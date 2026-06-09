Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /कैंडिडेट ने इंटरव्यू से किया मना, तो स्टार्टअप बॉस ने चैट पर दिखा दी मिडिल फिंगर! सोशल मीडिया पर वायरल हुआ स्क्रीनशॉट; भड़के लोग

कैंडिडेट ने इंटरव्यू से किया मना, तो स्टार्टअप बॉस ने चैट पर दिखा दी मिडिल फिंगर! सोशल मीडिया पर वायरल हुआ स्क्रीनशॉट; भड़के लोग

Startup Founder Reacts With Middle Finger Emoji: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने इंटरनेट यूजर्स को हैरान कर दिया है. यहां एक स्टार्टअप फाउंडर ने इंटरव्यू राउंड में शामिल होने से मना करने वाले एक कैंडिडेट को जवाब में 'मिडिल फिंगर' वाला इमोजी भेज दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 09, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:15 AM IST
कैंडिडेट ने इंटरव्यू से किया मना, तो स्टार्टअप बॉस ने चैट पर दिखा दी मिडिल फिंगर! सोशल मीडिया पर वायरल हुआ स्क्रीनशॉट; भड़के लोग
Image Credit: AI Image

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
20,000 KM दूर से हार्ट सर्जरी! हजारों मील दूर होते हैं डॉक्टर फिर कैसे करते हैं ऑपरे
Longest Robotic Surgery2 min ago
2
petrol diesel price today13 min ago
3
bada mangal 202615 min ago
4
Startup Founder Viral Story16 min ago
5
cricket20 min ago