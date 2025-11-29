Advertisement
trendingNow13023459
Hindi Newsजरा हटके

'जासूस खटमल' अब बताएगा अपराधियों का सुराग, इस मुल्क ने शुरू हुई अनोखी रिसर्च; पकड़ में आएंगे क्रिमिनल

Research on Bed Bugs: खटमलों को अब तक नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता रहा है. लेकिन अब यही खटमल बड़े-बड़े आपराधिक मामले सुलझाते नजर आएंगे. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 29, 2025, 10:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'जासूस खटमल' अब बताएगा अपराधियों का सुराग, इस मुल्क ने शुरू हुई अनोखी रिसर्च; पकड़ में आएंगे क्रिमिनल

Research on Role of Bed Bugs in Solving Crimes: बिस्तर में छिपकर परेशान करने वाले छोटे कीड़े पर बहुत बड़ा प्रयोग हो रहा है. वो छोटा कीड़ा खटमल है. जो खटमल ख़ून चूसता है, वो अब जेम्स बॉन्ड बनने वाला है. मतलब छोटा सा खटमल अब खून पीने के साथ-साथ आपकी जासूसी भी करने वाला है. साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया की शोध में पता चला है कि ये छोटे-कीड़े अपराध की गुत्थी सुलझाने के साथ-साथ अपराधियों का पता लगाने में भी पुलिस के मददगार साबित हो सकते हैं.

क्राइम सीन के आसपास छिपा रहता है खटमल

रिसर्च में पता चला है कि मच्छर खून पीकर उड़ जाते हैं जबकि खटमल भाग नहीं पाता. खून पीने के बाद उसका शरीर भारी पड़ जाता है. जिसके बाद वो बिस्तर में ही कहीं छिप जाता है. वह क्राइम सीन के 6 मीटर के दायरे में ही गद्दे या दरारों में छिपा रहता है.  

Add Zee News as a Preferred Source

खटमल इंसान का खून पीने के बाद उसका DNA 45 दिनों तक अपने शरीर के अंदर सुरक्षित रख सकते हैं. खून की उसी एक बूंद से वैज्ञानिक अपराधी का पूरा प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं.  

'जासूस खटमल' अब अपराधियों का बताएगा सुराग

वैज्ञानिकों का मानना है कि कंबल में छिपा खटमल अपराधियों का दुश्मन है लेकिन अब वही पुलिस का दोस्त बनेगा. हालांकि ये 'जासूस खटमल' बेहद पेचीदे और पुराने मामलों में काम नहीं आ पाएंगे. जबकि अपराध के नए मामलों में बहुत कारगार साबित हो सकते हैं. 

12 महीने तक बिना खाए-पिए रह सकता है खटमल

यहां हम आपको खटमल के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी भी देना चाहेंगे.एक जोड़ी खटमल 1 साल में लाखों की संख्या में फैल सकते हैं. खटमल 12-18 महीने तक बिना खाना खाए जीवित रह सकते हैं. 1990 के बाद से खटमल की समस्या दुनिया भर में 5 हजार प्रतिशत तक बढ़ी है.  

ये हमारी सांस और शरीर की गर्मी को दूर से डिटेक्ट कर लेते हैं और रात में 5-6 मीटर दूर से इंसान को सूंघकर आते हैं. एक रात में एक खटमल 70 से 100 बार काट सकता है और हर बार अपने वजन से 7 गुना ज्यादा खून पी सकता है. 2024 में लास वेगास और और पेरिस के होटल में खटमल मिलने की खबरें आईं.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

भगवंत मान सरकार की सड़क क्रांति, 16 हजार करोड़ की लागत से बन रही 44920 किमी सड़कें
Punjab
भगवंत मान सरकार की सड़क क्रांति, 16 हजार करोड़ की लागत से बन रही 44920 किमी सड़कें
असम में फिर गरमाई एसटी दर्जे की लड़ाई, इस नेता ने PM मोदी को याद दिलाया पुराना वादा
PM Modi
असम में फिर गरमाई एसटी दर्जे की लड़ाई, इस नेता ने PM मोदी को याद दिलाया पुराना वादा
'SIR ठीक है लेकिन यह हम पर...', बंगाल में सियासी खलबली के बीच ममता के मंत्री का बयान
Sir
'SIR ठीक है लेकिन यह हम पर...', बंगाल में सियासी खलबली के बीच ममता के मंत्री का बयान
बंगाली मुसलमानों को साधने का प्लान, BJP की बदली रणनीति क्या ममता को पहुंचाएगी नुकसान
west bengal news in hindi
बंगाली मुसलमानों को साधने का प्लान, BJP की बदली रणनीति क्या ममता को पहुंचाएगी नुकसान
अंगदान की शपथ: महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक टॉप 3 में शामिल, दिल्ली पीछे क्यों है
Organ Donation
अंगदान की शपथ: महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक टॉप 3 में शामिल, दिल्ली पीछे क्यों है
'दुनिया ने भरोसा किया, अब चुका रही कीमत…', जयशंकर का चीन पर सीधा वार
india china news in hindi
'दुनिया ने भरोसा किया, अब चुका रही कीमत…', जयशंकर का चीन पर सीधा वार
श्रीलंका के बाद अब तमिलनाडु की बारी! आ रहा साइक्लोन दितवाह; IMD ने जारी किया अलर्ट
cyclone
श्रीलंका के बाद अब तमिलनाडु की बारी! आ रहा साइक्लोन दितवाह; IMD ने जारी किया अलर्ट
श्रीलंका में तबाही के बीच भारत से गए 'आसमानी सूरमा', जानिए चेतक चॉपर्स की खासियतें
Sri Lanka
श्रीलंका में तबाही के बीच भारत से गए 'आसमानी सूरमा', जानिए चेतक चॉपर्स की खासियतें
दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC
NHRC notice
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC