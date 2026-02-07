मैं अमीर आदमी की किराए की गर्लफ्रेंड थी… मॉडल ने बयां किया अपना अनुभव

एक मॉडल ने खुलासा किया कि वह अमीर आदमी की “किराए की गर्लफ्रेंड” रह चुकी है. बाहर से लग्जरी दिखने वाली यह जिंदगी अंदर से खाली और मानसिक दबाव से भरी थी. अब वह आत्मनिर्भरता को ही असली सुकून मानती है.
Trending Photos
सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक-दमक और लग्जरी लाइफ हमेशा सच नहीं होती. महंगे कपड़े, आलीशान घर और विदेशी यात्राएं देखकर लोग अक्सर मान लेते हैं कि ऐसी जिंदगी बेहद खुशहाल होगी. लेकिन हाल ही में एक मॉडल और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के खुलासे ने इस सोच को झकझोर कर रख दिया. उसने बताया कि वह एक अमीर आदमी की “किराए की गर्लफ्रेंड” रह चुकी है और इसके बदले उसे हर महीने सैलरी मिलती थी. बाहर से यह रिश्ता जितना आकर्षक दिखता था, अंदर से उतना ही खाली और दबाव भरा था. उसके अनुभव ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पैसे और सुविधाओं के सहारे टिका रिश्ता सच में सुकून दे सकता है.
‘स्टे एट होम गर्लफ्रेंड’ की सच्चाई
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और मॉडल डायना सिडवा ने खुलासा किया कि वह एक समय पर “स्टे एट होम गर्लफ्रेंड” थीं. उनका कहना है कि लोग सोचते हैं कि अमीर लोगों के साथ रहने वाली मॉडलों की जिंदगी बेहद ग्लैमरस होती है, लेकिन हकीकत अलग होती है. डायना के मुताबिक, वह एक धनी बॉयफ्रेंड के साथ रेंट पर रहती थीं और बदले में उन्हें हर महीने सैलरी मिलती थी. काम के सिलसिले में उन्हें दुनिया भर में घूमने का मौका मिला, लेकिन असल में उन्हें ज्यादातर समय घर तक सीमित रखा जाता था. हर तरह की लग्जरी मौजूद थी, फिर भी वह खुद को आज़ाद और संतुष्ट महसूस नहीं करती थीं.
'थू है तुम पर…' कहकर 80 साल की बुजुर्ग महिला को स्टेशन पर छोड़ गया 'कलयुगी' बेटा
दौलत, दिखावा और मानसिक दबाव
डायना ने बताया कि उनका बॉयफ्रेंड फोर्ब्स की 30 से कम उम्र के अमीरों की सूची में शामिल रहा है. 23 साल की उम्र में डायना इंस्टाग्राम पर शानदार खाना, लग्जरी कारें और ब्रांड कोलैबोरेशन दिखाती थीं, जिससे लोग उनकी जिंदगी से प्रभावित होते थे. लेकिन अंदर ही अंदर वह सवाल करने लगी थीं कि क्या यह जीवनशैली सच में मायने रखती है. उनका कहना है कि बाहर से यह सब आकर्षक लगता है, लेकिन लंबे समय में यह मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है. उन्होंने साफ कहा कि दिखावटी रिश्तों में रहने से आत्मसम्मान और पहचान धीरे-धीरे कमजोर हो जाती है.
अच्छी बहू सिर्फ... शख्स की बात सुनकर गुस्से से लाल होकर बोली- बस कीजिए दादाजी!
अब बस बहुत हो गया
डायना ने कहा कि वह अब किसी की “किराए की” या दिखावटी गर्लफ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहतीं. उनका मानना है कि यह अनुभव साझा करना जरूरी है ताकि दूसरी लड़कियां सालों की थेरेपी और मानसिक परेशानी से बच सकें. उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कई ऐसी लड़कियों को देखा है जो दावा करती हैं कि उन्हें कुछ नहीं करना, लेकिन समय के साथ यह सोच उन्हें अंदर से तोड़ देती है. डायना के मुताबिक, जवानी में यह सब मजेदार लग सकता है, लेकिन जब उम्र बढ़ती है और कोई उपलब्धि नहीं होती, तो खालीपन महसूस होता है. इसलिए किसी अमीर शख्स पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर बनना ज्यादा जरूरी है.