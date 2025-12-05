हरे रामा-हरे कृष्णा पर नाचते-मंजीरा बजाते दिखे स्पाइडरमैन, Video देखकर झूम उठे सैकड़ों लोग

Hare Krishna Hare Rama Chant By Spiderman: स्पाइडरमैन दुनिया के सबसे पसंद किए जाने वाले सुपरहीरोज में से एक है और अब वह सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को हैरान कर दिया. इस वीडियो में पांच युवक अलग-अलग तरह के स्पाइडरमैन के वेश में एक बालकनी पर खड़े दिखते हैं. दो पारंपरिक रेड-ब्लू सूट में, एक हल्के पिंक शेड में, एक ब्लैक सूट में जैसे माइल्स मोरालेस और पांचवा ग्रे मास्क और ग्रे-येलो बूट्स में दिख रहा था.

क्या सच में स्पाइडरमैन हरे कृष्णा-हरे राम भजन पर थिरके?

वीडियो का सबसे अनोखा हिस्सा यह था कि ये पांचों युवक सड़क पर खड़े वैष्णव भिक्षुओं के साथ ‘हरे कृष्णा-हरे राम’ की धुन पर जोरदार डांस करते नजर आए. भिक्षु अपने पारंपरिक खड़ताल बजा रहे थे और स्पाइडरमैन के ये पांच रूप उनके साथ मिलकर ऐसे नाच रहे थे जैसे यह कोई खास धार्मिक उत्सव हो.

लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही?

इंटरनेट पर लोगों ने मजेदार कमेंट्स की बौछार कर दी. किसी ने लिखा, “स्पाइडर मैन गीता के श्लोकों में नजर आते हुए.” एक ने इसे मल्टिवर्स ऑफ भक्ति बताया. किसी यूजर ने मजाक में लिखा, “भजन शुरू होने से पहले स्पाइडरमैन भी वाइब ले रहा है.” एक ने कमेंट किया, “स्पाइडर-मैन - भौतिक दुनिया से बहुत दूर और कृष्ण की दुनिया के करीब.”

क्या न्यूयॉर्क में भी दिखा ऐसा ही कुछ?

इससे पहले न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिला था. वहां एक स्पाइडरमैन के वेश में शख्स अचानक आ गया और ISKCON के भक्तों के साथ एक गोले में खड़े होकर कीर्तन करने लगा. ढोल और मंत्रों की आवाज़ पर लोगों की भीड़ रुक गई और सबने अपने फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया. इंटरनेट पर यह वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो रहा है कि कई लोगों ने मजाक में कहा कि अब उन्हें फिर से स्पाइडरमैन की सारी फिल्मों की बिंज-वॉचिंग करनी पड़ेगी.