/ब्रेन ट्यूमर का था शक, सर्जरी में दिमाग से निकला जिंदा सूअर वाला कीड़ा; डॉक्टर भी नहीं कर पाए यकीन

Brain Parasite Case: सिरदर्द जैसी समस्या को अक्सर लोग सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन कई बार यही लक्षण किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकते हैं. स्पेन से सामने आया एक मामला इस बात का बड़ा उदाहरण बन गया है. यहां एक व्यक्ति लंबे समय से सिर में दर्द, धुंधली नजर और दूसरी दिक्कतों से परेशान था. शुरुआती रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों को लगा कि मामला ब्रेन कैंसर का है, लेकिन आगे की जांच ने पूरी कहानी बदल दी.
दरअसल, मरीज के दिमाग में कोई ट्यूमर नहीं था. वहां एक ऐसा परजीवी मौजूद था, जो आमतौर पर सूअरों में पाया जाता है. यह मामला अब मेडिकल दुनिया में भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिस बीमारी को पहले कैंसर समझा जा रहा था, वह असल में एक दुर्लभ संक्रमण निकला.
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, स्पेन के 60 वर्षीय व्यक्ति को कई दिनों से लगातार सिरदर्द हो रहा था. धीरे-धीरे उसकी आंखों की रोशनी भी धुंधली होने लगी. जब वह अस्पताल पहुंचा, तो डॉक्टरों ने दिमाग की स्कैनिंग कराई. स्कैन रिपोर्ट में कुछ ऐसे धब्बे दिखाई दिए, जो आमतौर पर ब्रेन ट्यूमर या कैंसर जैसी बीमारी में नजर आते हैं. शुरुआती जांच के आधार पर डॉक्टरों को लगा कि शायद कैंसर दिमाग के दूसरे हिस्सों तक फैल रहा है. मरीज और उसके परिवार के लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं थी.
डॉक्टर बीमारी की पूरी स्थिति समझना चाहते थे. इसलिए उन्होंने मरीज का हाई-रेजोल्यूशन एमआरआई कराने का फैसला किया. यहीं से पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया. एमआरआई रिपोर्ट में पता चला कि दिमाग में मौजूद गांठ कोई ट्यूमर नहीं थी. वहां टीनिया सोलियम (Taenia solium) नाम के टेपवर्म का लार्वा मौजूद था, जो आमतौर पर सूअरों में पाया जाता है. इसके बाद डॉक्टरों ने मरीज का विशेष ब्लड टेस्ट कराया, जिसमें पुष्टि हुई कि वह न्यूरोसिस्टिसरकोसिस नाम की परजीवी बीमारी से संक्रमित है.
डॉक्टरों के अनुसार, ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह बीमारी केवल अधपका सूअर का मांस खाने से होती है, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं होता. असल में, अगर टेपवर्म के बेहद छोटे अंडे किसी तरह खाने या गंदे हाथों के जरिए इंसान के शरीर में पहुंच जाएं, तो वे आंतों में जाकर लार्वा में बदल जाते हैं. इसके बाद यही लार्वा खून के जरिए शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंच सकते हैं. अगर वे दिमाग तक पहुंच जाएं, तो वहां छोटी-छोटी सिस्ट यानी गांठें बना लेते हैं. समय के साथ ये सिस्ट सख्त भी हो सकती हैं और दिमाग पर दबाव बढ़ने लगता है. यही स्थिति न्यूरोसिस्टिसरकोसिस कहलाती है.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बीमारी के शुरुआती लक्षण कई बार दूसरी बीमारियों जैसे ही लगते हैं. इसलिए सही समय पर जांच बेहद जरूरी होती है. इस संक्रमण में मरीज को लगातार सिरदर्द, मिर्गी के दौरे, चक्कर आना, हाथ-पैरों में कमजोरी, याददाश्त कमजोर होना, बोलने में परेशानी और नजर धुंधली होने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. अगर समय पर इलाज न मिले, तो दिमाग में सूजन बढ़ सकती है और मरीज की हालत गंभीर भी हो सकती है.
डॉक्टरों ने मरीज का इलाज एंटी-पैरासाइट दवाओं से शुरू किया. उसे एल्बेंडाजोल और प्राजिक्वांटेल जैसी दवाएं दी गईं, जो शरीर में मौजूद परजीवी को खत्म करने में मदद करती हैं. इसके साथ ही दिमाग की सूजन कम करने और सिरदर्द व अन्य लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए दूसरी दवाएं भी दी गईं. डॉक्टरों का कहना है कि अगर सही समय पर बीमारी की पहचान हो जाए, तो अधिकांश मामलों में इसका इलाज संभव होता है.
इस मामले ने एक बार फिर दिखाया कि केवल शुरुआती रिपोर्ट देखकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होता. ब्रेन कैंसर और कुछ परजीवी संक्रमणों की स्कैन रिपोर्ट कई बार एक जैसी दिखाई दे सकती हैं. इसलिए डॉक्टर जरूरत पड़ने पर हाई-रेजोल्यूशन एमआरआई, ब्लड टेस्ट और दूसरी जांचों का सहारा लेते हैं, जिससे बीमारी की असली वजह सामने आ सके.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, हर साल दुनिया भर में लाखों लोग ऐसे परजीवी संक्रमण का शिकार होते हैं. इसके मामले खासकर एशिया, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी यूरोप के कई हिस्सों में ज्यादा देखने को मिलते हैं. हालांकि, यूरोप में यह बीमारी अपेक्षाकृत कम पाई जाती है. इसलिए वहां इस तरह का मामला सामने आने पर डॉक्टरों के लिए भी यह चुनौती बन जाता है.
पिछले साल भी एक ऐसा ही मामला चर्चा में आया था, जब एक इमरजेंसी डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर एक मरीज का एक्स-रे शेयर किया था. उस एक्स-रे में शरीर के कई हिस्सों में टेपवर्म के लार्वा दिखाई दिए थे. उस समय माना गया था कि संक्रमण दूषित भोजन या संक्रमित सूअर के मांस के कारण फैला था.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह के संक्रमण से बचने के लिए साफ-सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. हमेशा अच्छी तरह पका हुआ भोजन खाएं, हाथ धोने की आदत रखें और दूषित पानी या अस्वच्छ भोजन से बचें. स्पेन का यह मामला यह भी सिखाता है कि हर गंभीर लक्षण का मतलब कैंसर नहीं होता. कई बार असली वजह बिल्कुल अलग होती है और सही समय पर की गई जांच मरीज की जान बचा सकती है. इसलिए लगातार सिरदर्द, बार-बार चक्कर आना या नजर कमजोर होने जैसे लक्षणों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए.