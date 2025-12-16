Advertisement
trendingNow13042662
Hindi Newsजरा हटकेगिर गया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, आखिर कैसे हुआ धराशायी? Video देख दुनिया में मचा बवाल!

गिर गया 'स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी', आखिर कैसे हुआ धराशायी? Video देख दुनिया में मचा बवाल!

Statue Of Liberty Collapse: ब्राजील के दक्षिणी हिस्से में आए भीषण तूफान के दौरान हवाओं की ताकत ने सबको चौंका दिया, जब हावन स्टोर के बाहर लगी 24 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिकृति तिनके की तरह गिर पड़ी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 16, 2025, 11:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गिर गया 'स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी', आखिर कैसे हुआ धराशायी? Video देख दुनिया में मचा बवाल!

Statue Of Liberty Replica Collapse In Brazil: यह घटना सोमवार 15 दिसंबर को ब्राजील के दक्षिणी राज्य रियो ग्रांडे डो सुल के गुआइबा शहर में हुई. यहां एक शक्तिशाली तूफान ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया. इसी दौरान एक पार्किंग लॉट में लगी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की विशाल प्रतिकृति अचानक गिर गई. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि हावन मेगास्टोर के बाहर लगी 24 मीटर ऊंची प्रतिकृति पहले तेज हवाओं के कारण धीरे-धीरे झुकती है. कुछ ही सेकंड में यह पूरी तरह संतुलन खो देती है और जमीन पर आ गिरती है. यह दृश्य देखकर लोग हैरान रह गए.

यह भी पढ़ें: झूले के नीचे बैठकर पोज दे रही थी लड़की, तभी हुआ भयानक हादसा और मौत! क्या ये AI है या ओरिजनल?

गिरने से पहले वहां मौजूद लोग कैसे बचे?

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में साफ दिखता है कि मूर्ति गिरने से ठीक पहले वहां खड़ी कारें तेजी से जगह छोड़ती हैं. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए वाहनों को हटाया. इसी वजह से किसी भी तरह की जान-माल की हानि नहीं हुई. जानकारी के मुताबिक यह प्रतिकृति साल 2020 में लगाई गई थी. मूर्ति का ऊपरी हिस्सा आगे की ओर गिर गया, जबकि इसका 11 मीटर ऊंचा बेस पूरी तरह सुरक्षित रहा. तेज हवाओं ने सिर्फ मुख्य ढांचे को ही नुकसान पहुंचाया.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mir News (@mirnewsmedia)

 

मेयर ने हालात को लेकर क्या कहा?

गुआइबा के मेयर मार्सेलो मरनाटा ने सोशल मीडिया पर घटना की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि उस समय हवा की रफ्तार करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी. उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग तुरंत सक्रिय हो गए थे और हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं. वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ लोगों ने इसे अशुभ संकेत बताया, जबकि कई यूजर्स ने राहत जताई कि कोई घायल नहीं हुआ. कुछ ने मजाकिया अंदाज में न्यूयॉर्क वाली असली स्टैच्यू की सलामती तक पूछ ली.

यह भी पढ़ें: क्या आपका दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज है? तो सुलझाएं जानवरों के वजन वाली ये पहेली

हावन कंपनी ने घटना पर क्या सफाई दी?

हावन कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके को सुरक्षित कर दिया गया. मलबा हटाने का काम कुछ ही घंटों में शुरू कर दिया गया था और स्टोर का संचालन बिना किसी रुकावट के जारी रहा. कंपनी ने दावा किया कि ब्राजील में लगी उनकी सभी प्रतिकृतियां सुरक्षा मानकों पर खरी उतरती हैं. इससे पहले साल 2021 में कपाओ दा कानोआ शहर में भी इसी तरह की घटना सामने आई थी. तब एक चक्रवात के दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिकृति को गिरा दिया था.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Statue of Libertybrazil

Trending news

आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा
Terror
आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा
Bengal SIR: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 58 लाख नाम, बताया कहां गए ये लोग
Bengal SIR
Bengal SIR: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 58 लाख नाम, बताया कहां गए ये लोग
थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस
Luthra Brothers
थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
Maharashtra news
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
Rahul Gandhi
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
Ajit Pawar
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
encounter
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...
Kolkata High Court
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...
1965 में CIA ने हिमालय पर खो दिया था प्लूटोनियम से भरा न्यूक्लियर डिवाइस
CIA India China spying
1965 में CIA ने हिमालय पर खो दिया था प्लूटोनियम से भरा न्यूक्लियर डिवाइस
योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल
MGNREGA
योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल