/शीशा देखकर खुद ही कर दिया अपना ऑपरेशन, डॉक्टर ने बिना एनेस्थीसिया खुद निकाला अपेंडिक्स

Antarctica Self Surgery Story: साल 1961 में एक सोवियत डॉक्टर ने जो किया, उसे सोचकर ही आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. उन्होंने किसी और का इंतजार करने के बजाय, खुद ही अपने हाथ में सर्जिकल चाकू उठाया और अपना पेट चीरकर खुद का ऑपरेशन कर डाला. यह अविश्वसनीय कहानी है 27 साल के सोवियत सर्जन लियोनिद रोगोजोव की. अप्रैल 1961 में वह अंटार्कटिका के नोवोलाज़ारेवस्काया रिसर्च स्टेशन पर तैनात थे. वह उस पूरे बेस पर अकेले डॉक्टर थे.
अंटार्कटिका की जमा देने वाली ठंड के बीच अचानक लियोनिद के पेट में तेज दर्द उठा. डॉक्टर होने के नाते वह तुरंत समझ गए कि उन्हें 'एक्यूट अपेंडिसाइटिस' (अपेंडिक्स की गंभीर बीमारी) हुआ है. अगर समय पर उनका अपेंडिक्स काटकर बाहर नहीं निकाला जाता, तो वह पेट के अंदर ही फट सकता था और उनकी जान जा सकती थी.
जब कोई और रास्ता नहीं बचा
लियोनिद के सामने मुसीबत यह थी कि सबसे नजदीकी मदद भी उनसे 1,000 किलोमीटर दूर थी. बाहर इतना भयानक बर्फीला तूफान चल रहा था कि किसी हवाई जहाज का वहां आना नामुमकिन था. रिसर्च स्टेशन पर मौजूद बाकी साथियों को मेडिकल की कोई जानकारी नहीं थी. लियोनिद अच्छी तरह समझ गए थे कि अगर उन्हें जिंदा रहना है, तो उन्हें खुद ही अपना ऑपरेशन करना होगा. मौत के साये के बीच उन्होंने वो फैसला लिया जो इतिहास में कभी किसी ने नहीं लिया था.
शीशा, लैंप और दो घंटे का संघर्ष
30 अप्रैल 1961 की रात को इस ऐतिहासिक और खौफनाक ऑपरेशन की शुरुआत हुई. लियोनिद बिस्तर पर आधे लेटे हुए पॉजिशन में आ गए. उन्होंने अपने पेट के हिस्से को सुन्न करने के लिए लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया, ताकि वो होश में रहकर काम कर सकें. उन्होंने अपने दो साथियों को मदद के लिए तैयार किया, जिनका काम सिर्फ सर्जिकल औजार थमाना, डॉक्टर के सामने शीशा पकड़ना और लैंप से रोशनी करना था. दोनों साथी डर से कांप रहे थे, लेकिन लियोनिद का हौसला चट्टान जैसा था.
बिना ग्लव्स के खुद का पेट चीरा
ऑपरेशन बेहद पेचीदा और मुश्किल था. शीशे में देखकर उल्टी दिशा में हाथ चलाना बहुत भ्रामक हो रहा था. लियोनिद ने बाद में बताया था कि वह बिना ग्लव्स के काम कर रहे थे क्योंकि छूकर चीजों को महसूस करना ज्यादा जरूरी था. दर्द, कमजोरी और चक्कर आने की वजह से उन्हें हर कुछ मिनटों में रुककर आराम करना पड़ रहा था. आखिरकार, लगभग दो घंटे की भारी मशक्कत के बाद उन्होंने अपने संक्रमित अपेंडिक्स को ढूंढ निकाला और उसे काटकर अलग कर दिया. उन्होंने देखा कि अपेंडिक्स फटने ही वाला था, यानी जरा सी भी देरी उनकी जान ले लेती.
मौत को मात देकर बने हीरो
ऑपरेशन खत्म करने के बाद लियोनिद ने खुद ही अपने पेट पर टांके लगाए. अगले कुछ दिनों तक वह बिस्तर पर रहे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी हालत में सुधार होने लगा. महज दो हफ्ते के भीतर वह पूरी तरह ठीक हो गए और दोबारा अपनी ड्यूटी पर लौट आए. जब इस बहादुरी की खबर दुनिया के सामने आई, तो हर कोई हैरान रह गया. लियोनिद रोगोजोव का यह कारनामा आज भी मेडिकल साइंस के इतिहास में इंसानी जज्बे और हिम्मत की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है.