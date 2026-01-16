Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेमेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात... मुंबई मेट्रो की लिफ्ट खराब होने से सड़क पर फंसा दिव्यांग शख्स, वीडियो वायरल

मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात... मुंबई मेट्रो की लिफ्ट खराब होने से सड़क पर फंसा दिव्यांग शख्स, वीडियो वायरल

Broken Lift at Worli Metro: मुंबई के वर्ली मेट्रो स्टेशन पर खराब लिफ्ट के कारण व्हीलचेयर पर बैठे एक दिव्यांग व्यक्ति को सड़क के रास्ते जाने की सलाह दी गई. यह घटना भारत के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 16, 2026, 08:00 AM IST
मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात... मुंबई मेट्रो की लिफ्ट खराब होने से सड़क पर फंसा दिव्यांग शख्स, वीडियो वायरल

Disabled Man Viral Video: मुंबई में देर रात मेट्रो से सफर कर रहे एक व्हीलचेयर यूजर के लिए यह सफर किसी बुरे सपने से कम नहीं था. वर्ली मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि वहां मौजूद लिफ्ट काम नहीं कर रही है. इस पूरी घटना को इंस्टाग्राम पर कर्ण शाह नाम के यूजर ने वीडियो के जरिए सामने रखा, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बताया.

लिफ्ट खराब होने के बाद क्या हालात बने?

कर्ण शाह के मुताबिक, वर्ली मेट्रो स्टेशन पर सिर्फ एक ही लिफ्ट है और वह भी खराब थी. वह करीब 45 मिनट तक स्टेशन पर फंसे रहे. न तो कोई वैकल्पिक रास्ता था और न ही कोई सुरक्षित व्यवस्था, जिससे वह स्टेशन से बाहर निकल सकें. सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब कर्ण ने स्टेशन स्टाफ से मदद मांगी. उन्हें सलाह दी गई कि वह सड़क के रास्ते दूसरी तरफ चले जाएं. वीडियो में कर्ण कैमरा घुमाकर तेज रफ्तार से गुजरती गाड़ियों, बसों और बाइक्स को दिखाते हुए कहते हैं कि इसी व्यस्त सड़क से उन्हें व्हीलचेयर पर जाने को कहा गया.

यह भी पढ़ें: पापा देखेंगे तो क्या कहेंगे? AI बॉयफ्रेंड की फोटो देख घबराई मम्मी, वायरल हुआ मजेदार वीडियो

वीडियो में साफ दिखता है कि सड़क पर ट्रैफिक लगातार दौड़ रहा है. ऐसे में व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति के लिए वहां से गुजरना जान जोखिम में डालने जैसा है. यह नजारा इस बात को उजागर करता है कि जमीनी हकीकत में पहुंच सुविधा कितनी कमजोर है.

 

 

इमरजेंसी सिस्टम फेल हो जाए तो क्या?

हालात तब और बिगड़ गए जब इमरजेंसी हेल्पलाइन भी काम नहीं आई. कर्ण ने बताया कि उन्होंने कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन दो सेकंड में ही अपने आप कट जाता था. न मदद मिली, न लिफ्ट चली और स्टेशन पर कोई सुलभ वॉशरूम भी नहीं था, जबकि उन्हें इसकी सख्त जरूरत थी. वीडियो में कर्ण भावुक होकर कहते हैं, “मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी में इससे ज्यादा डरावनी रात कभी आई होगी.” कैप्शन में उन्होंने लिखा कि वह इसलिए नहीं डरे क्योंकि वह दिव्यांग हैं, बल्कि इसलिए डरे क्योंकि सिस्टम हर कदम पर फेल हो गया.

यह भी पढ़ें: 50 हजार में वियतनाम या 60 हजार में गोवा? भारतीयों की पहली पसंद अब विदेश, जानें क्या है असली वजह

कर्ण ने साफ शब्दों में कहा कि एक्सेसिबिलिटी कोई लग्जरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि इंसानी गरिमा से जुड़ा बुनियादी अधिकार है. उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. यह वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा देखने को मिला. कई यूजर्स ने मुंबई जैसे महानगर में दिव्यांगों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी पर सवाल उठाए. साथ ही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जवाबदेही तय करने की मांग भी तेज हो गई.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Mumbai Metro, worli metro station, specially abled man

