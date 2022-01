यहां पड़ रही इतनी ठंड कि चाउमीन उठाते ही जम गई चम्मच, नहाने के बारे में सोच भी नहीं सकते

Viral picture: उत्तर भारत में हम में से ज्यादातर लोग कड़ाके की ठंड के कारण कांप रहे हैं और अपने कंबलों में घुसकर बैठे हुए हैं. दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जहां इससे भी ज्यादा ठंड पड़ रही है. इतना ही नहीं, जब भारत में गर्मी का मौसम होता है तो उन जगहों पर जमकर ठंड पड़ रही होती है. ऐसे में कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में जानने के बाद हम हैरान रह जाते हैं. जी हां, कुछ ऐसा ही न्यू हैम्पशायर के माउंट वाशिंगटन में देखने को मिला, जहां का तापमान माइनस डिग्री सेल्सियस में चल रहा है.

न्यू हैम्पशायर के माउंट वाशिंगटन में -34 डिग्री सेल्सियस तापमान के कारण हवा में कई चीजें जम जाती हैं. सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि स्पेगेटी, जिसे हम भारत में चाउमीन के नाम से जानते हैं; के साथ फॉक (कांटे वाला चम्मच) जम गया है. स्पेगेटी और कांटे वाले चम्मच की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो चुकी है.

One of our Observers found an area out of the 65+ mph winds this morning and was going to have some leftover spaghetti for breakfast at #sunrise but the -30F (-34C) temperatures prevented them from even taking a bite.

Our Higher Summits Forecast: https://t.co/TaZNjmpICj pic.twitter.com/FhFhX0BnF1

— Mount Washington Observatory (MWO) (@MWObs) January 11, 2022