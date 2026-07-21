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'अर्जेंटीना जीत गया फीफा वर्ल्ड कप'... फ्लाइट में पायलट ने की ऐसी अनाउंसमेंट, फिर सामने आया चौंकाने वाला सच

वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान फ्लाइट में सफर कर रहे अर्जेंटीना के समर्थकों के साथ ऐसा मजाक हुआ, जिसे वे शायद जिंदगीभर नहीं भूल पाएंगे. स्पेन के एक पायलट ने इंटरकॉम पर पहले घोषणा कर दी कि अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया है. यह सुनते ही पूरी फ्लाइट तालियों और नारों से गूंज उठी. लेकिन कुछ ही सेकेंड बाद पायलट ने बताया कि यह सिर्फ मजाक था और असली विजेता स्पेन है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 21, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:09 PM IST
'अर्जेंटीना जीत गया फीफा वर्ल्ड कप'... फ्लाइट में पायलट ने की ऐसी अनाउंसमेंट, फिर सामने आया चौंकाने वाला सच
Image Credit: Image credit: X/@AllFutbolMX

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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