चमकती हुई मछली को देख नहीं सकता कोई, चमचमा जाएंगी आपकी आंखें; चौंका देगा ये Video
Hindi News

चमकती हुई मछली को देख नहीं सकता कोई, चमचमा जाएंगी आपकी आंखें; चौंका देगा ये Video

Stainless Steel Fish Video Viral: क्या आपने किसी ऐसी मछली को देखा है जो देखने में एकदम स्टील की तरह लगे? अगर नहीं, तो आइए सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 07, 2025, 02:24 PM IST
चमकती हुई मछली को देख नहीं सकता कोई, चमचमा जाएंगी आपकी आंखें; चौंका देगा ये Video

Stainless Steel Fish Video Viral: सोशल मीडिया पर तरह-तरह की वीडियो वायरल होता रहता है. इनमें से कुछ ऐसा भी वीडियो होता है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. तरह-तरह के जीव का वीडियो कई बार विश्वास दिलाने में सफल नहीं हो पाते हैं कि क्या सच में ऐसा कुछ होता है. एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें ऐसी मछली दिखाई जा रही है जिसे शायद आपने कभी देखा भी न हो. आइए मछली के वीडियो में क्या दिख रहा है और ये फेक है या नहीं जानते हैं.

चमकती मछली से चमचमा सकती हैं आंखे

वायरल वीडियो में एक ऐसी मछली को देखा जा रहा है जिसे असल में देखने के लिए आंखों पर जोर ही डालना पड़ सकता है. दरअसल, मछली इतनी ज्यादा चमकदार है कि कोई भी उसे देखे तो उसकी आंखों पर ही मछली की चमक असर डालने लग सकती है.

वीडियो में क्या दिख रहा है?

इंस्टाग्राम पर @mw10.01 अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. इस वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि पीछे की तरफ एक बड़ी सी नदी है और चारों ओर सिर्फ पानी है. एक शख्स जिसने मछली पकड़ने वाले हुक को ले रखा है और उसमें एक मछली फंसी हुई है. पानी से बाहर निकली ये मछली काफी चमक रही है. अचानक से देखने में लग रहा है मानों स्टील की ही है और बहुत ज्यादा चमक भी रही है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by mw10.01 (@mw10.01)

क्या ये असली में है स्टील की मछली?

वीडियो को अगर ध्यान और करीब से देखेंगे तो मछली पर एक अलग तरह की रोशनी पड़ रही है जिससे साफ है कि ये कोई असलियत में स्टील फीश नहीं है बल्कि इस पर टॉर्च या कोई चमकदार लाइट को लगाया जा रहा है. असल में मछली का रंग सिल्वर है और जब इस पर टॉर्च किया जा रहा है तो ये काफी चमकदार दिख रही है.

