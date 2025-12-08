Advertisement
Viral Video: मराठी बोलो वरना… शख्स गुस्से से लाल होकर बोला- नहीं बोलूंगा, क्या कर लेगा तू?

इन दिनों सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र का एक वीडियो वायरल है, जिसमें कुछ लोग एक युवक पर मराठी बोलने का दबाव डालते हैं. शख्स विरोध करता है और कहता है, “मैं गुजराती हूं, नहीं बोलूंगा मराठी.” विवाद बढ़ने पर वह माफी मांगता है.

Dec 08, 2025
Viral Video: मराठी बोलो वरना… शख्स गुस्से से लाल होकर बोला- नहीं बोलूंगा, क्या कर लेगा तू?

भाषा इंसान को जोड़ने का सबसे खूबसूरत माध्यम होती है, लेकिन कभी-कभी यही भाषा विवाद और टकराव की वजह भी बन जाती है. भारत अनेकता में एकता वाला देश है, जहां अलग-अलग भाषाएं मिलकर एक अनोखी संस्कृति बनाती हैं. बावजूद इसके, कुछ लोग भाषा को सम्मान और अपमान का सवाल बनाकर समाज में तनाव पैदा कर देते हैं. हाल ही में इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ, जिसने फिर भाषा आधारित बहस को हवा दे दी. महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने एक शख्स पर मराठी बोलने का दबाव बनाया, जिसके बाद मामला तीख़ी नोकझोंक तक पहुंच गया.

मराठी बोलने के दबाव से भड़का शख्स

सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज की शुरुआत "ये महाराष्ट्र है…" जैसी आवाज़ से होती है, जहां महंगी गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति कुछ लोगों से घिरा दिखता है. स्थानीय लोग उस पर मराठी में बात करने का दबाव डालते रहते हैं. जब वह शख्स उनसे हिंदी में बातचीत करने को कहता है, तो वे और ज़ोर देने लगते हैं. स्थिति यहां तक पहुंच जाती है कि वह भड़ककर कहता है कि “मैं गुजराती हूं, नहीं बोलूंगा मराठी, क्या कर लेगा तू?” इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और दोनों तरफ़ शब्दों की तीखी अदला-बदली शुरू हो जाती है.

 

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति उसे ताना मारते हुए कहता है कि “हेकड़ी दिखा रहा है?” यह सुनकर गाड़ी वाला शख्स और भड़क जाता है और जवाब देते हुए कहता है कि “तू अभी जानता नहीं है मुझे.” जैसे ही पूरा समूह उस पर दबाव बनाता है, युवक की बहस कमजोर पड़ जाती है. आखिरकार वह कार से उतरता है और ‘मराठी न बोलने’ को लेकर माफी मांगता हुआ दिखता है. करीब 52 सेकंड की इस क्लिप ने सोशल मीडिया पर लोगों को भाषा और क्षेत्रवाद पर फिर सोचने को मजबूर कर दिया है.

कमेंट सेक्शन में छिड़ा विवाद

इस वीडियो को X पर @gharkekalesh नामक यूज़र ने पोस्ट किया, जिसके बाद कई प्लेटफॉर्म पर इसे तेजी से शेयर किया जाने लगा. लोगों ने कहा कि ऐसी घटनाएं देश को जोड़ने के बजाय और बांटती हैं. एक यूज़र ने लिखा, प“महाराष्ट्र जेब से अमीर है, लेकिन कुछ लोग विचारों से गरीब हैं.” दूसरे ने लिखास, “मैं खुद महाराष्ट्रीयन हूं, पर ऐसे व्यवहार का समर्थन नहीं करता.” कई लोगों ने इसे ‘भाषाई अराजकता’ बताया और कहा कि भारत की ताकत हमेशा एकता रही है, इसलिए ऐसे वीडियो सिर्फ नकारात्मकता फैलाते हैं और समाज में अनावश्यक तनाव पैदा करते हैं.

