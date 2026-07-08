/23,000 की नौकरी, रात 2 बजे कॉल... बेटा नहीं उठा पाया फोन तो कंपनी ने मां को सुनाई खरी-खोटी! बदतमीजी देख भड़के लोग

Toxic Corporate Culture: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक युवा प्रोफेशनल ने अपनी कंपनी की ऐसी दास्तान शेयर की है, जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल जाए. महज 23 हजार रुपये महीना कमाने वाले इस कर्मचारी को दिनभर काम करने के बाद रात के 2 बजे भी काम करने पर मजबूर किया जा रहा था. जब वह थकान और दवाई के असर के कारण सो गया, तो कंपनी के मैनेजमेंट ने उसकी मां को फोन करके तमीज और प्रोफेशनेलिज्म का पाठ पढ़ा दिया.
एक युवा प्रोफेशनल ने रेडिट पर अपनी आपबीती शेयर करते हुए बताया कि वह एक स्टार्टअप में काम करता है, जहां उसकी सैलरी केवल 23,000 रुपये प्रति महीना है. वह सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक की अपनी रेगुलर शिफ्ट पूरी कर चुका था. उस दिन ऑफिस में कोई डेडलाइन थी, जिसकी वजह से टीम चाहती थी कि सब रात के 2 बजे तक काम करते रहें. दिनभर स्क्रीन के सामने बैठने की वजह से युवक की आंखों में तेज दर्द हो रहा था और उसने दवाई भी ली थी, इसलिए वह सोने चला गया.
रात 2 बजे आया कॉल और जाग गई मां
कर्मचारी के सोने के बाद रात में टीम ने एक वॉट्सऐप ग्रुप कॉल किया. चूंकि कर्मचारी गहरी नींद में था, इसलिए वह फोन नहीं उठा सका. लगातार बजती घंटी की वजह से उसकी मां की नींद खुल गई और उन्होंने फोन रिसीव कर लिया. इसके बाद जो हुआ, वह हैरान करने वाला था. स्टार्टअप की टीम ने यह पूछने के बजाय कि उनका कर्मचारी कहां है, उसकी मां को ही लेक्चर देना शुरू कर दिया. मैनेजमेंट ने गुस्से में कहा कि यह एक फुल-टाइम रोल है और आपका बेटा इस तरह कैसे सो सकता है? उन्होंने इसे बेहद अनप्रोफेशनल व्यवहार बताया.
कर्मचारी ने पूछा- क्या नौकरी छोड़ दूं
इस घटना से परेशान होकर युवक ने सोशल मीडिया पर लोगों से सलाह मांगी. उसने लिखा, "डेडलाइंस आती हैं और कभी-कभी एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, मैं यह समझता हूं. लेकिन दिनभर काम करने के बाद रात के 2 बजे तक जागे रहने की उम्मीद करना और मेरी मां से ऐसी बातें करना बिल्कुल गलत है. क्या इस स्टार्टअप ने प्रोफेशनल सीमाएं पार कर दी हैं? क्या मुझे यह नौकरी छोड़ देनी चाहिए?"
सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा
इस पोस्ट के सामने आते ही इंटरनेट यूजर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. लोगों ने कंपनी के मैनेजमेंट को जमकर लताड़ा. एक यूजर ने लिखा, "वे खुद अनप्रोफेशनल हैं. प्रोफेशनल बातचीत का जरिया ईमेल या ऑफिशियल ऐप्स होते हैं, वॉट्सऐप नहीं. बेहतर होगा कि तुम नौकरी छोड़ दो." वहीं दूसरे यूजर ने सलाह दी, "उन्हें सीधा जवाब दो कि तुम मुझे 23 हजार रुपये सिर्फ तय घंटों के लिए देते हो. इसके ऊपर का समय मेरा अपना है, जब तक तुम मुझे ओवरटाइम का पैसा नहीं देते."
एक और यूजर ने कमेंट करते हुए कर्मचारी की आंखें खोल दीं. उसने लिखा, "मेरे यहां काम करने वाले मजदूरों को तुमसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, साथ ही उन्हें दोपहर का खाना, चाय और 9 घंटे के काम में 1 घंटे का ब्रेक मिलता है. तुम्हारा शोषण हो रहा है."
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