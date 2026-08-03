तूने सस्पेंस कैसे खोला? 'स्पाइडर-मैन' देखने गए थिएटर में चले लात-घूंसे, स्पॉइलर देने पर हो गई भयंकर मारपीट!

Spider-Man Brand New Day spoiler: मार्वल की फिल्में देखने वाले फैंस का एक सीधा सा नियम होता है, न तो खुद स्पॉइलर सुनो और न ही किसी दूसरे का मजा खराब करो! लेकिन जब किसी ने इस अनलिखे नियम को तोड़ने की हिमाकत की, तो सिनेमा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट के बजाय लात-घूंसों का अखाड़ा बन गया. फिल्म 'Spider-Man: Brand New Day' की स्क्रीनिंग के दौरान एक दर्शक को ओवर-स्मार्ट बनना इतना भारी पड़ गया कि थिएटर के भीतर ही भयंकर मारपीट शुरू हो गई. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पूरे बवाल का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई एक पोस्ट के अनुसार, चार दोस्त 'Spider-Man: Brand New Day' का शो देखने सिनेमा हॉल पहुंचे थे. उनके ठीक बगल में एक लड़का अपनी महिला मित्र के साथ बैठा हुआ था. बताया जा रहा है कि वह लड़का यह फिल्म पहले भी एक बार देख चुका था. फिल्म शुरू होते ही वह हर सीन के आने से पहले अपनी दोस्त को आगे की कहानी और सस्पेंस चिल्ला-चिल्लाकर बताने लगा. उसकी इस हरकत से आसपास बैठे दर्शकों का मजा पूरी तरह से किरकिरा होने लगा.
एक्स पोस्ट में दावा किया गया कि जब लड़के ने लगातार स्पॉइलर देना जारी रखा, तो पास बैठे दोस्तों के ग्रुप ने उसे टोक दिया. शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच सिर्फ जुबानी जंग और बहसबाजी हुई, लेकिन देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सिनेमा हॉल की सीटों के बीच लोग एक-दूसरे को धक्के दे रहे हैं और लात-घूंसे चला रहे हैं. बाकी दर्शक डर के मारे अपनी सीटों पर दुबक गए और पूरा शो कुछ देर के लिए रोक दिया गया.
MURDER AT SPIDER MAN: BRAND NEW DAY 2026 ON PREMIERE DAY!
Group of friends went to the cinema excited to watch the newly released Spider-Man: Brand New Day.
A guy sitting next to them had already seen the movie and was watching it again with his female friend. Throughout the… https://t.co/bV1hHC7hJR pic.twitter.com/TBcTSeJ0vI
— Miraqle (@0xMiraqle) August 2, 2026
एक्स पर यह वीडियो सामने आते ही लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. कई मार्वल फैंस ने चुटकी लेते हुए लिखा कि मार्वल की फिल्म का स्पॉइलर देना सीधे तौर पर आफत को दावत देने जैसा है. वहीं दूसरी तरफ कई यूजर्स का मानना है कि फिल्म के सस्पेंस के लिए हिंसा पर उतारू हो जाना बिल्कुल भी सही नहीं है. लोगों का कहना है कि पहली बार फिल्म देखने आए दर्शकों के अनुभव का सम्मान करना हर किसी की जिम्मेदारी है.
आपको बता दें कि डेस्टिन डैनियल क्रेटन के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'Spider-Man: Brand New Day' में टॉम हॉलैंड चौथी बार स्पाइडर-मैन के मुख्य किरदार में नजर आ रहे हैं. 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' की घटनाओं के आगे की यह कहानी MCU की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है. फिल्म में ज़ेंडया, सैडी सिंक, जैकब बैटलन, जॉन बर्न्थाल और मार्क रफालो जैसे बड़े सितारे मौजूद हैं, लेकिन सिनेमा हॉल में हुई इस फाइट ने फिलहाल फिल्म से ज्यादा सुर्खियां बटोर ली हैं.