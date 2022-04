तेज रफ्तार में आई BMW कार ने महिला को मारी जोरदार टक्कर, CCTV फुटेज हुआ वायरल

Accident Video: एक खतरनाक एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बीते शनिवार को एक बीएमडब्ल्यू कार (BMW Car) डिवाइडर से टकरा गई. इस घटना में स्कूटी से जा रहे 7 साल का एक बच्चा और एक महिला समेत दो अन्य लोग घायल हो गए. तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से महिला दूसरी कार के नीचे जा गिरी. घटना शनिवार दोपहर करीब 1:20 बजे मंगलूरु (Mangaluru) के बल्लालबाग जंक्शन पर हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, घायल महिला और कार चालक का अभी भी इलाज चल रहा है.

भीषण हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसकी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. वीडियो में देखा जा सकता है कि विपरीत दिशा से आ रही बीएमडब्ल्यू कार डिवाइडर पार करके दूसरी ओर चली गई. इस दौरान ट्रैफिक में खड़ी महिला सड़क दुर्घटना की शिकार हो गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि उसे गंभीर चोटें आई होंगी. सड़क पार करने के लिए डिवाइडर पर खड़ी एक अन्य महिला तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से बाल-बाल बच गई. वह सड़क पर ही गिर गई, लेकिन उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई और दोबारा खड़ी हो गई.

देखें वीडियो-

#Karnataka

A 2 wheeler rider critically injured after a BMW car jumped over a divider and crashed into another car and two wheeler in #Mangaluru @IndianExpress pic.twitter.com/tuTouAg6FP

— Kiran Parashar (@KiranParashar21) April 9, 2022