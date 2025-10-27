Advertisement
'चकमक पत्थर, लकड़ी या फिर हाथी के दांत...', कब और कहां बनाई गई थी दुनिया की पहली चम्मच?

Spoon History: दुनियाभर में खाने-पीने के शौकीन लोग चम्मच का प्रयोग करते हैं, बहुत कम लोगों को पता होगा कि चम्मच का आविष्कार कैसे हुआ है? आइए जानते हैं इसके बारे में.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 27, 2025, 01:46 PM IST
Spoon History: देश - दुनिया में खाने-पीने के लिए लोग चम्मच का प्रयोग करते है, पहले के जमाने में लोग हाथ से खाना खाते थे हालांकि बदलते हुए वक्त के साथ चम्मच का प्रयोग होने लगा, मार्केट में कई तरह की चम्मचें मिलती हैं, हालांकि कभी आपने सोचा है कि चम्मच का प्रयोग कहां और कैसे हुआ था, कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी हालांकि बहुत सारे लोग इससे अनभिज्ञ होंगे, आइए जानते हैं इसके बारे में.

कहां बनी पहली चम्मच
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1000 ईसा पूर्व के आसपास प्राचीन मिस्र में चम्मचों का उपयोग किया था, ऐसा कहा जाता है कि ये चम्मच चकमक पत्थर, लकड़ी और हाथी के दांत के बने होते थे, इन चम्मचों की डिजाइन काफी ज्यादा खास होती थी, इसका इस्तेमाल संभवतः सजावट के लिए किया जाता था, इन्‍हें इलेस्‍ट्रेटर और रेखा च‍ित्रों के जर‍िये सजाया जाता था.

चम्मच का नहीं होता था उपयोग
हालांकि बदलते हुए वक्त के साथ इसमें काफी ज्यादा बदलाव आया और बाद में ग्रीक और रोमन राज्यों के दौरान ये चम्मच कांस्य और चांदी की बनाई जाने लगी, उस दौरान भी चांदी काफी महंगी थी ऐसे में इसका इस्तेमाल केवल अमीर लोग करते थे, आमलोग इन चम्मचों का प्रयोग नहीं कर पाते थे.

बदल गया स्वरूप
ये भी कहा जाता है कि मध्ययुगीन काल की शुरुआत के दौरान सींग, लकड़ी, पीतल और जस्ता से चम्मच तैयार किए जाने लगे, ये चम्मच बेहद खूबसूरत नजर आते थे, वहीं अंग्रेजों के जमाने की बात करें तो 1259 में एडवर्ड प्रथम के समय में इसके प्रयोग का उल्लेख मिलता है. जबकि 15वीं शताब्दी के दौरान लकड़ी के चम्मचों की जगह धातु के चम्मच बनाए जाने लगे. बढ़ते हुए दिन के साथ काफी बदलाव आया, आज के समय में मार्केट में चांदी, पीतल, स्टील के बने हुए चम्मच मिलते हैं. इसका उपयोग लगभग हर घरों में किया जाता है. 

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

Spoon history

Trending news

