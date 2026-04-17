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खेल नहीं पाई तो क्या हुआ? सहेलियों की खुशी में ढूंढ ली अपनी खुशी, इस वीडियो ने सभी को रुला डाला

एक दिव्यांग बच्ची का भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जहां वह खुद खेल नहीं सकती, लेकिन अपनी सहेलियों को खेलते देख उसकी मुस्कान ने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया है. देखिए यह मार्मिक वीडियो.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 17, 2026, 02:18 PM IST
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खेल नहीं पाई तो क्या हुआ? सहेलियों की खुशी में ढूंढ ली अपनी खुशी, इस वीडियो ने सभी को रुला डाला

Girl Heartwarming Viral Video: कहते हैं कि खुशी सिर्फ खेल में हिस्सा लेने से नहीं, बल्कि दूसरों को खुश देखने से भी मिलती है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसने पत्थर दिल इंसान को भी भावुक कर दिया है. एक छोटी सी बच्ची, जो शारीरिक रूप से खेलने में सक्षम नहीं है, अपनी सहेलियों और दोस्तों को खेलते देख इतनी खुश है कि उसकी मुस्कान ने इंटरनेट पर सबका दिल जीत लिया है.

क्या है इस वायरल वीडियो में?

दीवा चौधरी नाम की एक इंस्टाग्राम यूजर ने इस बेहद भावुक वीडियो को शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटी बच्ची सीढ़ियों के पास चुपचाप बैठी है. उसके सामने दो लड़के मस्ती कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं और आपस में खेल रहे हैं. वह बच्ची खुद उनके साथ दौड़ नहीं सकती, लेकिन उसकी आंखों की चमक और चेहरे की हंसी बता रही है कि वह मानसिक रूप से उसी खेल का हिस्सा है.

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दर्द को भूलकर चुनी मुस्कुराहट

अक्सर हम छोटी-छोटी परेशानियों में टूट जाते हैं, लेकिन यह बच्ची हमें जीवन जीने का असली सलीका सिखा रही है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि उसने बस बैठकर उन्हें खेलते हुए देखा और अपनी सहेलियों के साथ हंसती रही. उसने अपने दुख को दरकिनार कर दिया और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ली. यह नजारा इतना मार्मिक है कि इसे देखकर आपकी आंखें नम हो सकती हैं.

सोशल मीडिया पर उमड़ा प्यार

जैसे ही यह वीडियो अपलोड हुआ, यह तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने इस पर जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. हर कोई इस बच्ची की हिम्मत और उसकी मासूम मुस्कान की तारीफ कर रहा है. यूजर्स का कहना है कि यह बच्ची शारीरिक रूप से भले ही कुछ सीमाओं में बंधी हो, लेकिन उसका दिल और उसकी भावनाएं बहुत ऊंची हैं.

भावुक कर देने वाले कमेंट्स

इंटरनेट पर लोग इस वीडियो को देखकर खुद को रोक नहीं पाए. एक यूजर ने लिखा, "इस वीडियो ने मुझे बहुत भावुक कर दिया." वहीं दूसरे यूजर ने उसे "स्ट्रॉन्ग गर्ल" यानी एक मजबूत बच्ची बताया. कई लोग भगवान से उसकी लंबी उम्र और खुशियों की दुआ मांग रहे हैं. यह वीडियो हमें सिखाता है कि खुश रहने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं, बस एक साफ दिल चाहिए. यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि समाज के लिए एक संदेश है. उसकी हंसी यह दिखलाती है कि खुशी शारीरिक क्षमता की मोहताज नहीं होती. यह पल इंटरनेट पर हमेशा के लिए एक यादगार और दिल छू लेने वाला पल बन गया है.

पढ़ें: Tinder पर ढूंढ रहे नौकरी, LinkedIn पर मिल रहा प्यार! यहां के Gen Z अपना रहे ये तरीका

About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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