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Hindi Newsजरा हटकेसूरज की रजिस्ट्री करा बैठी ये महिला! अब धूप सेकने के लिए भी भरना होगा बिल; जानें क्या है पूरा माजरा

सूरज की रजिस्ट्री करा बैठी ये महिला! अब धूप सेकने के लिए भी भरना होगा बिल; जानें क्या है पूरा माजरा

Angeles Duran Sun Ownership Case: दुनिया में अजीबोगरीब दावे और जुगाड़ अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही अनोखा है. स्पेन की एक महिला ने दावा कर दिया कि उसने सूरज को अपनी संपत्ति के रूप में रजिस्टर करा लिया है. इतना ही नहीं, अब वह सूरज की रोशनी और ऊर्जा इस्तेमाल करने वालों से टैक्स लेने की बात भी कर रही है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 28, 2026, 06:01 AM IST
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Image credit: instagram/@theknowledgeworld
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Angeles Duran Sun Ownership Case: कहते हैं कि इस दुनिया में जमीन की कमी है, इसलिए लोग अब चांद और मंगल पर प्लॉट काट रहे हैं. लेकिन स्पेन की एक महिला तो दो कदम आगे निकल गई. उसने किसी ग्रह को नहीं, बल्कि सीधे सूरज (Sun) को ही अपनी जागीर घोषित कर दिया है. जी हां, आपने सही पढ़ा, अब सूरज की रोशनी पर एक महिला का 'कब्जा' है और वह दुनिया भर से 'सन टैक्स' वसूलने की तैयारी में है. इंटरनेट पर आते ही यह खबर आग की तरह फैल गई. इस खबर ने वैज्ञानिकों से लेकर वकीलों तक के होश उड़ा दिए हैं. हर कोई सोच रहा है कि भला कोई खुद को सूरज का वारिस कैसे बता सकता है. इतना ही नहीं, लोगों से सन टैक्स वसूलने की बात कोई कैसे कर सकता है? जबकि महिला का दावा है कि उसके पास इसके आधिकारिक कागज भी मौजूद हैं. उसने बाकायदा कानूनी दस्तावेज भी तैयार करवाए हुए हैं. तो आइए जानते हैं क्या है इस 'मैडम' का प्लान और कैसे उसने पूरे ब्रह्मांड के इस विशाल पिंड को ही अपना बना लिया?

सूरज को बताया अपनी प्रॉपर्टी

स्पेन के गैलिसिया इलाके की रहने वाली एंजेल्स डुरान नाम की महिला ने दावा किया कि उसने कानूनी प्रक्रिया के जरिए सूरज को अपने नाम पर दर्ज करा लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसने एक नोटरी के पास जाकर दस्तावेज तैयार करवाए, जिसमें उसे सूरज का मालिक बताया गया. महिला का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति सबसे पहले दावा कर देता है और कानून उसे रोकता नहीं है, तो वह उस चीज का मालिक बन सकता है. इसी तर्क के आधार पर उसने यह कदम उठाया है.

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कानून की ‘खामी’ का उठाया फायदा

इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि महिला ने अंतरराष्ट्रीय कानून की एक तकनीकी बात का सहारा लिया. 1967 की अंतरिक्ष संधि के अनुसार कोई भी देश किसी ग्रह या तारे पर दावा नहीं कर सकता, लेकिन इसमें निजी व्यक्ति के दावे को लेकर साफ नियम नहीं हैं. यही वजह है कि महिला ने कहा कि उसने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि कानून की इसी खाली जगह का फायदा उठाया है.

अब लगेगा ‘सन टैक्स’!

महिला ने सिर्फ दावा ही नहीं किया, बल्कि इससे कमाई की योजना भी बना ली है. उसका कहना है कि जो लोग सूरज की रोशनी या ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, उनसे वह पैसे लेना चाहती है. खासतौर पर सोलर पावर कंपनियों से टैक्स लेने की योजना बनाई गई थी. उसने यह भी कहा कि अगर यह सिस्टम लागू होता है, तो उससे मिलने वाले पैसे का बड़ा हिस्सा सरकार और समाज के कामों में लगाया जाएगा.

सूरज की जमीन की भी बिक्री

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महिला ने सूरज के 'टुकड़े' बेचने तक की कोशिश की है. कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसने सूरज के छोटे-छोटे हिस्सों को ऑनलाइन बेचने की शुरुआत कर दी थी, जिनकी कीमत बेहद कम रखी गई थी. हालांकि बाद में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए हटा दिया. इसके बावजूद महिला अपने दावे पर अड़ी रही.

यह मजाक है या सच्चाई?

जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कुछ लोगों ने इसे मजेदार बताया, तो कुछ ने इसे कानून का मजाक उड़ाने जैसा कहा. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या सच में कोई सूरज जैसी चीज का मालिक बन सकता है? तो आपको बता दें कि यह पहला मामला नहीं है जब किसी ने अंतरिक्ष से जुड़ी चीजों पर मालिकाना हक जताया हो. इससे पहले भी कुछ लोगों ने चांद और दूसरे ग्रहों पर दावा करने की कोशिश की थी. इसी से प्रेरित होकर इस महिला ने भी सूरज पर दावा कर दिया.

क्या सच में मान्य है यह दावा?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के दावे कानूनी रूप से मजबूत नहीं होते. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन्हें मान्यता नहीं दी जाती. इसलिए भले ही कागजों में कुछ भी लिखा हो, लेकिन असल में सूरज पर किसी का मालिकाना हक नहीं हो सकता.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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