दुनिया की वो खूंखार जनजातियां, जहां जवान होते ही काट देते हैं महिलाओं का ये खास 'अंग'

दुनिया की सबसे खतरनाक जनजातियों में इथियोपिया की खूंखार मुर्सी जनजाति भी शामिल है. यह जनजातिया दक्षिण इथियोपिया और सूडान बॉर्डर पर स्थित ओमो घाटी में रहने वाली मुर्सी जनजाति अपनी खूंखार परंपराओं और खतरनाक जीवनशैली के लिए जानी जाती है. यहां हत्या करना मर्दानगी की निशानी माना जाता है और यह जनजाति पलभर में किसी की जान ले सकती है.

मुर्सी जनजाति में लड़कियों के किशोरावस्था में पहुंचते ही उनके निचले होंठ में छेद कर मिट्टी की गोल डिस्क डाली जाती है. धीरे-धीरे डिस्क का आकार बढ़ाया जाता है जिससे होंठ फैलकर लटक जाते हैं. यह प्रक्रिया बेहद दर्दनाक होती है, लेकिन इसे सुंदरता और सम्मान का प्रतीक माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

जवान होते ही काट दिया जाता है ये अंग



मुर्सी जनजाति में लड़कियों के किशोरावस्था में पहुंचते ही उनके निचले होंठ में छेद कर मिट्टी की गोल डिस्क डाली जाती है. धीरे-धीरे डिस्क का आकार बढ़ाया जाता है जिससे होंठ फैलकर लटक जाते हैं. यह प्रक्रिया बेहद दर्दनाक होती है, लेकिन इसे सुंदरता और सम्मान का प्रतीक माना जाता है.इस परंपरा की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि पहले इस जनजाति की महिलाओं को गुलाम बनाकर ले जाया जाता था. खुद को बदसूरत दिखाने के लिए उन्होंने होंठ काटने शुरू किए, ताकि उन्हें गुलाम न बनाया जाए. समय के साथ यह प्रथा जनजाति की संस्कृति और पहचान बन गई.

मुर्सी जनजाति में सबसे बड़ी डिस्क पहनने वाली महिला को सबसे सुंदर और प्रतिष्ठित माना जाता है. इसके अलावा, जनजाति बाहरी लोगों के प्रति बेहद सतर्क और आक्रामक रहती है. वे अपनी जमीन और परंपराओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, जिससे उनकी खतरनाक छवि और मजबूत होती है.