रेस्टोरेंट में पैसे के बजाय क्यों चोरी हो रही कुर्सियां? वजह जानकर डाकू-बदमाश के भी उड़ जाए होश

Criminal Group Arrested: स्पेन की नेशनल पुलिस ने बुधवार को एक अजीबोगरीब गिरोह का पर्दाफाश किया. ये गिरोह केवल कुर्सियां चुराने में माहिर था. आरोप है कि इस समूह ने सिर्फ दो महीने में मैड्रिड और उसके पास के कस्बे तलेवेरा दे ला रेइना में रेस्टोरेंट और बारों से 1100 से अधिक कुर्सियां चोरी कीं. पुलिस के अनुसार, यह गिरोह छह पुरुषों और एक महिला का था. ये सभी रात में काम करते थे और अगस्त-सितंबर के दौरान 18 अलग-अलग प्रतिष्ठानों से कुर्सियां चुराते थे. अधिकांश कुर्सियां मेटल या हार्ड प्लास्टिक की थीं, जिन्हें आमतौर पर बाहर स्टैक करके चेन से सुरक्षित रखा जाता था.

कुर्सियों की कुल कीमत कितनी थी और उन्हें कहां बेचा गया?

पुलिस ने अनुमान लगाया कि चोरी की गई कुर्सियों की कुल कीमत लगभग 60,000 यूरो (करीब 61 लाख) थी. आरोपियों ने इन कुर्सियों को स्पेन में ही नहीं, बल्कि मोरक्को और रोमानिया में भी बेच दिया. यह साबित करता है कि यह सिर्फ स्थानीय चोरी नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कारोबार का हिस्सा था.

स्पेन में बार और रेस्टोरेंट कैसे कुर्सियां रखते हैं?

स्पेन में कई रेस्टोरेंट और बार अपने टेबल और कुर्सियों को रात के समय बाहर छोड़ देते हैं. इन कुर्सियों को आमतौर पर स्टैक करके चेन से बांधा जाता है ताकि चोरी न हो, लेकिन गिरोह ने इसे लगातार निशाना बनाया. आरोपियों पर चोरी और अपराध संगठन में शामिल होने के आरोप लगे हैं. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अब कानूनी प्रक्रिया के तहत उनका सामना अदालत में होना तय है. यह घटना यह भी दिखाती है कि क्राइम कभी-कभी सबसे अजीब रूपों में भी सामने आ सकता है.

यह मामला इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि यह चोरी इतनी असामान्य थी कि मीडिया में कुर्सी चोर की कहानी बन गई. आमतौर पर चोरी में नकदी, गहने या इलेक्ट्रॉनिक सामान का हिसाब होता है, लेकिन इस बार केवल बैठने की वस्तुओं पर ध्यान गया.