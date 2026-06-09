/कैंडिडेट ने इंटरव्यू से किया मना, तो स्टार्टअप बॉस ने चैट पर दिखा दी मिडिल फिंगर! सोशल मीडिया पर वायरल हुआ स्क्रीनशॉट; भड़के लोग

Startup Founder Reacts With Middle Finger Emoji: नौकरी और इंटर्नशिप की तलाश कर रहे युवाओं के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया किसी भी कंपनी के काम और माहौल को समझने का पहला मौका होती है. लेकिन हाल ही में सामने आई एक घटना ने कई लोगों को हैरान कर दिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर शेयर की गई एक पोस्ट में एक उम्मीदवार ने दावा किया कि एक स्टार्टअप फाउंडर का व्यवहार इतना अजीब था कि उसने इंटरव्यू में शामिल होने का विचार ही छोड़ दिया.
उम्मीदवार के अनुसार, शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था. फाउंडर ने लिंक्डइन के जरिए संपर्क किया और उसके प्रोफाइल में रुचि दिखाई. इसके बाद बातचीत व्हाट्सएप पर शिफ्ट हो गई. लेकिन जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़ी, उम्मीदवार को कई बातें असामान्य लगने लगीं.
रेडिट पोस्ट के अनुसार, इंटरव्यू को लेकर कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं अपनाई गई थी. न तो कोई कैलेंडर इनवाइट भेजा गया था और न ही इंटरव्यू का कोई स्पष्ट शेड्यूल तय किया गया था. उम्मीदवार ने जब कंपनी के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो उसे ऑनलाइन बहुत कम जानकारी मिली. उसने दावा किया कि कंपनी से जुड़ी कई अन्य फर्म भी एक ही परिवार के नाम से चल रही थीं. इन सबमें यह दिखाई दे रहा था कि कंपनी एक छोटे से कमरे से चल रही थी. इन बातों ने उम्मीदवार के मन में संदेह पैदा कर दिया. उसे लगा कि कई बातें स्पष्ट नहीं हैं, इसलिए उसने इंटरव्यू में शामिल न होने का फैसला किया.
उम्मीदवार ने बताया कि उसने फाउंडर को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजकर कहा कि वह इंटरव्यू में शामिल नहीं हो पाएगा. साथ ही असुविधा के लिए माफी भी मांगी. शुरुआत में फाउंडर ने उसके संदेश पर थंब्स-अप इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी थी. उम्मीदवार को लगा कि मामला यहीं खत्म हो गया है. लेकिन अगले दिन जब उसने चैट दोबारा खोली, तो वह हैरान रह गया. उसके मुताबिक, थंब्स-अप इमोजी को बदलकर मिडिल फिंगर इमोजी कर दिया गया था. यही स्क्रीनशॉट बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, लोगों ने इस पर अपनी राय देनी शुरू कर दी. कई यूजर्स का मानना था कि उम्मीदवार ने सही समय पर फैसला लेकर खुद को खराब कार्य माहौल से बचा लिया. कुछ लोगों ने कहा कि किसी कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती. उनका मानना है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार और कंपनी दोनों को पेशेवर तरीके से व्यवहार करना चाहिए. वहीं, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर किसी उम्मीदवार ने इंटरव्यू में शामिल न होने का फैसला किया है, तो कंपनी को उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए.
इस घटना के बाद स्टार्टअप जगत में काम करने को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. कई लोगों का कहना है कि कुछ स्टार्टअप्स में भर्ती प्रक्रिया जरूरत से ज्यादा इनफॉर्मल होती जा रही है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंटरव्यू सिर्फ उम्मीदवार का मूल्यांकन नहीं होता, बल्कि यह भी दिखाता है कि कंपनी अपने कर्मचारियों और संभावित उम्मीदवारों के साथ कैसा व्यवहार करती है. कई यूजर्स ने कहा कि अगर भर्ती प्रक्रिया के दौरान ही इस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिले, तो यह कंपनी के अंदर के माहौल का संकेत भी हो सकता है.
सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तरह-तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि ऐसी कंपनियां खुद ही बता देती हैं कि वहां की संस्कृति कैसी है, इसलिए बाद में पछताना नहीं पड़ता. दूसरे यूजर ने कहा कि अगर कोई फाउंडर उम्मीदवार के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, तो कर्मचारियों के साथ उसका रवैया कैसा होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है. कुछ लोगों ने उम्मीदवार की भी आलोचना की और कहा कि अगर उसे कंपनी पर इतना संदेह था, तो उसे पहले ही स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए था. हालांकि, ज्यादातर रिएक्शन फाउंडर के व्यवहार को लेकर नकारात्मक ही रहे.
इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या स्टार्टअप कंपनियों को अपनी भर्ती प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता और प्रोफेशनल रवैया अपनाने की जरूरत है. आज के दौर में नौकरी तलाशने वाले युवा सिर्फ पैसा या पद नहीं देखते, बल्कि कंपनी के काम, नेतृत्व और माहौल को भी उतना ही महत्व देते हैं. ऐसे में किसी भी तरह का असामान्य या अपमानजनक व्यवहार कंपनी की छवि पर असर डाल सकता है.
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