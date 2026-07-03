/ब्रेन ट्यूमर का था शक, सर्जरी में दिमाग से निकला जिंदा सूअर वाला कीड़ा; डॉक्टर भी नहीं कर पाए यकीन

डॉक्टरों के अनुसार, ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह बीमारी केवल अधपका सूअर का मांस खाने से होती है, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं होता. असल में, अगर टेपवर्म के बेहद छोटे अंडे किसी तरह खाने या गंदे हाथों के जरिए इंसान के शरीर में पहुंच जाएं, तो वे आंतों में जाकर लार्वा में बदल जाते हैं. इसके बाद यही लार्वा खून के जरिए शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंच सकते हैं. अगर वे दिमाग तक पहुंच जाएं, तो वहां छोटी-छोटी सिस्ट यानी गांठें बना लेते हैं. समय के साथ ये सिस्ट सख्त भी हो सकती हैं और दिमाग पर दबाव बढ़ने लगता है. यही स्थिति न्यूरोसिस्टिसरकोसिस कहलाती है.