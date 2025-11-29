'जासूस खटमल' अब बताएगा अपराधियों का सुराग, इस मुल्क ने शुरू हुई अनोखी रिसर्च; पकड़ में आएंगे क्रिमिनल

Research on Role of Bed Bugs in Solving Crimes: बिस्तर में छिपकर परेशान करने वाले छोटे कीड़े पर बहुत बड़ा प्रयोग हो रहा है. वो छोटा कीड़ा खटमल है. जो खटमल ख़ून चूसता है, वो अब जेम्स बॉन्ड बनने वाला है. मतलब छोटा सा खटमल अब खून पीने के साथ-साथ आपकी जासूसी भी करने वाला है. साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया की शोध में पता चला है कि ये छोटे-कीड़े अपराध की गुत्थी सुलझाने के साथ-साथ अपराधियों का पता लगाने में भी पुलिस के मददगार साबित हो सकते हैं.

क्राइम सीन के आसपास छिपा रहता है खटमल

रिसर्च में पता चला है कि मच्छर खून पीकर उड़ जाते हैं जबकि खटमल भाग नहीं पाता. खून पीने के बाद उसका शरीर भारी पड़ जाता है. जिसके बाद वो बिस्तर में ही कहीं छिप जाता है. वह क्राइम सीन के 6 मीटर के दायरे में ही गद्दे या दरारों में छिपा रहता है.

खटमल इंसान का खून पीने के बाद उसका DNA 45 दिनों तक अपने शरीर के अंदर सुरक्षित रख सकते हैं. खून की उसी एक बूंद से वैज्ञानिक अपराधी का पूरा प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं.

'जासूस खटमल' अब अपराधियों का बताएगा सुराग

वैज्ञानिकों का मानना है कि कंबल में छिपा खटमल अपराधियों का दुश्मन है लेकिन अब वही पुलिस का दोस्त बनेगा. हालांकि ये 'जासूस खटमल' बेहद पेचीदे और पुराने मामलों में काम नहीं आ पाएंगे. जबकि अपराध के नए मामलों में बहुत कारगार साबित हो सकते हैं.

12 महीने तक बिना खाए-पिए रह सकता है खटमल

यहां हम आपको खटमल के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी भी देना चाहेंगे.एक जोड़ी खटमल 1 साल में लाखों की संख्या में फैल सकते हैं. खटमल 12-18 महीने तक बिना खाना खाए जीवित रह सकते हैं. 1990 के बाद से खटमल की समस्या दुनिया भर में 5 हजार प्रतिशत तक बढ़ी है.

ये हमारी सांस और शरीर की गर्मी को दूर से डिटेक्ट कर लेते हैं और रात में 5-6 मीटर दूर से इंसान को सूंघकर आते हैं. एक रात में एक खटमल 70 से 100 बार काट सकता है और हर बार अपने वजन से 7 गुना ज्यादा खून पी सकता है. 2024 में लास वेगास और और पेरिस के होटल में खटमल मिलने की खबरें आईं.