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Hindi Newsजरा हटकेशार्क से भरे समंदर में अकेले गुजारे 76 दिन! जब डूब गई नाव, तो इस शख्स ने मौत को ऐसे चखाया मजा

शार्क से भरे समंदर में अकेले गुजारे 76 दिन! जब डूब गई नाव, तो इस शख्स ने मौत को ऐसे चखाया मजा

अमेरिकी नाविक स्टीव कैलाहन की रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी. अटलांटिक महासागर में नाव डूबने के बाद शार्क से भरे पानी में 76 दिनों तक सिर्फ एक रबर की नाव के सहारे कैसे जिंदा बचा यह शख्स, जानिए सबकुछ.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 16, 2026, 09:07 AM IST
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शार्क से भरे समंदर में अकेले गुजारे 76 दिन! जब डूब गई नाव, तो इस शख्स ने मौत को ऐसे चखाया मजा

Steve Callahan Survival Story: कल्पना कीजिए कि आप समंदर के बीचों-बीच एक छोटी सी रबर की नाव पर अकेले हैं. आपके पास न तो खाने को भोजन है और न ही पीने को पानी. इतना ही नहीं, आपकी उस छोटी सी नाव के ठीक नीचे आदमखोर शार्क मछलियां मंडरा रही हैं जो किसी भी वक्त आपकी नाव को फाड़ सकती हैं. सुनने में यह किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन अमेरिकी नाविक स्टीव कैलाहन ने इस खौफनाक मंजर को सच में जीया है. साल 1982 में अटलांटिक महासागर में उनकी नाव डूब गई, जिसके बाद उन्होंने शार्क से भरे पानी में अकेले 76 दिन गुजारे. आइए जानते हैं मौत के मुंह से बचकर निकलने की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान.

जब अचानक डूबने लगी नाव

यह खौफनाक दास्तान जनवरी 1982 में शुरू हुई थी. अमेरिकी नाविक स्टीव कैलाहन अपनी छोटी सी नाव 'नेपोलियन सोलो' पर सवार होकर कैनरी द्वीप से कैरेबियन की तरफ निकले थे. वह समंदर में एक रोमांचक सफर का आनंद ले रहे थे, लेकिन सफर के शुरुआती दिनों में ही एक रात उनकी किस्मत पलट गई. आधी रात को अचानक एक जोरदार आवाज हुई और स्टीव के केबिन में समंदर का पानी तेजी से भरने लगा. नाव बुरी तरह टूट चुकी थी और उसका डूबना तय था.

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रबर की नाव और उम्मीद का सहारा

स्टीव ने तुरंत समझदारी दिखाई और बिना वक्त गंवाए अपनी लाइफ राफ्ट (एक छोटी हवा वाली रबर की नाव) को फुलाया. उन्होंने नाव में रखे कुछ जरूरी सर्वाइवल सामान जैसे थोड़ा सा इमरजेंसी खाना, मछली पकड़ने का कांटा, एक भाला और समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने वाली एक छोटी सी किट उठाई और रबर की नाव पर कूद गए. इसके बाद उनकी असली नाव समंदर में समा गई और स्टीव हजारों मील लंबे समंदर में बिल्कुल अकेले रह गए.

भूखी शार्क और फटने की कगार पर नाव

अगले 76 दिनों तक स्टीव का सामना सीधे मौत से था. जब भी वह मछली पकड़ने की कोशिश करते, बड़ी-बड़ी शार्क मछलियां उनकी छोटी सी रबर की नाव के नीचे आ जाती थीं. स्टीव ने बताया कि कई बार शार्क उनकी नाव से आकर टकराती थीं और उन्हें डर लगा रहता था कि कहीं शार्क रबर को फाड़ न दे. इसके साथ ही समुद्र की लहरों के कारण उनकी रबर की नाव में कई जगह छेद हो गए थे, जिसे ठीक रखने के लिए स्टीव को हर दिन कई घंटों तक मुंह से हवा भरनी पड़ती थी.

कच्ची मछली और बारिश के पानी पर जिंदगी

जिंदा रहने के लिए स्टीव के पास जो भी राशन था, वह जल्द ही खत्म हो गया. इसके बाद उन्होंने समंदर की मछलियों को भाले से मारना शुरू किया और उन्हें कच्चा ही खाना पड़ा. पीने के पानी के लिए वह पूरी तरह से आसमान पर निर्भर थे. जब भी समंदर में तूफान आता, वह उस बारिश के पानी को सहेजते और थोड़ा-थोड़ा करके पीते थे.

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समंदर की तेज धूप और खारे पानी की वजह से स्टीव के पूरे शरीर पर भयानक छाले और अल्सर हो गए थे. पानी की बेहद कमी के कारण उनका वजन तेजी से घटने लगा और उन्होंने अपने शरीर का लगभग एक तिहाई वजन खो दिया. कई बार उनके पास से बड़े जहाज गुजरे, उन्होंने मदद के लिए सिग्नल भी भेजे, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं देखा. हर बार जब कोई जहाज दूर जाता, तो स्टीव की उम्मीदें भी टूट जाती थीं.

1800 मील का सफर

लगभग 1,800 मील तक समंदर की लहरों पर भटकने के बाद, अप्रैल 1982 में आखिरकार एक चमत्कार हुआ. ग्वाडेलूप के तट के पास कुछ मछुआरों की नजर इस बदहाल रबर की नाव पर पड़ी. स्टीव को तुरंत रेस्क्यू किया गया और उनकी जान बचाई गई. बाद में स्टीव ने अपनी इस रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा पर 'अड्रिफ्ट: सेवेंटी सिक्स डेज लॉस्ट एट सी' नाम की एक किताब भी लिखी, जो पूरी दुनिया में बेस्ट-सेलर बनी.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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