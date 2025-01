प्रेमानंद महाराज जी ने सेम-सेक्स रिलेशन पर खोल दी मां-बाप की आंखें, सुन लें वरना पछताएंगे

Spiritual guru Premanand Maharaj: आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने समलैंगिक संबंधों पर अपनी राय दी. यह वीडियो तब चर्चा में आया जब एक युवक ने उनसे मार्गदर्शन की मांग की, जो अपने परिवार के दबाव के बावजूद महिला की बजाय पुरुषों के प्रति आकर्षित महसूस करता था.

'किसी और का जीवन न बर्बाद करें'

वीडियो में युवक यह कहते हुए सुनाई देता है, "मेरे माता-पिता मुझे शादी करने के लिए कह रहे हैं. मैं महिलाओं के प्रति आकर्षित नहीं हूं, बल्कि पुरुषों के प्रति आकर्षित हूं." इसके जवाब में प्रेमानंद महाराज ने कहा, "अगर आप महिलाओं के बजाय पुरुषों के प्रति आकर्षित हैं, तो मैं आपसे सच्चाई को अपने माता-पिता के साथ साझा करने की अपील करता हूं. किसी महिला को धोखा मत दीजिए. अपनी भावनाओं को खुले तौर पर अपने माता-पिता से कहिए. शादी मत कीजिए और किसी के जीवन को दुखी मत कीजिए."

उन्होंने आगे कहा कि युवक अपने माता-पिता के सामने अपनी भावनाओं को साझा करने में संकोच कर रहा था. इस पर उन्होंने कहा, "आप अपने माता-पिता से अपनी सच्चाई साझा करने में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन किसी और का जीवन बर्बाद करने में आपको शर्म क्यों नहीं आती? अपनी भावनाओं को साझा करना आपकी इज्जत पर दाग नहीं है."

परिवारों से समर्थन की अपील

प्रेमानंद महाराज ने माता-पिता से भी अपील की कि वे अपने बच्चों का समर्थन करें और उन्हें समझने की कोशिश करें. उन्होंने कहा, "उनका स्वभाव भगवान द्वारा बनाया गया है. क्या आप डांट-फटकार से उनके व्यवहार को बदल सकते हैं? नहीं. बेहतर है कि आप एक-दूसरे का समर्थन करें और प्रेम और समझ के साथ आगे बढ़ें."

So much respect for Maharaj ji. This is our samaveshi hindu dharm not the intolerant version made popular by the self declared gatekeepers of our religion. pic.twitter.com/24eexsVBXx

— Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) January 19, 2025