अचानक मूवी टिकट काउंटर पर दिखा 'स्पाइडर मैन', कैशियर ने पूछ लिया ऐसा सवाल सोच भी नहीं सकते आप

Spider-Man Viral Video: स्पाइडर-मैन: नो वे होम (Spider-Man: No Way Home) फीवर अभी भी जारी है. नेटिज़न्स सभी सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म पर फिल्म से जुड़े रिव्यू, वीडियो और मीम्स शेयर कर रहे हैं. इन सब के बीच, एक स्पाइडर-मैन फैन (Spiderman Fan) का चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है और इसने नेटिज़न्स को पूरी तरह से हैरानी में डाल दिया. इंस्टाग्राम यूजर डायलन द्वारा शेयर किए गए वीडियो में, स्पाइडर-मैन मास्क पहने एक व्यक्ति को मूवी थियेटर के बुकिंग बूथ पर टिकट खरीदते हुए देखा गया और फिर जो घटना हुई उसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे.

टिकट खरीदने पहुंचा शख्स तो कैशियर ने पूछ लिया ऐसा सवाल

वीडियो की शुरुआत में शख्स का चेहरा कैमरे में नजर नहीं आ रहा है. कुछ ही सेकंड बाद जब कैशियर के सामने जाता है, तो वह दो टिकट मांगता है. जवाब में, कैशियर ने ऐसा सवाल पूछा, जिसे सुनकर आपको हंसी आ जाएगी. उसने पूछा, 'किस मूवी के लिए टिकट चाहिए?'. यह पूछते वक्त कैशियर पूरी तरह से नॉर्मल बिहैव कर रहा था. वीडियो ने स्पाइडर-मैन के फैन्स को पूरी तरह से हैरान कर दिया, यह सोचकर कि कैशियर ऐसा फिजूल सवाल कैसे पूछ सकता है, जबकि शख्स ने चेहरे पर स्पाइडरमैन का मास्क पहना हुआ है.

लोग इस फनी वीडियो को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए

वीडियो को 150k से अधिक बार देखा जा चुका है और इस पर हजारों रिएक्शन्स मिलें. जहां कुछ लोग इस फनी वीडियो पर अपनी हंसी नहीं रोक पाए, वहीं अन्य ने अपना आइडिया शेयर किया. इस बीच, कुछ फैन्स ने यह भी पूछा कि शख्स ने स्पाइडर-मैन मास्क कहां से खरीदा. बताते चले कि मार्वल स्टूडियोज और सोनी पिक्चर्स (Marvel Studios and Sony Pictures) द्वारा प्रोड्यूस 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' (Spider-Man: No Way Home) फिल्म में ज़ेंडाया, बेनेडिक्ट कंबरबैच, विलेम डैफो, अल्फ्रेड मोलिना और जेमी फॉक्स भी प्रमुख किरदार में हैं. फिल्म निर्माता जॉन वाट्स 2017 की 'होमकमिंग' और 2019 की 'फार फ्रॉम होम' का निर्देशन करने के बाद नए कलेवर के साथ लौटे हैं.

