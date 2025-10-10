Advertisement
trendingNow12955614
Hindi Newsजरा हटके

Squid Games वाली गुड़िया के सामने विदेशी लड़की ने किया ऐसा भोजपुरिया डांस, Video देखकर इंडियन्स ने यूं लिए मजे

Bhojpuri Song In US: नेटफ्लिक्स की पॉपुलर वेब सीरीज 'स्क्विड गेम्स' का खतरनाक खेल वर्ल्डवाइड धूम मचा रहा है लेकिन अब इसका एक नया अंदाज इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है. लड़की खेसारी लाल यादव के गाने पर डांस करते हुए धूम मचा रही है.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 10, 2025, 11:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Squid Games वाली गुड़िया के सामने विदेशी लड़की ने किया ऐसा भोजपुरिया डांस, Video देखकर इंडियन्स ने यूं लिए मजे

Squid Games Bhojpuri Singer: नेटफ्लिक्स की पॉपुलर वेब सीरीज 'स्क्विड गेम्स' का खतरनाक खेल वर्ल्डवाइड धूम मचा रहा है लेकिन अब इसका एक नया अंदाज इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है. हाल ही में, इसका भोजपुरी वर्जन देखने को मिला है. दरअसल, स्क्विड गेम्स का ये नया मजेदार अंदाज अमेरिका की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने इंटरनेट पर शेयर किया है, जिसमें वो भोजपुरी सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव के गाने पर डांस करते हुए धूम मचा रही है. वीडियो पर नेटिजन्स ने कमाल के कमेंट करते हुए जमकर तारीफ की. 

यह भी पढ़ें: कौन है वो करोड़पति कंटेंट क्रिएटर लड़की, जिसने 680 करोड़ रुपये छोड़ा और खेत में खुद चला रही हल!

लड़की ने आखिर भोजपुरी गाने पर क्या किया?

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल, स्क्विड गेम को मौत का खेल कहा जाता है. इसमें दिखाई देने वाली बड़ी सी गुड़िया गेम का एक हिस्सा, जिसमें सिग्नल मिलते ही खिलाड़ी को भागना होता है लेकिन अमेरिकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिग्नल मिलते ही खेसारी लाल यादव के गाने की बीट पर झूमने लगती है. इतना ही नहीं, इन्फ्लुंसर ने गाने पर धमाकेदार मूव्स और डांस स्टेप्स भी किए. लड़की ने खतरनाक खेल को मजेदार डांस पार्टी में बदल दिया और ये नजारा किसी कॉमेडी फिल्म के मजेदार सीन की तरह नजर आ रहा है. हालांकि, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया वीडियो है, इसका वास्तविक स्क्विड गेम्स से कोई संबध नहीं है. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@logielingo)

 

वीडियो पर लोगों का कैसा रहा रिएक्शन?

इस वीडियो के इंटरनेट के वायरल होने पर भोजपुरी फैन खुद को रोक नहीं पाए और सोशल मीडिया पर कमेंट्स की झड़ी लगा दी. जहां कुछ यूजर्स ने खेसारी लाल यादव को टैग करते हुए इसे धमाकेदार डांस करार दिया तो किसी ने इसे शानदार कंटेंट बताते हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जमकर तारीफ की है. वहीं एक यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लड़की को कहा कि आप बिहार में पैदा होने वाले थे लेकिन गलती से विदेश पहुंच गए. भोजपुरी फैंस के कमेंट्स यहीं नहीं रुके और एक यूजर ने अपने दिल की बात लिखते हुए कहा कि आप किसी भारतीय लड़के से शादी क्यों नहीं कर लेती?

 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Squid GamesBhojpuri songKhesari Lal Yadav

Trending news

Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
Global Warming
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
ED blast
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
Varinder Ghuman
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा
Surrogacy law
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा
दिल्ली में Taliban के मंत्री...उधर काबुल में आधी रात को बमबारी; किसे हो रही है तकलीफ
taliban minister in india
दिल्ली में Taliban के मंत्री...उधर काबुल में आधी रात को बमबारी; किसे हो रही है तकलीफ
अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों को मिलेगी मदद
Zubeen Garg
अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों को मिलेगी मदद
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
Weather
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
DNA
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
DNA
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
ED
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त