'अर्जेंटीना जीत गया फीफा वर्ल्ड कप'... फ्लाइट में पायलट ने की ऐसी अनाउंसमेंट, फिर सामने आया चौंकाने वाला सच

वर्ल्ड कप फाइनल का रोमांच सिर्फ स्टेडियम या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं था. हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रही एक फ्लाइट में भी फाइनल मैच का जबरदस्त असर देखने को मिला. फर्क सिर्फ इतना था कि यहां मौजूद यात्री मैच नहीं देख पा रहे थे और उन्हें नतीजे का इंतजार था. इसी बीच पायलट ने ऐसा ऐलान किया कि पूरी फ्लाइट खुशी से झूम उठी, लेकिन कुछ ही पल में पूरा माहौल बदल गया.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्लाइट में बड़ी संख्या में अर्जेंटीना के समर्थक मौजूद थे. सभी अपने मोबाइल बंद होने और इंटरनेट न होने की वजह से मैच का स्कोर नहीं जान पा रहे थे. ऐसे में पायलट ने इंटरकॉम पर जो कहा, उस पर हर किसी ने भरोसा कर लिया.
वायरल वीडियो के अनुसार, पायलट ने मुस्कुराते हुए घोषणा की कि फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल खत्म हो चुका है और अर्जेंटीना चैंपियन बन गया है. इतना सुनते ही फ्लाइट का माहौल बदल गया. नीले-सफेद रंग की जर्सी पहने यात्री अपनी सीटों से उठ खड़े हुए. किसी ने तालियां बजाईं, किसी ने जोर-जोर से खुशी जताई, तो कई लोग एक-दूसरे को गले लगाते नजर आए. कुछ यात्रियों को लगा कि वे भले ही मैच नहीं देख पाए, लेकिन उनकी पसंदीदा टीम ने आखिरकार ट्रॉफी जीत ली. कई लोग इस पल को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करने लगे.
A Spanish pilot tricked Argentine passengers into thinking Argentina had won the World Cup.
Top tier trolling. pic.twitter.com/hC0LxdjvF8
— All Fútbol MX (@AllFutbolMX) July 20, 2026
खुशी का यह माहौल ज्यादा देर नहीं टिक सका. कुछ ही सेकेंड बाद पायलट ने दोबारा इंटरकॉम पर आकर कहा कि उसने प्रैंक किया था. इसके बाद उसने बताया कि वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है. यह सुनते ही पूरी फ्लाइट में सन्नाटा छा गया. कुछ देर पहले जो लोग खुशी से झूम रहे थे, उनके चेहरे उतर गए. कई यात्री एक-दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे. वीडियो में भी साफ दिखता है कि पूरे केबिन का माहौल पलभर में बदल गया.
बताया जा रहा है कि फ्लाइट में मौजूद ज्यादातर यात्री वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान हवा में थे. इसी वजह से वे लाइव मैच नहीं देख सके. इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए किसी के पास नतीजे की पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था. यही कारण रहा कि पायलट की पहली घोषणा पर किसी ने शक नहीं किया. यात्रियों ने उसे आधिकारिक जानकारी मान लिया और पूरे दिल से जश्न मनाना शुरू कर दिया.
इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. लाखों लोग इसे देख चुके हैं. वीडियो पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि यह मजाक काफी क्रूर था, क्योंकि फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में हार-जीत को लेकर फैंस पहले ही भावनात्मक होते हैं. उनका मानना है कि पायलट को ऐसी घोषणा नहीं करनी चाहिए थी. वहीं, कई लोगों ने इसे हल्के-फुल्के अंदाज में लिया. उनका कहना है कि यह एक अनोखा प्रैंक था, जिसने कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन यात्रियों को यादगार अनुभव दे दिया.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वर्ल्ड कप फाइनल काफी तनावपूर्ण रहा था. मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों के बीच भी कई बार गर्मागर्मी देखने को मिली. मैच खत्म होने के बाद कुछ जगहों पर समर्थकों ने विरोध भी किया. ऐसे माहौल में फ्लाइट के अंदर किया गया यह मजाक जोखिम भरा माना जा रहा है. हालांकि, राहत की बात यह रही कि पायलट की सच्चाई बताने के बाद भी विमान में किसी तरह का विवाद या हंगामा नहीं हुआ. सभी यात्री शांत रहे और उड़ान सामान्य तरीके से पूरी हुई.
यह घटना अब सिर्फ एक फ्लाइट का किस्सा नहीं रह गई है. सोशल मीडिया पर लोग इसे खेल, भावनाओं और इंसानी प्रतिक्रियाओं से जुड़ी दिलचस्प कहानी के तौर पर देख रहे हैं. कुछ सेकेंड के लिए मिली जीत की खुशी और उसके तुरंत बाद मिली हार की खबर ने यात्रियों को भावनाओं के ऐसे उतार-चढ़ाव से गुजारा, जिसे वे शायद लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर लगातार वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. किसी को यह मजेदार लग रहा है, तो किसी के लिए यह फैंस की भावनाओं के साथ किया गया बेहद भद्दा मजाक है.