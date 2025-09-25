Advertisement
भारत के 'स्टीलमैन' ने अटारी बॉर्डर पर किया ऐसा खौफनाक काम, देखकर थर्रा गया हर एक पाकिस्तानी

'स्टील मैन ऑफ इंडिया' विस्पी खड़ाडी ने 261 किग्रा हर्क्यूलस पिलर्स 67 सेकंड तक थामकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. उनके अद्भुत शौर्य और शक्ति ने भारत और दुनिया को चौंका दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 25, 2025, 01:12 PM IST
Guinness World Record: भारतीय मार्शल आर्टिस्ट विस्पी खड़ाडी को 'स्टील मैन ऑफ इंडिया' कहा जाता हैं. उनकी ताकत और साहस ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया है. 17 अगस्त 2025 को पंजाब के अटारी बॉर्डर पर उन्होंने 261 किग्रा (575.4 lb) वजन के हर्क्यूलस पिलर्स को 67 सेकंड तक थामकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया.

हर्क्यूलस पिलर्स चुनौती क्या होती है?

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार, हर पिलर का वजन लगभग आधे पोलर बियर के बराबर था. विस्पी को यह वजन कम से कम एक मिनट थामना था, लेकिन उन्होंने इसे पार कर 67 सेकंड तक संभाला. विशाल पिलर्स को विस्पी के पास आने से पहले कई पुरुषों ने जगह पर रखा और विस्पी ने प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर चेन पकड़कर वजन संभाला. इस उपलब्धि के बाद विस्पी ने यह रिकॉर्ड भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया. उन्होंने अपने मेंटर्स शिहान और हंशी का धन्यवाद किया जिन्होंने हमेशा उनका समर्थन किया. यह उनका 17वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

देखें पोस्ट-

क्या है विस्पी का हर्क्यूलस पिलर्स रिकॉर्ड इतिहास?

विस्पी का हर्क्यूलस पिलर्स के साथ लंबा अनुभव है. नवंबर 2024 में उन्होंने 166.7 और 168.9 किग्रा वजन के पिलर्स को 2 मिनट 10.75 सेकंड तक थामकर रिकॉर्ड बनाया. इससे पहले भी उनके कई अद्भुत रिकॉर्ड हैं. उनके पिछले रिकॉर्ड्स में शामिल हैं- एक मिनट में 21 लोहे की छड़ें गर्दन से मोड़ना (2019), 528 किग्रा कंक्रीट को नाखूनों पर तोड़ना (2022) और 1,819 किग्रा वजन अपने शरीर पर संभालना (2025) जो लगभग एक जिराफ के बराबर है. भारत तथा दुनिया भर में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं. उनका उद्देश्य नई ऊँचाइयों तक पहुँचकर लोगों को दिखाना है कि इंसान की शक्ति और साहस की कोई सीमा नहीं होती.

