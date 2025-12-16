गिर गया 'स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी', आखिर कैसे हुआ धराशायी? Video देख दुनिया में मचा बवाल!

Statue Of Liberty Replica Collapse In Brazil: यह घटना सोमवार 15 दिसंबर को ब्राजील के दक्षिणी राज्य रियो ग्रांडे डो सुल के गुआइबा शहर में हुई. यहां एक शक्तिशाली तूफान ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया. इसी दौरान एक पार्किंग लॉट में लगी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की विशाल प्रतिकृति अचानक गिर गई. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि हावन मेगास्टोर के बाहर लगी 24 मीटर ऊंची प्रतिकृति पहले तेज हवाओं के कारण धीरे-धीरे झुकती है. कुछ ही सेकंड में यह पूरी तरह संतुलन खो देती है और जमीन पर आ गिरती है. यह दृश्य देखकर लोग हैरान रह गए.

गिरने से पहले वहां मौजूद लोग कैसे बचे?

वीडियो में साफ दिखता है कि मूर्ति गिरने से ठीक पहले वहां खड़ी कारें तेजी से जगह छोड़ती हैं. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए वाहनों को हटाया. इसी वजह से किसी भी तरह की जान-माल की हानि नहीं हुई. जानकारी के मुताबिक यह प्रतिकृति साल 2020 में लगाई गई थी. मूर्ति का ऊपरी हिस्सा आगे की ओर गिर गया, जबकि इसका 11 मीटर ऊंचा बेस पूरी तरह सुरक्षित रहा. तेज हवाओं ने सिर्फ मुख्य ढांचे को ही नुकसान पहुंचाया.

मेयर ने हालात को लेकर क्या कहा?

गुआइबा के मेयर मार्सेलो मरनाटा ने सोशल मीडिया पर घटना की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि उस समय हवा की रफ्तार करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी. उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग तुरंत सक्रिय हो गए थे और हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं. वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ लोगों ने इसे अशुभ संकेत बताया, जबकि कई यूजर्स ने राहत जताई कि कोई घायल नहीं हुआ. कुछ ने मजाकिया अंदाज में न्यूयॉर्क वाली असली स्टैच्यू की सलामती तक पूछ ली.

हावन कंपनी ने घटना पर क्या सफाई दी?

हावन कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके को सुरक्षित कर दिया गया. मलबा हटाने का काम कुछ ही घंटों में शुरू कर दिया गया था और स्टोर का संचालन बिना किसी रुकावट के जारी रहा. कंपनी ने दावा किया कि ब्राजील में लगी उनकी सभी प्रतिकृतियां सुरक्षा मानकों पर खरी उतरती हैं. इससे पहले साल 2021 में कपाओ दा कानोआ शहर में भी इसी तरह की घटना सामने आई थी. तब एक चक्रवात के दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिकृति को गिरा दिया था.