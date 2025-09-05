Viral News: दक्षिण कैरोलिना के 58 वर्षीय कैदी स्टीवन बिक्सबी ने मौत की सजा से बचने के लिए एक अनोखी दलील अदालत में पेश की. मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फांसी रोक दी और निचली अदालत को आदेश दिया कि बिक्सबी की मानसिक स्थिति को जांचा जाए. बिक्सबी का दावा है कि अधिकांश कानून असंवैधानिक हैं, नागरिकों को अपनी संपत्ति की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और जो जज उनके खिलाफ निर्णय देते हैं, वे शैतान के वस में हैं. उनके वकीलों का कहना है कि बिक्सबी कानून को असंवैधानिक मानता है और इससे वह आवश्यक जानकारी शेयर नहीं करता.

दरअसल, बिक्सबी 2003 में अपने अभेवील घर में दो पुलिसकर्मियों की हत्या के दोषी पाए गए थे. इस विवाद उनके परिवार और सड़क चौड़ी करने आई निर्माण टीम के बीच हुआ था. उनके माता-पिता पर भी हत्या का आरोप था जो अब निधन हो चुके हैं. बिक्सबी मौत की सजा पर है और इस मामले में अदालत दोनों पक्षों की दलीलों को सुन रही है. वकील कहता है कि बिक्सबी की सरकार विरोधी सोच उसकी व्यक्तिगत भ्रम नहीं, बल्कि अन्य लोगों में भी मौजूद है और वह जानता है कि उसे फांसी क्यों दी जा रही है.

हैंडरिटन और अदालत में अर्जी

अगस्त में हुई सुनवाई में सर्किट जज आर. स्कॉट स्प्राउज़ ने बिक्सबी को केवल दस मिनट बोलने का मौका दिया. इसके बावजूद उन्होंने कुछ ही दिन बाद अपने हाथ से लिखी अर्जी पेश की. अर्जी में कई कानूनी शब्दों को रेखांकित किया गया और लिखा गया कि न्यायपालिका उनके मामले में विश्वासघात कर रही है. बिक्सबी का कहना था, “मैं निर्दोष हूं! मुझे रिहा करो!” उन्होंने अदालत पर आरोप लगाया कि अगर उन्हें फांसी दी गई तो जज देशद्रोह कर रहे होंगे.

वकीलों ने कहा कि जेल की स्थित

सुनवाई में बिक्सबी के वकीलों ने कहा कि जेल में अलगाव और मानसिक स्थिति उनकी सोच को और जटिल बना रही है. राज्य के विशेषज्ञों ने कहा कि बिक्सबी का कठिन मुवक्किल होना उसका बचाव असंभव नहीं बनाता. बिक्सबी ने खुद को मार्ट ने बताते हुए लिखा कि वह अपने सिद्धांत पर खड़ा है, चाहे अकेला ही क्यों न हो. अदालत अब यह तय करेगी कि क्या बिक्सबी अपनी वकील टीम के साथ तर्कसंगत रूप से संवाद कर सकता है या नहीं.