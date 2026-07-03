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ब्रेन ट्यूमर का था शक, सर्जरी में दिमाग से निकला जिंदा सूअर वाला कीड़ा; डॉक्टर भी नहीं कर पाए यकीन

स्पेन में एक 60 वर्षीय व्यक्ति कई दिनों से तेज सिरदर्द और धुंधली नजर की समस्या से परेशान था. शुरुआती जांच में डॉक्टरों को शक हुआ कि उसे ब्रेन कैंसर है. लेकिन जब हाई-रेजोल्यूशन एमआरआई की गई, तो सच्चाई कुछ और ही निकली. दिमाग में कैंसर नहीं, बल्कि सूअर में पाया जाने वाला एक खतरनाक टेपवर्म का लार्वा पल रहा था.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 03, 2026, 06:20 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:20 AM IST
ब्रेन ट्यूमर का था शक, सर्जरी में दिमाग से निकला जिंदा सूअर वाला कीड़ा; डॉक्टर भी नहीं कर पाए यकीन
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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