यह जनजाति पलभर में किसी की जान ले सकती है.
मुर्सी जनजाति में लड़कियों के किशोरावस्था में पहुंचते ही उनके निचले होंठ में छेद कर मिट्टी की गोल डिस्क डाली जाती है. धीरे-धीरे डिस्क का आकार बढ़ाया जाता है जिससे होंठ फैलकर लटक जाते हैं. यह प्रक्रिया बेहद दर्दनाक होती है, लेकिन इसे सुंदरता और सम्मान का प्रतीक माना जाता है.
मुर्सी जनजाति में सबसे बड़ी डिस्क पहनने वाली महिला को सबसे सुंदर और प्रतिष्ठित माना जाता है. इसके अलावा, जनजाति बाहरी लोगों के प्रति बेहद सतर्क और आक्रामक रहती है. वे अपनी जमीन और परंपराओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, जिससे उनकी खतरनाक छवि और मजबूत होती है.