जज हैं शैतान के वश में... मौत की सजा से बचने के लिए कैदी ने किया अजीब दावा, जानें पूरा मामला
Advertisement
trendingNow12910337
Hindi Newsजरा हटके

जज हैं शैतान के वश में... मौत की सजा से बचने के लिए कैदी ने किया अजीब दावा, जानें पूरा मामला

Viral News: स्टीवन बिक्सबी साल 2003 में दो पुलिसकर्मियों की हत्या का दोषी है, ने मौत की सजा से बचने के लिए अदालत में दावा किया कि जज शैतान के वस में हैं. उन्होंने हाथ से लिखी अर्जी दी. विशेषज्ञ सुनवाई में अपने-अपने तर्क रख चुके हैं और अदालत अब अंतिम फैसला करेगी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 05, 2025, 11:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जज हैं शैतान के वश में... मौत की सजा से बचने के लिए कैदी ने किया अजीब दावा, जानें पूरा मामला

Viral News: दक्षिण कैरोलिना के 58 वर्षीय कैदी स्टीवन बिक्सबी ने मौत की सजा से बचने के लिए एक अनोखी दलील अदालत में पेश की. मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फांसी रोक दी और निचली अदालत को आदेश दिया कि बिक्सबी की मानसिक स्थिति को जांचा जाए. बिक्सबी का दावा है कि अधिकांश कानून असंवैधानिक हैं, नागरिकों को अपनी संपत्ति की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और जो जज उनके खिलाफ निर्णय देते हैं, वे शैतान के वस में हैं. उनके वकीलों का कहना है कि बिक्सबी कानून को असंवैधानिक मानता है और इससे वह आवश्यक जानकारी शेयर नहीं करता.

दरअसल, बिक्सबी 2003 में अपने अभेवील घर में दो पुलिसकर्मियों की हत्या के दोषी पाए गए थे. इस विवाद उनके परिवार और सड़क चौड़ी करने आई निर्माण टीम के बीच हुआ था. उनके माता-पिता पर भी हत्या का आरोप था जो अब निधन हो चुके हैं. बिक्सबी मौत की सजा पर है और इस मामले में अदालत दोनों पक्षों की दलीलों को सुन रही है. वकील कहता है कि बिक्सबी की सरकार विरोधी सोच उसकी व्यक्तिगत भ्रम नहीं, बल्कि अन्य लोगों में भी मौजूद है और वह जानता है कि उसे फांसी क्यों दी जा रही है.

ये भी पढ़ें; WATCH: बाइक को चोरी से बचाने के लिए बंदे ने लगाया ऐसा खतरनाक जुगाड़, Video देख घूम जाएगा माथा

Add Zee News as a Preferred Source

हैंडरिटन और अदालत में अर्जी

अगस्त में हुई सुनवाई में सर्किट जज आर. स्कॉट स्प्राउज़ ने बिक्सबी को केवल दस मिनट बोलने का मौका दिया. इसके बावजूद उन्होंने कुछ ही दिन बाद अपने हाथ से लिखी अर्जी पेश की. अर्जी में कई कानूनी शब्दों को रेखांकित किया गया और लिखा गया कि न्यायपालिका उनके मामले में विश्वासघात कर रही है. बिक्सबी का कहना था, “मैं निर्दोष हूं! मुझे रिहा करो!” उन्होंने अदालत पर आरोप लगाया कि अगर उन्हें फांसी दी गई तो जज देशद्रोह कर रहे होंगे.

ये भी पढ़ें; समंदर किनारे दिखाई दिया दैत्याकार जीव, लंबाई इतनी कि प्राइवेट जेट भी फेल ; तस्वीर देख मचा हड़कंप
 

 वकीलों ने कहा कि जेल की स्थित 

सुनवाई में बिक्सबी के वकीलों ने कहा कि जेल में अलगाव और मानसिक स्थिति उनकी सोच को और जटिल बना रही है. राज्य के विशेषज्ञों ने कहा कि बिक्सबी का कठिन मुवक्किल होना उसका बचाव असंभव नहीं बनाता. बिक्सबी ने खुद को मार्ट ने बताते हुए लिखा कि वह अपने सिद्धांत पर खड़ा है, चाहे अकेला ही क्यों न हो. अदालत अब यह तय करेगी कि क्या बिक्सबी अपनी वकील टीम के साथ तर्कसंगत रूप से संवाद कर सकता है या नहीं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

viralSteven Bixby

Trending news

97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
Bengaluru
97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
Telangana NEWS
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
Army chief
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
Jammu Kasmir News
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने पर क्या सजा है?
Ashoka Emblem
राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने पर क्या सजा है?
'ये आतंकवादी हमला है...', दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी
Hazratbal Dargah
'ये आतंकवादी हमला है...', दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी
पंजाब की बाढ़ में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार में 1 को नौकरी देंगे; AAP
Punjab Floods
पंजाब की बाढ़ में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार में 1 को नौकरी देंगे; AAP
खालिस्तानियों के लिए धड़का ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री का दिल, करने लगे आजादी की बातें
khalistan news
खालिस्तानियों के लिए धड़का ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री का दिल, करने लगे आजादी की बातें
खतरनाक बर्फीली चोटियां, तेज हवाएं और...17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने दिखाया शौर्य
Kongmarula Pass
खतरनाक बर्फीली चोटियां, तेज हवाएं और...17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने दिखाया शौर्य
कश्मीर की हजरतबल दरगाह में नहीं थम रहा बवाल, भीड़ ने फिर किया अशोक चिन्ह पर हमला
Srinagar
कश्मीर की हजरतबल दरगाह में नहीं थम रहा बवाल, भीड़ ने फिर किया अशोक चिन्ह पर हमला
;