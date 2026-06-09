/कैंडिडेट ने इंटरव्यू से किया मना, तो स्टार्टअप बॉस ने चैट पर दिखा दी मिडिल फिंगर! सोशल मीडिया पर वायरल हुआ स्क्रीनशॉट; भड़के लोग

रेडिट पोस्ट के अनुसार, इंटरव्यू को लेकर कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं अपनाई गई थी. न तो कोई कैलेंडर इनवाइट भेजा गया था और न ही इंटरव्यू का कोई स्पष्ट शेड्यूल तय किया गया था. उम्मीदवार ने जब कंपनी के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो उसे ऑनलाइन बहुत कम जानकारी मिली. उसने दावा किया कि कंपनी से जुड़ी कई अन्य फर्म भी एक ही परिवार के नाम से चल रही थीं. इन सबमें यह दिखाई दे रहा था कि कंपनी एक छोटे से कमरे से चल रही थी. इन बातों ने उम्मीदवार के मन में संदेह पैदा कर दिया. उसे लगा कि कई बातें स्पष्ट नहीं हैं, इसलिए उसने इंटरव्यू में शामिल न होने का फैसला किया.