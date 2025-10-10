Squid Games वाली गुड़िया के सामने विदेशी लड़की ने किया ऐसा भोजपुरिया डांस, Video देखकर इंडियन्स ने यूं लिए मजे

Squid Games Bhojpuri Singer: नेटफ्लिक्स की पॉपुलर वेब सीरीज 'स्क्विड गेम्स' का खतरनाक खेल वर्ल्डवाइड धूम मचा रहा है लेकिन अब इसका एक नया अंदाज इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है. हाल ही में, इसका भोजपुरी वर्जन देखने को मिला है. दरअसल, स्क्विड गेम्स का ये नया मजेदार अंदाज अमेरिका की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने इंटरनेट पर शेयर किया है, जिसमें वो भोजपुरी सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव के गाने पर डांस करते हुए धूम मचा रही है. वीडियो पर नेटिजन्स ने कमाल के कमेंट करते हुए जमकर तारीफ की.

लड़की ने आखिर भोजपुरी गाने पर क्या किया?

दरअसल, स्क्विड गेम को मौत का खेल कहा जाता है. इसमें दिखाई देने वाली बड़ी सी गुड़िया गेम का एक हिस्सा, जिसमें सिग्नल मिलते ही खिलाड़ी को भागना होता है लेकिन अमेरिकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिग्नल मिलते ही खेसारी लाल यादव के गाने की बीट पर झूमने लगती है. इतना ही नहीं, इन्फ्लुंसर ने गाने पर धमाकेदार मूव्स और डांस स्टेप्स भी किए. लड़की ने खतरनाक खेल को मजेदार डांस पार्टी में बदल दिया और ये नजारा किसी कॉमेडी फिल्म के मजेदार सीन की तरह नजर आ रहा है. हालांकि, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया वीडियो है, इसका वास्तविक स्क्विड गेम्स से कोई संबध नहीं है.

वीडियो पर लोगों का कैसा रहा रिएक्शन?

इस वीडियो के इंटरनेट के वायरल होने पर भोजपुरी फैन खुद को रोक नहीं पाए और सोशल मीडिया पर कमेंट्स की झड़ी लगा दी. जहां कुछ यूजर्स ने खेसारी लाल यादव को टैग करते हुए इसे धमाकेदार डांस करार दिया तो किसी ने इसे शानदार कंटेंट बताते हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जमकर तारीफ की है. वहीं एक यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लड़की को कहा कि आप बिहार में पैदा होने वाले थे लेकिन गलती से विदेश पहुंच गए. भोजपुरी फैंस के कमेंट्स यहीं नहीं रुके और एक यूजर ने अपने दिल की बात लिखते हुए कहा कि आप किसी भारतीय लड़के से शादी क्यों नहीं कर लेती?